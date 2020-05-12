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Кофе - вред или польза: диетолог поставила окончательный "диагноз"

12 мая 2020, 05:10

Кофе вымывает из организма два очень важных минерала.

кофе
Кофе снова поддали критике/ Фото pixabay.com

Врач-диетолог Людмила Гончарова жестко раскритиковала один из самых популярных напитков во всем мире – кофе. По ее словами, кофе – однозначно вреден и вымывает из организма кальций и магний.

Диетолог отметила, что кальций и магний – это два минерала, которые курируют мышечную систему и ее работу.

"По сути, работа нашей мышечной системы заключается в сокращениях и расслаблениях. Кофе вывел кальций и магний в желчь, мышечная система сократилась, мы сходили в туалет и потеряли запас кальция и магния. А вот восстановим ли мы этот запас в течение дня - это еще вопрос", - рассказала Гончарова украинским СМИ.

"Поэтому кофе - это однозначно вредный напиток", - резюмировала эксперт.

Напомним, ранее врач-диетолог Ольга Набока назвала самый полезный сорт кофе, а врач-диетолог Алена Юдина рассказала, какой является безопасная норма кофе в день

кофе здоровье диетолог
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