Нарколог припугнул влиянием алкоголя на организм при COVID-19

Опасность алкоголя во время коронавируса / blog.nebula.org

Употребление алкоголя во время лечения от COVID-19 может усугубить положение пациента и легкую форму перевести в состояние средней тяжести или тяжелое. Это значительно усложняет работу врачей и снижает шансы на выздоровление. Алкоголь также повышает риск инфицирования у здорового человека.

Как заявил врач и руководитель наркологической клиники Руслан Исаев интервью радио Sputnik, препараты, которые применяются при лечении, не совместимы со спиртным, так как в основном это антибиотики. Алкоголь не только нейтрализует их действие, но и усиливает их разрушительное воздействие.

Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах, — пояснил нарколог.

Читайте такжеКак алкоголь влияет на разный возраст: врач раскрыл правду

По мнению и опыту Исаева, при среднем и тяжелом течении коронавируса, как и любого другого инфекционного заболевания, пациенты чувствуют себя действительно плохо. Одних это удерживает от употребления спиртных напитков, другие просто не в состоянии думать о выпивке по понятным причинам. Тем не менее крепкая дружба с горячительным не полезна никому, так как сниженный при алкоголизме иммунитет автоматически вписывает человека в группу риска.