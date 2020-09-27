Врач назвал причины резкого всплеска заболеваемости COVID-19 среди детей

В последние месяцы COVID-19 все чаще болеют дети / УНИАН

Коронавирус не щадит ни взрослых, ни детей. С начала эпидемии COVID-19 в Украине вирус подхватили более 13 тысяч детей.

В свою очередь известный украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказал Апострофу о динамике заболеваемости коронавирусной болезнью среди детей.

"В последние месяцы все стали больше болеть, и дети тоже. В наших больницах в 2-2,5 раза увеличилось количество детей с COVID-19. Одной из причин и правда можно назвать то, что открылись школы и садики и дети стали больше контактировать между собой. Хотя это не единственная причина ", - отметил он.

По его словам, в последние дни в Украине начали фиксировать больше новых случаев инфицирования COVID-19, поэтому логично, что начала расти заболеваемость и среди детей.

Инфекционист обратил внимание на то, что в Украине процент заражения среди детей выше среднего по всему миру.

"Если в целом, то процент заражения детей по всему миру составляет 2-10%. В нашей стране - это 7% от всех заболевших", - добавил Крамарев.

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Ранее врач Евгений Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19. По его прогнозу, серьезный подъем заболеваемости COVID-19 будет после начала отопительного сезона.