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Кумкват: большая польза маленького фрукта

25 сентября 2020, 18:34

В отличие от других цитрусовых, кожура кумквата сладкая и съедобная, а сочная мякоть терпкая.

Кумкват
Кумкват / Pixabay

Кумкват не намного больше винограда, но этот фрукт размером с крыжовник наполняет ваш рот мощным взрывом сладко-терпкого цитрусового вкуса. По-китайски фрукт кумкват означает "золотой апельсин".

Изначально они были выращены в Китае. Теперь они также выращиваются в нескольких других странах. Кумкват купить - не проблема на сегодняшний день. Однако, этот фрукт, как правило, дорогой.

В отличие от других цитрусовых, кожура кумквата сладкая и съедобная, а сочная мякоть терпкая.

В этой статье Главред рассказывается о питании и пользе кумквата для здоровья, а также советы по их употреблению.

Большой питательный вкус в маленьком фрукте

Кумкваты особенно отличаются богатым содержанием витамина С и клетчатки. На самом деле, в одной порции вы получаете больше клетчатки, чем в большинстве других свежих фруктов.

100-граммовая порция (около 5 целых кумкватов) содержит (2):

  • Калорийность: 71
  • Углеводы: 16 г
  • Белок: 2 грамма
  • Жиры: 1 грамм
  • Клетчатка: 6,5 г
  • Витамин А: 6% от РСНП (суточная норма)
  • Витамин C: 73% от РСНП
  • Кальций: 6% от РСНП
  • Марганец: 7% от РСНП

Кумкваты также содержат меньшие количества некоторых витаминов группы В, витамина Е, железа, магния, калия, меди и цинка. Съедобные семена и кожура кумкватов содержат небольшое количество жиров омега-3. Как и другие свежие фрукты, кумкват очень увлажняет. Около 80% их веса приходится на воду.

Высокое содержание воды и клетчатки в кумкватах делает их сытной пищей, но при этом они относительно низкокалорийны. Это делает их отличным перекусом, когда вы следите за своим весом.

Высокое содержание антиоксидантов и других растительных соединений

Кумкват - это множество растительных соединений, включая флавоноиды, фитостерины и эфирные масла. В пищевой кожуре кумквата содержится больше флавоноидов, чем в мякоти

Некоторые флавоноиды фруктов обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они могут помочь защитить от болезней сердца и рака.

Эфирные масла кумквата оставляют запах на руках и в воздухе. Самый известный из них - лимонен, который оказывает антиоксидантное действие на ваш организм.

Считается, что при употреблении с цельной пищей, такой как кумкваты, различные флавоноиды, фитостерины и эфирные масла взаимодействуют и оказывают синергетический положительный эффект.

Поддерживает здоровую иммунную функцию

В народной медицине в некоторых странах Азии кумкват использовался для лечения простуды, кашля и других воспалений дыхательных путей. Современная наука показывает, что в кумкватах есть определенные соединения, которые поддерживают вашу иммунную систему.

Кумкваты являются превосходным источником поддерживающего иммунитет витамина С. Кроме того, некоторые из растительных соединений в кумкватах также могут помочь укрепить вашу иммунную систему.

Естественные клетки-киллеры помогают защитить вас от инфекций. Также было показано, что они разрушают опухолевые клетки. Одно из соединений в кумкватах, которое помогает стимулировать естественные клетки-киллеры, - это каротиноид, называемый бета-криптоксантин.

Объединенный анализ семи крупных наблюдательных исследований показал, что люди с самым высоким потреблением бета-криптоксантина имели на 24% меньший риск рака легких. Однако исследование не смогло доказать причинно-следственную связь (12 Надежный источник).

Может помочь в борьбе с ожирением и связанными с ним заболеваниями

Растительные соединения в кумкватах могут помочь в борьбе с ожирением и связанными с ним заболеваниями, включая болезни сердца и диабет 2 типа.

Кумкват: как есть

Кумкват лучше всего есть целиком - неочищенным. Их сладкий аромат на самом деле исходит от кожуры, а их сок терпкий. Единственное предостережение: если у вас аллергия на кожуру цитрусовых, вам, возможно, придется отказаться от кумквата.

Если терпкий сок раздражает вас, вы можете выжать его перед тем, как съесть фрукт. Просто отрежьте или откусите один конец плода и отожмите сок себе в рот.

Однако многие люди предлагают положить весь фрукт в рот и откусить, что смешивает сладкий и терпкий вкус.

Также можно аккуратно покрутить фрукт между пальцами перед едой. Это помогает высвободить эфирные масла из кожуры и смешивает ароматы сладкой кожуры и терпкой мякоти.

Кроме того, хорошо пережевывайте кумкваты. Чем дольше вы их жуете, тем слаще их вкус.

Если вы хотите смягчить кожуру перед употреблением фруктов, вы можете погрузить их в кипящую воду примерно на 20 секунд, а затем промыть под холодной водой. Но в этом нет необходимости.

Что касается семян кумквата, вы можете либо съесть их (хотя они и горькие), либо выплюнуть их, либо удалить, если разрезать плод.

фрукты Цитрус Цитрусовые
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