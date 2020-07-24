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Сдерживание слез вредит позитивным эмоциям - эксперт

В детстве нас часто учат сдерживать свои эмоции.

24 июля 2020, 19:00
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В детстве нас часто учат сдерживать свои эмоции./Pixabay

Хотя это часто воспринимается как признак слабости, плач может быть именно тем, что доктор прописал для того, чтобы разобраться в эмоциях, чувствах и восстановиться заново.

Как сообщает CNN, наше неодобрение эмоционального выражения в целом и особенно плача связано с детством, говорит Стивен Сидерофф, доцент кафедры психиатрии и биоповеденческих наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В детстве нас часто учат сдерживать свои эмоции. "Многие из нас узнали, что есть чувства, такие как гнев или обида, которые мы не должны испытывать или выражать. По мере того, как дети вырастают во взрослую жизнь, мы постепенно учимся регулировать - и иногда подавлять наши чувства", - говорит он.

Сдерживание ваших чувств может причинить боль

"Эти чувства имеют энергию. Вы должны внутренне сжиматься, чтобы сдерживать их. Это мешает естественным, инстинктивным процессам и создает дисбаланс, так как потребность тела все еще существует", - объяснил Сидерофф.

Если вам грустно, обидно или сердито, вам нужно найти что-то, чтобы устранить этот дисбаланс. Если вы этого не сделаете, вы можете выразить эти несбалансированные чувства неуместными способами - например, наброситься на свою семью или друзей. Эмоциональная сдержанность может помешать способности испытывать позитивные чувства, такие как радость и любовь.

"Плач и удовлетворение ваших собственных потребностей и чувств - это важная часть заботы о себе и любви к себе, осознания своих потребностей и уважения их пользы для тела, ума и духа", - сказала доктор Джудит Орлофф.

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Люди часто сообщают, что чувствуют себя лучше после того, как поплачут/Pixabay

Стресс выходит через слезы

Люди часто сообщают, что чувствуют себя лучше после того, как поплачут. Это может быть потому, что плач заставляет нас обращать внимание на то, что спровоцировало их, и работать через наши эмоции и мысли. Плач может также помочь понять, что для нас важно, особенно если мы плачем из-за того, что нас неожиданно расстраивает.

Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваша активность симпатической нервной системы повышается. Обнаружено, что реакции перед плачем предшествует всплеск активности парасимпатической нервной системы, что означает, что плач облегчает деятельность.

Эмоциональные слезы могут быть уникальными по своему химическому составу. Концентрации пролактина, марганца, серотонина, кортизола и адреналина были обнаружены в эмоциональных слезах, большинство из которых играют определенную роль в регулировании настроения и стресса.

Подавляя наши слезы, мы можем оказать себе медвежью услугу. По словам этих экспертов, невыплаканные чувства также являются путем к депрессии.

"Плакать - это важная форма облегчения", и очень важно таким образом обработать потери, неопределенность и стресс от пандемии", говорит доктор Орлофф.

слезы здоровье
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