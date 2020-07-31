Ученые выявили неожиданное преимущество ботокса для здоровья

Мышечное напряжение в различных областях тела является распространенным симптомом депрессии/Pixabay

Инъекции ботокса могут сделать больше, чем просто стереть признаки возраста, или не дать вам почувствовать болезненную мигрень - они также могут облегчить депрессию, подтверждает новое исследование.

По информации CNN, врачи вводят ботокс для разглаживания мимических морщин и лечения таких проблем со здоровьем, как сильное потоотделение, неконтролируемое моргание, хроническая мигрень, гиперактивный мочевой пузырь и неврологические расстройства, которые вызывают мышечные сокращения и боль в шее и плечах.

Ботокс - это препарат, изготовленный из токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum, действует, ослабляя или парализуя определенные мышцы или блокируя определенные нервы.

Более 264 миллионов человек во всем мире страдают от депрессии. Но обычное лечение депрессии неэффективно для почти одной трети этих людей, даже если они придерживаются своих планов лечения и употребляют лекарства, согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports.

Этот недостаток заставил врачей изучить альтернативные методы лечения, такие как дозы псилоцибина (активного ингредиента в психоделических грибах), инфузии кетамина и, в последнее время, инъекции ботокса. Предыдущие исследования последних 15 лет показали, что препарат может оказывать антидепрессивное действие.

Как и на какое время лечение может помочь при депрессии, неясно, но исследователи подумали, что ботокс может нарушить петлю обратной связи между негативными выражениями лица за кожей между бровями и над носом, где располагаются наши "мышцы горя", демонстрирующие негативные эмоции.

Ботокс для разных условий

Исследователи проанализировали более 45 000 сообщений о побочных эффектах, вызванных лечением ботоксом, из Системы отчетности о нежелательных явлениях Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Система поддерживает наблюдение за побочными эффектами лекарств, о которых пациенты, медицинские работники и производители лекарств сообщают в FDA через MedWatch.

Они разделили пациентов на восемь групп, соответствующих медицинским симптомам, которые чаще всего лечат ботоксом. Это были:

косметическое использование для морщин, подтяжки лица, кожных наполнителей или более

мигрень

судороги или спастичность конечностей (когда мышцы напрягаются и препятствуют движению, речи и ходьбе)

боль в шее

непроизвольное моргание или судороги век

чрезмерное потоотделение

неврологические и мочевые расстройства мочевого пузыря

Каждая группа была разделена на две группы, в которых одна группа получила ботокс для своих условий, а другая - нет. Пациенты, которые получали инъекции ботокса для лечения повышенной потливости, морщин на лице, мигрени, спастичности и судорог, сообщали о депрессии на 40-88% реже, чем люди, которые проходили различные курсы лечения для тех же самых состояний.

"Мы обнаружили, что эффект не зависит от места инъекции и не зависит от (медицинских условий), которые весьма разнообразны для ботокса", - сказал Рубен Абагян, ведущий автор исследования и профессор Школы фармацевтики и фармацевтических наук им. Скаггса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

"Последствия этого удивительны, потому что это означает, что депрессию можно вылечить различными (средствами) и необязательно инъекцией в одну из лицевых мышц, что в некоторых случаях может быть нежелательным", - добавил Абагян.

Хотя гипотеза о лицевой петле обратной связи является "правдоподобным и обоснованным механизмом", говорится в исследовании, результаты могут свидетельствовать о том, что существуют другие, более сложные способы, посредством которых ботокс может оказывать антидепрессивное действие.

Ботокс может быть перенесен в структуры центральной нервной системы, которые участвуют в регулировании нашего настроения и эмоций. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что инъекции ботокса при мышечных спазмах могут выходить за пределы места инъекции и воздействовать на противоположные мышечные группы и рефлексы путем изменения нервной активности.

Депрессия связана с повышением мышечного тонуса/Pixabay

Мышечное напряжение в различных областях тела является распространенным симптомом депрессии и может быть как физическим проявлением расстройства, так и стимулом депрессивного настроения. Вот почему постепенное расслабление мышц, которое психически расслабляет человека, напрягая и затем расслабляя его мышцы, является признанным лечением в области психиатрии.

Депрессия связана с повышением мышечного тонуса, который описывает поддержание частичного сокращения мышц. Снижение мышечного тонуса в результате инъекций ботокса, которые ослабляют мышцы, может противодействовать депрессии.

"Представьте, что когда вы впадаете в депрессию, это не только одно место на лбу, которое образует эту морщинку. Все мышцы напрягаются и сжимаются", - сказал Абагян.

Поскольку некоторые из этих состояний являются хроническими и обременительными, они могут вызвать вторичные психические проблемы, такие как депрессия. Если ботокс исправит эти проблемы, это могло бы привести к освобождению от депрессии.