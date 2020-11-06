Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы"

То, что вы едите и делаете ежедневно, определяет ваше кровяное давление. / Клиника современной медицины

Высокое кровяное давление - распространенное заболевание, которым страдает более четверти взрослого населения. Утверждается, что вы можете снизить артериальное давление, просто съев больше сельдерея.

По информации Express.co.uk, высокое кровяное давление, также известное как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы. Очень важно, чтобы ваша гипертония была диагностирована как можно скорее.

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Вы можете снизить свои шансы на повышение артериального давления, если будете есть больше сельдерея. По словам генерального директора компании Blood Pressure UK Кэтрин Дженнер, сельдерей - один из лучших овощей для пациентов с гипертонией.

Овощ богат нитратами, которые в организме превращаются в нитриты и оксид азота. Оксид азота помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды, что впоследствии снижает кровяное давление.

Сельдерей, свекла и листовые зеленые овощи - лучшие источники нитратов.

То, что вы едите и делаете ежедневно, определяет ваше кровяное давление. / Pixabay

"Вы можете сами принять меры, чтобы снизить кровяное давление, употребляя меньше соли, больше фруктов и овощей, делая больше упражнений и сохраняя здоровый вес", - сказал Дженнер.

Для большинства людей с повышенным или повышенным кровяным давлением самое важное - это образ жизни. То, что вы едите и делаете ежедневно, определяет ваше кровяное давление.

"Свекла и сельдерей богаты химическими веществами, называемыми нитратами, которые, как известно, помогают снизить кровяное давление, если вы едите их достаточно часто".

Между тем, как утверждается, вы также можете снизить кровяное давление, регулярно употребляя авокадо.

Авокадо не содержит много соли, но в то же время полон калия.

Калий помогает регулировать количество натрия в организме, что впоследствии защищает от гипертонии.

Плод также содержит много кальция, магния и витамина Е; все это способствует здоровому кровяному давлению.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы обычно проявляются, только если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление.

Наиболее частые симптомы высокого кровяного давления включают стук в груди, обнаружение крови в моче и сильные головные боли.

Очень важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.