Ученые рассказали, какие продукты помогут избежать облысения / Flickr/David Cross

Главный виновник того, что волосы активно выпадают - нехватка гормона, который называется дигидротестостерон (ДГТ)

Портал Домашний очаг опросил экспертов и те составили топ-3 продуктов, которые помогут избежать облысения.

№1. Зеленый чай. Содержит галлат эпигаллокатехина (EGCG) — полезное соединение, которое защищает волосяные фолликулы от вредного воздействия дигидротестостерона.

№2. Кокосовое масло. Оно содержит большой процент жиров из среднецепочечных триглицеридов, большая часть которых представлена в форме лауриновой кислоты. Ученые доказали (правда, пока только в исследованиях на животных) ‒ эта жирная кислота блокирует выработку ДГТ.

№3. Лук. Этот продукт может похвастаться высоким содержанием антиоксидантов, в первую очередь ‒ кверцетина. В доклинических исследованиях выяснилось, что такое вещество подавляет выработку ДГТ из тестостерона, которая блокирует действие фермента 5-альфа-редуктазы и уменьшает окислительный стресс.

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Напомним, ранее американские ученые установили, что китайский коронавирус боится грязных-немытых волос.