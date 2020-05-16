Доктор Комаровский поведал, как победить опасный вирус

Известный доктор поведал, каким образом получить хороший иммунитет.
Во время пандемии опасного коронавируса известный детский врач Евгений Комаровский поведал о коллективном иммунитете.
Как сообщил доктор в Youtube, для примера он выбрал опасную болезнь - корь. По словам врача, вирус кори может размножаться только в организме человека.
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Если человек переболел корью и сделала прививку от нее, то вирус не размножается. Когда вокруг появляется много людей, имеющих иммунитет к болезни, то вирус исчезает. Также, например, и с натуральной оспой. После того, как в мире не регистрируется ни одного случая этих болезней, то считается, что корь человечество победило.
Суть коллективного иммунитета заключается в том, когда в популяции людей 95% устойчивы к конкретному возбудителю и заражения прекращаются. Эти 95% имеют иммунитет и защищены от оставшиеся 5%, не прошедших вакцинацию.
Также и обстоят дела с сегодняшним китайским вирусом, к которому также со временем должен выработаться иммунитет.
"Таким образом, коллективный иммунитет — это ситуация, когда абсолютное большинство человеческой популяции имеет иммунитет к возбудителю", - подытожил Комаровский.
Советы Комаровского
Как писал Главред, Комаровский назвал популярное лакомство, которое способно помочь телу успешнее бороться с атаками инфекций.
Также напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что регулярные положительные эмоции, регулярный секс плюс свежий воздух ‒ один из лучших способов укрепления иммунитета.