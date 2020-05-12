Кофе - вред или польза: диетолог поставила окончательный "диагноз"

Кофе вымывает из организма два очень важных минерала.
Врач-диетолог Людмила Гончарова жестко раскритиковала один из самых популярных напитков во всем мире – кофе. По ее словами, кофе – однозначно вреден и вымывает из организма кальций и магний.
Диетолог отметила, что кальций и магний – это два минерала, которые курируют мышечную систему и ее работу.
"По сути, работа нашей мышечной системы заключается в сокращениях и расслаблениях. Кофе вывел кальций и магний в желчь, мышечная система сократилась, мы сходили в туалет и потеряли запас кальция и магния. А вот восстановим ли мы этот запас в течение дня - это еще вопрос", - рассказала Гончарова украинским СМИ.
"Поэтому кофе - это однозначно вредный напиток", - резюмировала эксперт.
Напомним, ранее врач-диетолог Ольга Набока назвала самый полезный сорт кофе, а врач-диетолог Алена Юдина рассказала, какой является безопасная норма кофе в день.