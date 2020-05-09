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Назван продукт для завтрака, способствующий долголетию

9 мая 2020, 06:32

Если есть йогурт пять раз в неделю, то можно снизить риск развития гипертонии на 20 процентов.

Йогурт - самый полезный завтрак
Натуральный йогурт - самый полезный завтрак / Фото pixabay.com

Эксперты в области питания из Великобритании назвали продукт, который стоит есть на завтрак каждое утро. Он имеет множество оздоровительных эффектов и способствует долголетию. Речь идет о натуральном йогурте.

Медики Джульетта Келлоу и Сара Брюэр утверждают, что именно правильное питание имеет решающее значение для продления жизни.

"Такой простой продукт как йогурт содержит полезные для кишечника пробиотики, а также кальций, фосфор и белок. Его компоненты усиливают защитные свойства организма и снижают вероятность ранней смерти", - цитирует экпертов издание Express.

Польза йогурта 

По данным многих исследований, натуральный йогурт может помочь противостоять многим проблемам со здоровьем, связанным со старением, включая остеопороз и высокое кровяное давление.

Если есть йогурт пять раз в неделю, то можно снизить риск развития гипертонии на 20 процентов, утверждают медики.

"Регулярное употребление этого продукта помогает нормализовать артериальное давление, укрепить кости, уменьшить вероятность развития диабета. Каждый человек должен ежедневно съедать хотя бы один маленький стакан йогурта", - цитирует медиков издание.

Йогурт для похудения

Кроме того йогурт защищает от ожирения. Он содержит пробиотические бактерии, которые вытесняют из кишечника вредные бактерии, влияющие на сытость или усвоение питательных веществ. Благодаря этому сокращается потребление калорий.

"Добавление йогурта в завтрак может помочь вам сбросить вес. Замечено: люди, которые регулярно едят его, со временем набирают меньше жира, отличаются более низким индексом массы тела, меньшим объемом талии", - резюмировали диетологи.

Напомним, ранее диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок. По его словам, бананы можно назвать природными конфетами. Если бананы есть натощак, то такой завтрак приведет к увеличению уровня сахара в крови и спровоцирует обостренный аппетит, приводящий к перееданию.

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