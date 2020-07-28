Ученые создали песню, которая поможет похудеть

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Ученые говорят, что музыка помогает поддерживать производительность во время бега.

Как сообщает The Daily Mail, они придумали песню, которая поможет вам бегать быстрее и дольше, помогая улучшить вашу физическую форму и похудеть.

Трек "Run With Me" был разработан в сотрудничестве с профессором Костасом Карагеоргисом, экспертом по психологии музыки и упражнений в Университете Брунеля, который был разработан для того, чтобы поднять ваш темп примерно на 5 процентов и уменьшить чувство усталости до 15 процентов.

Преимущества прослушивания музыки во время упражнений были впервые обнаружены учёным из Нью-Йорка в 1911 году, который выявил, что велосипедисты ехали на 8,5% быстрее, когда играл военный оркестр.

В прошлом году профессор Карагеоргис и его коллеги рассмотрели 139 исследований влияния музыки на физические упражнения, проведенные за последние 107 лет. Их результаты, опубликованные в журнале "Психологический бюллетень", пришли к выводу, что "прослушивание музыки значительно улучшало состояние чувств, повышало физическую работоспособность, снижало воспринимаемое напряжение и повышало эффективность потребления кислорода в широком спектре упражнений и спортивных задач".

"Между музыкой и движением есть почти симбиотические отношения", - говорит профессор Карагеоргис, который создал трек "Run With Me" для AIR: RUN, 10-километрового и полумарафонского турнира, на котором бегуны слушают музыку, улучшающую производительность, и проходят через курс через аудио приложение.

Музыка может влиять на вашу тренировку синхронно - где музыка выступает в качестве метронома, и вы двигаетесь в такт - или асинхронно, когда музыка повышает производительность, делая ее более приятной.

"Мы наблюдали взаимосвязь между частотой пульса во время упражнений и предпочтением темпа музыки, и мы знаем, что при умеренной интенсивности бега оптимальный темп составляет от 130 до 140 ударов в минуту", - говорит профессор Карагеоргис.

"Если вы хотите снять усталость и поднять настроение, тогда хорошо использовать гармонию в мажорной тональности", - добавляет он.

"Лирическое подтверждение также важно - положительные слова вызывают положительный отклик, и мы особенно думали о вдохновляющих женщинах, поэтому мы наняли сильную вокалистку для трека", - говорит он.

Также важно, чтобы тип музыки привлекал бегуна - жанр танцевальной эстрады был выбран для этого трека из-за его широкой привлекательности.

"Кажется, что музыка пронизывает такие области мозга, как миндалина (участвует в обработке эмоций) и мозжечок (физические рефлексы и некоторые эмоции)", - говорит профессор Карагеоргис.

"Музыка может влиять на то, как мы чувствуем себя при высокой интенсивности бега, она может окрашивать нашу интерпретацию усталости и делать тренировку более приятной", - добавляет он.

Музыка не уменьшит физическую усталость, которую мы чувствуем / Tv.ua

Другими словами, музыка не уменьшит физическую усталость, которую мы чувствуем - тяжелое дыхание, учащенное сердцебиение, - но она поможет нам почувствовать себя менее уставшими, поэтому мы можем продолжать идти.

"Я ожидаю, что эффект от прослушивания музыки, повышающий производительность, составит около 5 процентов", - говорит профессор Карагеоргис. "Наука также предполагает увеличение выносливости на 10–15%", - считает он.

Это "действительно хорошая" идея, говорит Энди Лэйн, профессор спортивной психологии и директор по исследованиям в Университете Вулверхэмптона.

"Если играющая музыка облегчает движение, то все, что нам нужно сделать, - это найти подходящую музыку для облегчения определенных типов движения", - отмечает специалист.