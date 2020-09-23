Тест на овуляцию: 5 способов эффективного использования

Тест для определения овуляции в домашних условиях можно купить в аптеках./ Pixabay

Тесты на овуляцию могут показаться излишне медикаментозным методом определения подходящего момента для секса, если у вас на повестке дня ребенок. Но когда дело доходит до максимальных шансов на зачатие, их стоит хранить в шкафчике.

Конечно, есть способы, не требующие тестирования, чтобы определить, когда пора заниматься сексом. Ваши выделения - это главный показатель наступившей овуляции - они эластичны и похожи на яичный белок, что указывает на то, что вы находитесь в своем плодородном окне. У некоторых женщин также болит живот. Однако все эти симптомы бывает сложно определить. Именно поэтому, может помочь тест на овуляцию.

Тест для определения овуляции в домашних условиях можно купить в аптеках, и обычно их можно найти на одной полке с тестами на беременность. Они работают, обнаруживая резкое повышение уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче, которое происходит перед овуляцией. Oни просты в использовании и, что хорошо, дают результаты в считанные минуты.

Итак, что еще вам нужно знать о наборах для прогнозирования овуляции?

Через какое время после положительного теста на овуляцию у вас будет овуляция?

По словам профессора Джойс Харпер, руководителя группы репродуктивной науки и общества в Институте женского здоровья UCL, овуляция наступит в течение 40 часов после положительного результата на OPK. Но это не значит, что вам следует подождать 40 часов перед сексом, если вы хотите зачать ребенка - по данным Национальной службы здравоохранения, сперма может жить в вашем теле до семи дней, поэтому неплохо было бы заняться этим раньше, чем вы начнете овулировать.

Когда мне следует начинать тестирование на овуляцию?

Овуляция обычно происходит примерно через 14 дней после первого дня последней менструации. Но профессор Харпер подчеркивает, что это не точная наука. "Каждая женщина очень индивидуальна", - говорит она. "Это зависит от женского цикла. Если она использует хорошее приложение для определения фертильности, которое может помочь ей понять свой цикл и узнать о своей овуляции, приложение предложит, когда ей следует начать тестирование.

Но если у нее обычный 28-дневный цикл, ей следует начинать тестирование с девятого по десятый день. С каждым месяцем она будет узнавать о своем цикле и сможет его сократить". Чтобы вручную определить продолжительность цикла, запишите "первый день" - это первый день менструации (а не только мажущие выделения) и запишите, как долго он длится, вплоть до вашего нового "первого дня".

Какие тесты на овуляцию лучше всего?

"Я всегда рекомендую выбирать хорошо известный бренд", - советует профессор Харпер. "Но я ценю, что есть другие, которые намного дешевле".

Цены на наборы для определения овуляции начинаются от 10 гривен тест-полоску. Обычно для прохождения теста требуется окунуть полоску в образец мочи, собранный в контейнере. После этого на палочке появятся цветные линии, указывающие на высокий уровень ЛГ в вашей моче.

Выбирая более дорогие тесты, вы получаете наборы, которые больше похожи на тест на беременность, поскольку позволяют наносить мочу прямо на них, а не собирать мочу в контейнер. Они часто используют графику, чтобы облегчить чтение результатов, например, смайлик может появиться, если уровень гормона ЛГ повышен.

Самые дорогие - это комплекты, которые можно подключить к приложению на вашем телефоне через Bluetooth для записи результатов в ежемесячный календарь и сравнительные таблицы.

Если вы хотите полностью освоить высокие технологии, есть еще несколько вариантов премиум-класса. К примеру, есть устройство для самопроверки фертильности и тестирования на беременность, которое через приложение показывает, как меняются ваши гормоны в течение месяца, и, соответственно, когда вы наиболее плодовиты. Помимо трекера фертильности, есть тест на овуляцию и тест на беременность.

Точны ли домашние тесты на овуляцию?

"Да, я всегда их рекомендовал, - говорит профессор Харпер. "Я считаю, что это самый надежный способ измерить овуляцию. Женщины также могут попробовать контролировать цервикальную слизь и изменения температуры, но это сложно", - добавляет она.

Могу ли я проверить свою фертильность дома?

Набор для прогнозирования овуляции сообщит вам только о вероятности овуляции, он не скажет вам больше ничего о ваших шансах на беременность или о том, сколько еще "фертильных лет" у вас впереди.

Доктор Харпер не советует проводить тесты на фертильность в домашних условиях. "На мой взгляд, любой тест на фертильность дома бессмысленен, - говорит она, - они измеряют несколько гормонов, но эти гормоны по отдельности ничего вам не говорят. Даже тесты, которые проводят клиники репродуктивной медицины, очень противоречивы. Часто также делают сканирование яичников. Я участвовала во многих дебатах по этому поводу, и пришла к выводу, что проблема возникает у очень небольшого числа женщин. Для подавляющего большинства - независимо от того, хорошие или плохие результаты анализов, - обычно советуют попытаться забеременеть раньше, чем позже. Я была бы удивлен, если бы кто-нибудь предлагающий тест сказал, что у женщины хорошая фертильность и что она может ждать еще несколько лет, чтобы забеременеть", - отмечает она.

Даже при использовании тестов на овуляцию может потребоваться время для зачатия, поэтому не беспокойтесь, если вы не забеременеете быстро. В большинстве случаев вам нужно обратиться за советом к терапевту, только если вы не забеременели после года попыток. Но вам следует проконсультироваться с терапевтом раньше, если вам 36 лет или больше, или если у вас есть другая причина для беспокойства по поводу фертильности, например, если вы лечились от рака.