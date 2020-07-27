Не только Covid-19: на какую неизлечимую болезнь указывает слабое обоняние

Cенсорные нарушения увеличивают социальную изоляцию/Pixabay

Обонятельная система может помочь определить, кто подвержен риску деменции.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отслеживали 1800 участников в возрасте старше 70 лет, сообщает Express.co.uk.

Их первоначальной целью было выяснить, было ли их сенсорное функционирование напрямую связано с развитием слабоумия.

В начале исследования все участники были без деменции, но у 18 процентов из них (328 субъектов) развивалась деменция в течение 10 лет.

Вилла Бреновиц, ведущий автор исследования, сказала: "Сенсорные нарушения, особенно слух и зрение, могут ускорить снижение когнитивных функций".

По словам ученой, сенсорные нарушения увеличивают "социальную изоляцию, плохую мобильность и неблагоприятное психическое здоровье".

Интересно, что исследовательская группа отметила, что острое обоняние было сильнее связано с деменцией, чем хороший слух или зрение.

Фактически, данные показали, что у участников, чье обоняние уменьшилось на 10 процентов за время исследования, вероятность развития деменции была на 19 процентов выше.

У тех, кто страдал от потери слуха и зрения, риск развития заболевания головного мозга увеличился только на три процента.

Результаты также показали, что у тех, кто не заболел, не было выявлено сенсорных нарушений на протяжении всего исследования.

Общество Альцгеймера признало, что возраст является "самым сильным фактором риска" для развития деменции. Так, у шести из 100 человек в возрасте от 75 до 79 будет слабоумие.

Однако есть свидетельства того, что может снизить ваш риск. В частности, регулярные физические нагрузки являются одним из лучших способов снизить риск развития деменции.

Еще один способ снизить риск развития заболеваний головного мозга - это "сбалансированное питание". Нужно есть "не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день".

Употребление белка по крайней мере два раза в неделю может состоять из бобовых, мяса или жирной рыбы. Важно также ограничить потребление сахара и соли, а также уменьшить количество насыщенных жиров.

Еще одна из рекомендаций: потреблять крахмалистые продукты, такие как хлеб, картофель и макароны, хорошо питаться и выпивать восемь стаканов воды в день.

Главное предупреждение: не курить. "Если вы курите, вы подвергаете себя гораздо большему риску развития деменции", - добавляют ученые. "Курение наносит большой вред циркуляции крови по всему организму, включая кровеносные сосуды в мозге, а также сердце и легкие", - поясняют они.