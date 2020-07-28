Ученые создали песню, которая поможет похудеть

Музыка не уменьшит физическую усталость, которую мы чувствуем.
Ученые говорят, что музыка помогает поддерживать производительность во время бега.
Как сообщает The Daily Mail, они придумали песню, которая поможет вам бегать быстрее и дольше, помогая улучшить вашу физическую форму и похудеть.
Трек "Run With Me" был разработан в сотрудничестве с профессором Костасом Карагеоргисом, экспертом по психологии музыки и упражнений в Университете Брунеля, который был разработан для того, чтобы поднять ваш темп примерно на 5 процентов и уменьшить чувство усталости до 15 процентов.
Преимущества прослушивания музыки во время упражнений были впервые обнаружены учёным из Нью-Йорка в 1911 году, который выявил, что велосипедисты ехали на 8,5% быстрее, когда играл военный оркестр.
В прошлом году профессор Карагеоргис и его коллеги рассмотрели 139 исследований влияния музыки на физические упражнения, проведенные за последние 107 лет. Их результаты, опубликованные в журнале "Психологический бюллетень", пришли к выводу, что "прослушивание музыки значительно улучшало состояние чувств, повышало физическую работоспособность, снижало воспринимаемое напряжение и повышало эффективность потребления кислорода в широком спектре упражнений и спортивных задач".
"Между музыкой и движением есть почти симбиотические отношения", - говорит профессор Карагеоргис, который создал трек "Run With Me" для AIR: RUN, 10-километрового и полумарафонского турнира, на котором бегуны слушают музыку, улучшающую производительность, и проходят через курс через аудио приложение.
Музыка может влиять на вашу тренировку синхронно - где музыка выступает в качестве метронома, и вы двигаетесь в такт - или асинхронно, когда музыка повышает производительность, делая ее более приятной.
"Мы наблюдали взаимосвязь между частотой пульса во время упражнений и предпочтением темпа музыки, и мы знаем, что при умеренной интенсивности бега оптимальный темп составляет от 130 до 140 ударов в минуту", - говорит профессор Карагеоргис.
"Если вы хотите снять усталость и поднять настроение, тогда хорошо использовать гармонию в мажорной тональности", - добавляет он.
"Лирическое подтверждение также важно - положительные слова вызывают положительный отклик, и мы особенно думали о вдохновляющих женщинах, поэтому мы наняли сильную вокалистку для трека", - говорит он.
Также важно, чтобы тип музыки привлекал бегуна - жанр танцевальной эстрады был выбран для этого трека из-за его широкой привлекательности.
"Кажется, что музыка пронизывает такие области мозга, как миндалина (участвует в обработке эмоций) и мозжечок (физические рефлексы и некоторые эмоции)", - говорит профессор Карагеоргис.
"Музыка может влиять на то, как мы чувствуем себя при высокой интенсивности бега, она может окрашивать нашу интерпретацию усталости и делать тренировку более приятной", - добавляет он.
Другими словами, музыка не уменьшит физическую усталость, которую мы чувствуем - тяжелое дыхание, учащенное сердцебиение, - но она поможет нам почувствовать себя менее уставшими, поэтому мы можем продолжать идти.
"Я ожидаю, что эффект от прослушивания музыки, повышающий производительность, составит около 5 процентов", - говорит профессор Карагеоргис. "Наука также предполагает увеличение выносливости на 10–15%", - считает он.
Это "действительно хорошая" идея, говорит Энди Лэйн, профессор спортивной психологии и директор по исследованиям в Университете Вулверхэмптона.
"Если играющая музыка облегчает движение, то все, что нам нужно сделать, - это найти подходящую музыку для облегчения определенных типов движения", - отмечает специалист.