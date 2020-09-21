Названы 7 обычных комнатных растений, которые могут отравлять

Есть десятки великолепных комнатных растений, которые вы можете выращивать, но некоторые из них содержат химические вещества, которые могут иметь неприятные или даже смертельные эффекты. Ядовитые комнатные растения могут вызывать раздражение кожи, расстройство желудка, а также жжение во рту и горле.

Некоторые растения более токсичны, чем другие, и хорошая новость заключается в том, что большинство из них необходимо проглотить в больших количествах, чтобы нанести реальный ущерб.

Но все же, если у вас есть любопытные дети и домашние животные, которые могут захотеть жевать или раздавить растения, либо избегайте выращивания этих сортов, либо позаботьтесь о том, чтобы поставить их в безопасное место, недоступное для них.

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Если вы подозреваете, что ребенок или домашнее животное были отравлены в результате поедания или прикосновения к комнатному растению, позвоните своему врачу или ветеринару.

Нарциссы

Многие весенние луковицы, в том числе гиацинты и нарциссы, вынуждаемые для комнатного цветения, токсичны, если их поедают люди или домашние животные. Употребление луковиц (которые можно принять за лук-шалот или лук) может вызвать серьезные проблемы с желудком, высокое кровяное давление, нерегулярное сердцебиение и даже смерть. Убедитесь, что вы держите нарциссы на полке, где их никто не достанет, или попробуйте выращивать их в террариуме.

Условия выращивания: непрямой свет с постоянно влажной почвой.

Нарцисс - опасное растение. Фото Pixabay

Диффенбахия

Некоторые сорта диффенбахии растут в условиях низкой освещенности и придают интерьеру тропическую атмосферу. Она получила одно из своих обычных названий, тупая трость, из-за симптомов, возникающих при употреблении в пищу. Сок вызывает горение и опухание языка, достаточное, чтобы блокировать попадание воздуха в горло. При проглатывании в больших количествах она может быть фатальной как для людей, так и для домашних животных. В магазинах доступно множество стильных подставок для растений, которые помогут вам поднять это растение от земли, если у вас есть ползающие младенцы и маленькие собаки.

Условия выращивания: Яркий, непрямой свет или слабый свет, позволяющий почве просохнуть на глубину до 2,5 см от поверхности между поливами.

Некоторые сорта диффенбахии растут в условиях низкой освещенности/Pixabay

Белая лилия

Аромат этого цветка безошибочен, а его чистые белые цветы привлекают внимание. Несмотря на свою красоту, кошки, как известно, страдают серьезными заболеваниями после поедания этих лилий. Употребление небольших количеств любой части растения может привести к смерти кошки от почечной недостаточности, если ветеринар не лечит ее в течение 18 часов. Для детей растение не ядовито.

Условия выращивания: яркий непрямой свет и вода, когда почва сухая на ощупь.

Аромат этого цветка безошибочен, а его чистые белые цветы привлекают внимание/Pixabay

Английский плющ

Эти растения - идеальная виноградная лоза для драпировки с книжной полки или внутреннего садового контейнера. Чтобы вызвать серьезные проблемы, необходимо проглотить большое количество английского плюща, но все его части могут вызывать симптомы, включая раздражение кожи, жжение в горле (после употребления ягод), лихорадку и сыпь. Поскольку плющ имеет тенденцию плестись, установите его где-нибудь высоко над землей, в недоступном для детей и домашних животных месте.

Условия выращивания: от яркого до среднего света и постоянное увлажнение почвы.

Эти растения - идеальная виноградная лоза/Pixabay

Спатифиллум

Популярное комнатное растение - токсично, только если съедено большое количество листьев. Наслаждайтесь темно-зелеными листьями и белыми цветами издалека, как на книжной полке, если у вас есть домашние животные или маленькие дети. С возрастом зеленая листва мирной лилии становится более яркой.

Условия выращивания: от яркого непрямого света до слабого, позволяя почве просохнуть между поливами.

Популярное комнатное растение - токсично, только если съедено большое количество листьев/Pixabay

Филодендрон

Никакая другая группа растений не используется так широко в помещении, как филодендроны, но они ядовиты для людей и домашних животных. Их употребление в пищу может вызвать жжение и отек губ, языка и горла, а также рвоту и диарею. Подобно плющу, филодендроны умеют плестись, поэтому держите их подальше от пола.

Условия выращивания: от яркого до среднего светлого и постоянно влажная почва.

Подобно плющу, филодендроны умеют плестись, поэтому держите их подальше от пола/Pixabay

Сциндапсус

Близкий родственник филодендрона, его так же легко выращивать, но, к сожалению, вызывает те же симптомы, что и филодендрон при приеме внутрь. Не можете остаться в стороне от этой жизнерадостной красавицы? Попробуйте положить в подвесную корзину неприхотливое в уходе виноградное растение, чтобы оно было недоступно.

Условия выращивания: от яркого до слабого и позволяйте почве просохнуть между поливами.