Высокое давление: речевой признак опасного состояния

Если сердцу не хватает крови и кислорода, это может спровоцировать сердечный приступ / menslife.com

Высокое кровяное давление означает, что давление в артериях выше, чем должно быть. Оно характеризуется силой прижимания крови к стенкам кровеносных сосудов. Стенки кровеносных сосудов часто реагируют твердением и утолщением, тем самым ограничивая приток крови к сердцу.

Если сердцу не хватает крови и кислорода, это может спровоцировать сердечный приступ, поэтому очень важно контролировать высокое кровяное давление.

К сожалению, этот вредоносный механизм обычно не вызывает никаких видимых признаков, которые могли бы побудить вас вмешаться.

Единственный способ определить, есть ли у вас высокое кровяное давление, - это проверить показания.

Высокое кровяное давление измеряется двумя числами: систолическим и диастолическим давлением. Верхнее (систолическое) число - это давление, когда сердце бьется, а нижнее (диастолическое) число - это давление, когда сердце отдыхает между ударами.

Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. cт.), и, согласно NHS, высокое кровяное давление считается равным 140/90 мм рт. cт. или выше (или 150/90 мм рт. cт. или выше, если вам больше 80 лет).

Согласно Американской кардиологической ассоциации (AHA), если ваше кровяное давление составляет 180/120 мм рт. Ст., Это может быть "неотложной гипертонией".

Неотложная гипертоническая болезнь определяется как сильно повышенное артериального давления, связанное с новым или прогрессирующим поражением органа-мишени.

По словам AHA, неотложные состояния при гипертонии обычно сопровождаются рядом тревожных телесных изменений, например, затруднением речи.

Другие предупреждающие признаки включают боль в груди, одышку, боль в спине, онемение / слабость, изменение зрения.

AHA говорит, что люди не должны ждать, чтобы увидеть, снизится ли их давление само по себе, если они испытывают эти симптомы, а немедленно звонить в службу экстренной помощи.

В долгосрочной перспективе потребуются изменения в образе жизни, чтобы стабилизировать показания артериального давления.

Есть два ключевых компонента контроля артериального давления - диета и упражнения.

Что касается первого, вам следует сократить количество соли в пище и есть много фруктов и овощей.

Соль нарушает баланс натрия в организме, что может вызвать повышение артериального давления.

Согласно NHS, вы должны стремиться съедать менее чайной ложки в день.

Употребление темных листовых зеленых овощей может компенсировать вредные последствия потребления соли, поскольку они являются богатым источником магния.

"Магний помогает поддерживать здоровое кровяное давление, поэтому необходимо соблюдать сбалансированную красочную диету", - говорят Холланд и Барретт.

Здоровая и сбалансированная диета также может помочь похудеть, что имеет решающее значение для контроля высокого кровяного давления.

"Избыточный вес заставляет ваше сердце больше работать, чтобы перекачивать кровь по телу, что может повысить кровяное давление", - предупреждает NHS.