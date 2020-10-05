Кето диета: диетологи рассказали, почему вы не худеете

может потребоваться тщательное планирование, чтобы привести ваше тело в состояние кетоза / Фото Instagram

Кето диета - популярный способ похудеть и улучшить здоровье. У кето диеты разные отзывы. Не все худеют на кето, а некоторые перестают худеть через несколько месяцев.

Если на кетогенной диете вы не достигаете желаемого веса, возможно, вам придется внести некоторые изменения или поговорить с диетологом. Вот несколько причин, по которым вы можете не худеть на кето.

Вы не достигнете кетоза

Основная цель кето диеты - отправить ваше тело в состояние кетоза. Кетоз - это состояние, при котором ваш метаболизм переключается с сжигания углеводов в качестве топлива на жировые клетки.

Однако может потребоваться тщательное планирование, чтобы привести ваше тело в состояние кетоза. И произойдет это не сразу. Чтобы достичь кетоза, может потребоваться от двух до семи дней крайнего ограничения углеводов.

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Вы можете проверить, действительно ли вы находитесь в состоянии кетоза, с помощью домашних тест-полосок для анализа мочи. Эти полоски обнаруживают кетоны, вещества, которые ваша печень создает при переработке жира.

Однако состояние кетоза не приведет к снижению веса, если вы по-прежнему потребляете слишком много калорий, - говорит Скотт Китли, доктор медицинских наук, диетолог из Keatley Medical Nutrition Therapy.

Вы едите слишком много калорий

Похудение на кето-диете похоже на похудение на любой диете - вам нужно сжигать за день больше калорий, чем вы потребляете.

Ограничение не должно быть чрезмерным, но у вас должен быть дефицит калорий.

Находиться в состоянии кетоза, это немного легче, так как при правильной пище он снижает аппетит, поэтому вы менее голодны и, следовательно, с меньшей вероятностью переедаете.

Вот некоторые продукты, которые помогут вам чувствовать сытость на кето:

Богатые клетчаткой овощи с низким содержанием углеводов, такие как листовая зелень, брокколи и спаржа.

Постное, насыщенное белком мясо, например морепродукты и птица.

Полезные жирные продукты, такие как авокадо, орехи и семена.

днако, если вам по-прежнему сложно контролировать потребление калорий, вот несколько советов:

Замените любые сладкие напитки ароматизированной водой.

Отмерьте количество перекусов заранее, чтобы не съесть бессознательно.

Вы не едите достаточно калорий

Если вы слишком сильно ограничиваете калорийность - менее 1200 в день для среднего взрослого - это также может замедлить достижение ваших целей по снижению веса. Потому что, когда вы не едите достаточно, это может отправить ваше тело в режим голодания, когда ваш метаболизм замедляется, и вы можете перестать терять вес.

Вы слишком напряжены

Многочисленные исследования указывают на тесную связь между стрессом и ожирением. Частично причина может быть связана с тем фактом, что стресс увеличивает уровень гормона стресса кортизола в вашем организме, что приводит к усилению аппетита и, возможно, к перееданию и последующему увеличению веса.

Чтобы снизить уровень стресса, необходимо:

Регулярно заниматься спортом

Больше спать

Связь с близкими

Департамент здравоохранения и социальных служб рекомендует взрослым выполнять не менее 150–300 минут умеренных физических упражнений в неделю. Физическая активность важна по многим причинам, в том числе для поддержания здорового веса.

Регулярные упражнения также помогают снизить уровень стресса, повышая ваши шансы на контроль аппетита и потерю веса. Вот несколько советов по поддержанию регулярного режима тренировок:

Выберите режим тренировки, который вам нравится.

Найдите партнера (-ов) по тренировке, который будет держать вас в тонусе.

Ставьте перед собой долгосрочные цели.

Вы достигли плато кето

Даже если вы поддерживаете метаболизм, потеря веса со временем может замедлиться. По мере того, как вы сокращаете количество калорий и худеете, ваше тело адаптируется к изменениям и начинает нуждаться в меньшем количестве калорий, чтобы поддерживать себя, - говорит Китли. Другими словами, люди имеют тенденцию выходить на плато потери веса.

Однако Китли говорит, что вы не должны использовать шкалу в качестве единственного средства измерения прогресса. Сухая мышца плотнее жира, поэтому сжигание жира и наращивание мышечной массы может привести к небольшому увеличению веса. "Шкала может напугать вас, когда происходят положительные изменения", - говорит Китли.

У вас есть основное заболевание

Есть определенные медицинские условия, которые связаны с увеличением веса, что делает его чрезвычайно трудным для похудения. Многие из этих состояний являются гормональными нарушениями, такими как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), диабет, синдром Кушинга и гипотиреоз.

Нижняя линия

Сокращение углеводов на кето-диете может привести к быстрой потере веса. Но если вы не худеете, убедитесь, что вы находитесь в кетозе, не потребляете слишком много калорий и контролируете уровень стресса.

Если вы планируете попробовать кето-диету, чтобы похудеть, Китли говорит: "Я бы посоветовал всем, кто думает о кето-диете, поговорить со своим врачом и диетологом до, во время и после".