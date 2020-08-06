Врач раскрыла опасность соленой воды

Из-за соленой воды дети могут легко получить обезвоживание, предупредила врач / УНИАН

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Александра Кириленко сообщила, что из-за контакта с соленой водой в организме человека уменьшается объем циркулирующей крови (ОЦК).

В соленой воде очень легко получить обезвоживание, особенно детям, поэтому необходимо много пить и поить детей, рассказала эксперт в комментарии УНН.

Медик посоветовала поить детей водой, лимонадом, отварами из фруктов или трав.

"Соленая вода ведет к уменьшению ОЦК…, особенно у детей. Каждые полчаса нужно поить ребенка – полстаканчика воды, лимонада, отвара из трав или сухофруктов давать…", – сказала врач.

Ранее Александра Кириленко говорила, что в жаркую погоду нельзя пить сладкую минеральную воду и крепкий алкоголь. Диетолог добавила, что в случае отсутствия противопоказаний в сутки стоит выпивать количество воды, которое рассчитывается по формуле – 40 мл на килограмм массы тела.