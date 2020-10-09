Когда скрутит сосуды: магнитная буря на этой неделе потреплет нервы

Шестибалльная магнитная буря в октябре 2020 растянется на неделю / 1zoom.ru

Уже на этой неделе нас ожидает очередной метеоудар. Впрочем, магнитная буря 11 октября 2020 будет довольно слабой. И к тому же придется на выходной, когда есть время отоспаться и отлежаться при плохом самочувствии.

Поэтому в воскресенье метеозависимым людям достаточно будет хорошо проветрить помещение, не отказывать себе в дополнительном сне, а вот с жирной едой – наоборот, не перебарщивать – и тогда последствия магнитной бури должны быть минимальными.

Читайте такжеКогда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020А вот через неделю, под конец месяца, людей ожидает поистине серьезный метеоудар. Магнитная буря 20 октября 2020 даст старт геомагнитным колебаниям, которые затянутся более чем на неделю. В максимальную силу эта магнитная буря войдет 25 октября 2020 – когда достигнет 6 баллов (уровень G2). А окончательно утихнет лишь 28-го числа.

Геомагнитный шторм давно не достигал 6-балльных значений, обычно останавливаясь на отметке в 5 баллов. Усугубит ситуацию и переход на зимнее время 2020 в последние выходные октября, который также добавит стресса организму.

Поэтому на конец октября лучше не планировать дел, что требуют чрезмерной физической активности. Стоит избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать (возможно, даже взять на работе пару отгулов), а также правильно питаться (отдавая предпочтение растительной пище) и вовремя пополнять водный баланс своего организма.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020

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