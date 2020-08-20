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Умрут молодыми: чем грозят преждевременные роды женщине

20 августа 2020, 10:56

Риск преждевременной смерти сохраняется до 40 лет после родов.

Роды, стимуляция
Риск преждевременной смерти сохраняется до 40 лет после родов / Kolobok

Новое исследование предупреждает, что женщины, родившие недоношенного ребенка, с гораздо большей вероятностью умрут молодыми, чем другие мамы.

По словам исследователей, риск преждевременной смерти сохраняется до 40 лет после родов, пишет The Daily Mail.

Исследование, опубликованное BMJ, показывает, что преждевременные и ранние роды являются независимыми факторами риска преждевременной смерти у женщин.

Исследователи говорят, что их результаты не были объяснены общими генетическими факторами или факторами окружающей среды раннего возраста в семьях, предполагая, что женщины, родившие преждевременно, "нуждаются в долгосрочном клиническом наблюдении для выявления и лечения хронических заболеваний, связанных с ранней смертностью".

Примерно одни из девяти всех родов в мире происходит преждевременно, то есть до 37 недель беременности.

Сообщается, что у женщин, родивших преждевременно или чрезвычайно преждевременно, то есть после 22–27 недель беременности, повышен риск развития состояний, включая сердечные заболевания или диабет, в более позднем возрасте.

Но до сих пор мало что было известно об их долгосрочном риске смерти.

Исследовательская группа под руководством доктора Кейси Крампа из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке поставила перед собой задачу изучить долгосрочное влияние преждевременных родов на продолжительность жизни.

роды, роженица
Примерно одни из девяти всех родов в мире происходит преждевременно, то есть до 37 недель беременности. / s-meridian.com

Они проанализировали данные о продолжительности беременности более двух миллионов женщин, родивших в Швеции в период с 1973 по 2015 год.

После этого смерти были идентифицированы из Шведского регистра смертей до 31 декабря 2016 г., что дало максимальное время наблюдения 44 года.

В целом, 76 535 женщин умерли (3,5 процента) в среднем в возрасте 58 лет.

После учета нескольких других факторов риска, исследователи обнаружили, что у женщин, родивших раньше срока или чрезвычайно преждевременно, риск смерти от любой причины в течение следующих 10 лет увеличивался соответственно в 1,7 и 2,2 раза по сравнению с женщинами, которые родили в срок, что составляет около 28 дополнительных смертей на 100 000 человеко-лет.

Результаты показали, что в то время как риски были самыми высокими в первые 10 лет после родов, а затем снизились, абсолютные различия в смертности, связанной с преждевременными родами, увеличивались с увеличением времени наблюдения.

В целом, примерно 2654 дополнительных случая смерти в этой группе населения были связаны с преждевременными родами, или одна дополнительная смерть на каждые 73 женщины, родившие раньше срока.

Доктор Крамп сказал: "Было выявлено несколько конкретных причин смерти, связанных с преждевременными родами, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, диабет и рак. Более того, эти результаты, похоже, не были связаны с общими генетическими факторами или факторами окружающей среды в семьях".

Он сказал, что преждевременные роды теперь следует признать фактором риска ранней смертности у женщин, которая может оставаться повышенной до 40 лет спустя.

Крамп добавил: "Женщинам, которые рожают преждевременно, необходимо долгосрочное клиническое наблюдение для выявления и лечения хронических заболеваний, связанных с ранней смертностью".

роды
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