Травы против депрессии: топ-5

Исследования пытались отследить пользу трав для лечения депрессии / Александр Ваганов, photosight.ru

Если вы живете с депрессией, но решили не принимать ни одно из лекарств, у вас все еще есть другие варианты. Некоторые люди обращаются к травам и природным средствам, чтобы найти облегчение от своих симптомов.

Многие из этих средств веками использовались в медицине как народные и альтернативные методы лечения. Сегодня многие травы продаются как стимуляторы настроения для людей, которые испытывают хроническое чувство грусти или безнадежности.

Исследования пытались отследить пользу трав для лечения депрессии. Вот несколько трав, которые могут помочь поднять ваше настроение при легкой и умеренной депрессии.

Травы против депрессии

Зверобой - это растение, которое произрастает в Европе, Западной Азии и Северной Африке. Европейцы обычно принимают зверобой как способ лечения депрессии.

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Прием зверобоя был связан с увеличением количества серотонина в организме. Серотонин - это химическое вещество, улучшающее самочувствие мозга, которое часто встречается у людей с депрессией. Некоторые антидепрессанты работают, увеличивая количество серотонина в мозге.

Согласно надежному источнику данных Национального института здоровья (NIH), зверобой может помочь при легких формах депрессии, хотя его последствия не были окончательно доказаны. Обзор, проведенный в 2008 году по 29 исследованиям зверобоя, показал, что растение столь же эффективно для лечения легкой и умеренной депрессии, что и антидепрессанты, но при этом дает меньше побочных эффектов.

Важно отметить, что зверобой известен тем, что взаимодействует с большим количеством лекарств. Это особенно верно для разжижителей крови, противозачаточных таблеток и химиотерапевтических препаратов. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать эту траву.

Шафран - это пряность, полученная из высушенной части крокуса, цветка семейства ирисов. Согласно исследованию в альтернативной медицине ReviewTrusted Source, было доказано, что принятие шафрановой стигмы (стержнеобразный стебель в цветке) эффективно для лечения легкой и умеренной депрессии.

Базилик является не только ароматной и вкусной пряностью, а и средством, которое замедляет выработку гормона стресса - кортизола. Базилик еще и может помочь в выработке гормонов радости - эндорфинов. Он уменьшает общее состояние нервозности, снижает уровень стресса и может побороть эмоциональное истощение при депрессии легкой степени.

Лечебные и успокаивающие действия пустырника описаны давно. Он оказывает седативное воздействие на организм, приостанавливая и сглаживая возбуждение в центральной нервной системе. Кроме того, благодаря своим успокаивающим свойствам, пустырник избавляет от тревожности, углубляет сон и устраняет страх.

Настой из мелиссы обычно используют не только для успокоения нервной системы и улучшения сна/Pixabay

В состав лекарственной травы Мелиссы входит большое количество полезных компонентов: эфирных масел, дубильных веществ, органических кислот, витаминов С и В, кальция, железа, калия, магния, цинка, селена. В исследовании, опубликованном в 2014 году, изучалось настроение и когнитивные эффекты продуктов, содержащих мелиссу. Так, ее добавляли в йогурт вместе с натуральными или искусственными подсластителями. Участники обеих групп сообщили о положительном влиянии на различные аспекты настроения, включая снижение уровня тревоги.

Хотя это многообещающе, необходимы дополнительные исследования, чтобы действительно определить его эффективность.

Настой из мелиссы обычно используют не только для успокоения нервной системы и улучшения сна, а и в других целях, таких как улучшение пищеварения, стабилизация обмена веществ и так далее.

Хотя некоторые травы и добавки показывают многообещающее значение при лечении депрессии, они не являются постоянным или надежным вариантом при тяжелой депрессии. Не полагайтесь на добавки как на способ справиться с тяжелыми симптомами депрессии. Депрессия может быть серьезным заболеванием. Поработайте с вашим врачом, чтобы найти план лечения, который работает для вас.

В магазинах и аптеках могут продаваться травы и пищевые добавки для лечения депрессии. Однако, согласно обзору, опубликованному в BJPsych Advances, некоторые из этих методов лечения не были эффективными в лечении депрессии. К ним относятся следующие травы:

Crataegus oxyacantha (боярышник)

Eschscholzia californica (калифорнийский мак)

Гинкго билоба

Лавандула узколистная (лаванда)

Matricaria recutita (ромашка)

Пассифлора (майпоп или пурпурная пассифлора)

Piper methysticum (кава)

Валериана лекарственная (валериана)

Если вы решите использовать эти или другие травы, сначала проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что они не будут взаимодействовать с любым лекарством, которое вы принимаете.