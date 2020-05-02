Почему нельзя чихать с закрытым ртом - медики шокировали ответом

Медики назвали последствия чиханья с закрытым ртом / sunny7.ua

Во время пандемии жуткого коронавируса британские ученые выяснили, почему не нужно во время чихания закрывать рос и нос.

По словам медиков, это несет серьёзную опасность.

В Великобританском медицинском журнале был описан случай, когда во время чихания 34-летний мужчина закрыл нос и рот, а после этого пожаловался на чувство похожее на "удар в горло".

Подавление чихания привело к повреждениям гортани и формированию пузырьков воздуха в шее. Такое состояние имеет название "крепитация", и оно вредит мягким тканям шеи. Когда мужчина закрывал во время чихания нос и рот - воздух на огромной скорости врезался во внутренние стенки его шеи и горла. У него появились проблемы с глотанием, изменился тембр голоса. Неделю ему пришлось провести в больнице.

Медики называют три причины чихания:

аллергическая реакция на раздражитель;

наличие простудного заболевания;

реакция на яркий свет из темного помещения

Эти причины могут таить в себе опасность. Не нужно держать в себе инфекцию и аллергены. Какие последствия будет от чихания с закрытым носом и ртом?

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Под давлением слизь, которая собралась, может попасть в слуховые трубы, которые соединяют среднее ухо и носоглотку и могут спровоцировать воспаление слуховой трубы; попадание инфекции в околоносные пути, что может вызвать появление таких заболеваний, как синусит, фронтит и сфеноидит; повышается риск внутричерепного давления, которое может спровоцировать кровотечение. В группе риска находятся пожилые люди, а также те, кто страдает вегетососудистой дистонией и слабыми стенками сосудов; возможен разрыв барабанной перепонки потому, что чихание посылается в евстахиеву трубу.

Как ранее писал Главред, В Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем ста тысячам жертв, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Также напомним, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.