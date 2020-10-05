Кето диета: диетологи рассказали, почему вы не худеете

Может потребоваться тщательное планирование, чтобы привести ваше тело в состояние кетоза.
Кето диета - популярный способ похудеть и улучшить здоровье. У кето диеты разные отзывы. Не все худеют на кето, а некоторые перестают худеть через несколько месяцев.
Если на кетогенной диете вы не достигаете желаемого веса, возможно, вам придется внести некоторые изменения или поговорить с диетологом. Вот несколько причин, по которым вы можете не худеть на кето.
Вы не достигнете кетоза
Основная цель кето диеты - отправить ваше тело в состояние кетоза. Кетоз - это состояние, при котором ваш метаболизм переключается с сжигания углеводов в качестве топлива на жировые клетки.
Однако может потребоваться тщательное планирование, чтобы привести ваше тело в состояние кетоза. И произойдет это не сразу. Чтобы достичь кетоза, может потребоваться от двух до семи дней крайнего ограничения углеводов.
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Вы можете проверить, действительно ли вы находитесь в состоянии кетоза, с помощью домашних тест-полосок для анализа мочи. Эти полоски обнаруживают кетоны, вещества, которые ваша печень создает при переработке жира.
Однако состояние кетоза не приведет к снижению веса, если вы по-прежнему потребляете слишком много калорий, - говорит Скотт Китли, доктор медицинских наук, диетолог из Keatley Medical Nutrition Therapy.
Вы едите слишком много калорий
Похудение на кето-диете похоже на похудение на любой диете - вам нужно сжигать за день больше калорий, чем вы потребляете.
Ограничение не должно быть чрезмерным, но у вас должен быть дефицит калорий.
Находиться в состоянии кетоза, это немного легче, так как при правильной пище он снижает аппетит, поэтому вы менее голодны и, следовательно, с меньшей вероятностью переедаете.
Вот некоторые продукты, которые помогут вам чувствовать сытость на кето:
Богатые клетчаткой овощи с низким содержанием углеводов, такие как листовая зелень, брокколи и спаржа.
Постное, насыщенное белком мясо, например морепродукты и птица.
Полезные жирные продукты, такие как авокадо, орехи и семена.
днако, если вам по-прежнему сложно контролировать потребление калорий, вот несколько советов:
- Замените любые сладкие напитки ароматизированной водой.
- Отмерьте количество перекусов заранее, чтобы не съесть бессознательно.
Вы не едите достаточно калорий
Если вы слишком сильно ограничиваете калорийность - менее 1200 в день для среднего взрослого - это также может замедлить достижение ваших целей по снижению веса. Потому что, когда вы не едите достаточно, это может отправить ваше тело в режим голодания, когда ваш метаболизм замедляется, и вы можете перестать терять вес.
Вы слишком напряжены
Многочисленные исследования указывают на тесную связь между стрессом и ожирением. Частично причина может быть связана с тем фактом, что стресс увеличивает уровень гормона стресса кортизола в вашем организме, что приводит к усилению аппетита и, возможно, к перееданию и последующему увеличению веса.
Чтобы снизить уровень стресса, необходимо:
- Регулярно заниматься спортом
- Больше спать
- Связь с близкими
Департамент здравоохранения и социальных служб рекомендует взрослым выполнять не менее 150–300 минут умеренных физических упражнений в неделю. Физическая активность важна по многим причинам, в том числе для поддержания здорового веса.
Регулярные упражнения также помогают снизить уровень стресса, повышая ваши шансы на контроль аппетита и потерю веса. Вот несколько советов по поддержанию регулярного режима тренировок:
- Выберите режим тренировки, который вам нравится.
- Найдите партнера (-ов) по тренировке, который будет держать вас в тонусе.
- Ставьте перед собой долгосрочные цели.
Вы достигли плато кето
Даже если вы поддерживаете метаболизм, потеря веса со временем может замедлиться. По мере того, как вы сокращаете количество калорий и худеете, ваше тело адаптируется к изменениям и начинает нуждаться в меньшем количестве калорий, чтобы поддерживать себя, - говорит Китли. Другими словами, люди имеют тенденцию выходить на плато потери веса.
Однако Китли говорит, что вы не должны использовать шкалу в качестве единственного средства измерения прогресса. Сухая мышца плотнее жира, поэтому сжигание жира и наращивание мышечной массы может привести к небольшому увеличению веса. "Шкала может напугать вас, когда происходят положительные изменения", - говорит Китли.
У вас есть основное заболевание
Есть определенные медицинские условия, которые связаны с увеличением веса, что делает его чрезвычайно трудным для похудения. Многие из этих состояний являются гормональными нарушениями, такими как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), диабет, синдром Кушинга и гипотиреоз.
Нижняя линия
Сокращение углеводов на кето-диете может привести к быстрой потере веса. Но если вы не худеете, убедитесь, что вы находитесь в кетозе, не потребляете слишком много калорий и контролируете уровень стресса.
Если вы планируете попробовать кето-диету, чтобы похудеть, Китли говорит: "Я бы посоветовал всем, кто думает о кето-диете, поговорить со своим врачом и диетологом до, во время и после".