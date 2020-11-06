УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы"

6 ноября 2020, 15:39

То, что вы едите и делаете ежедневно, определяет ваше кровяное давление.

Давление
То, что вы едите и делаете ежедневно, определяет ваше кровяное давление. / Клиника современной медицины

Высокое кровяное давление - распространенное заболевание, которым страдает более четверти взрослого населения. Утверждается, что вы можете снизить артериальное давление, просто съев больше сельдерея.

По информации Express.co.uk, высокое кровяное давление, также известное как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы. Очень важно, чтобы ваша гипертония была диагностирована как можно скорее.

Читайте такжеУченые выяснили, как связаны томатный сок и высокое давление

Вы можете снизить свои шансы на повышение артериального давления, если будете есть больше сельдерея. По словам генерального директора компании Blood Pressure UK Кэтрин Дженнер, сельдерей - один из лучших овощей для пациентов с гипертонией.

Овощ богат нитратами, которые в организме превращаются в нитриты и оксид азота. Оксид азота помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды, что впоследствии снижает кровяное давление.

Сельдерей, свекла и листовые зеленые овощи - лучшие источники нитратов.

Сельдерей
То, что вы едите и делаете ежедневно, определяет ваше кровяное давление. / Pixabay

"Вы можете сами принять меры, чтобы снизить кровяное давление, употребляя меньше соли, больше фруктов и овощей, делая больше упражнений и сохраняя здоровый вес", - сказал Дженнер.

Для большинства людей с повышенным или повышенным кровяным давлением самое важное - это образ жизни. То, что вы едите и делаете ежедневно, определяет ваше кровяное давление.

"Свекла и сельдерей богаты химическими веществами, называемыми нитратами, которые, как известно, помогают снизить кровяное давление, если вы едите их достаточно часто".

Между тем, как утверждается, вы также можете снизить кровяное давление, регулярно употребляя авокадо.

Авокадо не содержит много соли, но в то же время полон калия.

Калий помогает регулировать количество натрия в организме, что впоследствии защищает от гипертонии.

Плод также содержит много кальция, магния и витамина Е; все это способствует здоровому кровяному давлению.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы обычно проявляются, только если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление.

Наиболее частые симптомы высокого кровяного давления включают стук в груди, обнаружение крови в моче и сильные головные боли.

Очень важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.

здоровье давление болезни гипертония
Сейчас вы просматриваете новость «Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы"». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:40
Стало известно, насколько популярен украинский язык в Сети
15:39
Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США Видео
15:39
Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы" Видео
15:36
Карантин выходного дня: инфекционист назвал залог успеха Видео
15:35
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
Реклама
15:27
Умер сатирик Михаил Жванецкий
15:22
Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь
15:04
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
15:03
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
14:56
Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США Видео
14:35
Жена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена Видео
14:26
Хотели киберпанк в ноябре? Получите и распишитесь
14:26
Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки Видео
14:18
Зарыть топор войны: в КСУ раскрыли план выхода из кризиса Видео
14:17
Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов Видео
14:00
В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19 Видео
13:56
"Девочка созрела": Мишель Андраде разделась на страницах журнала для взрослых
13:53
Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
13:43
Комендантский час не поможет: эксперт назвала главную проблему с COVID-19 Видео
13:41
Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ
Реклама
13:27
Арестович допустил крах договоренностей Зеленского и Путина по Донбассу Видео
13:20
В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​ Видео
13:09
Парламент провалил важное решение по Конституционному суду Видео
12:59
Ход королевы - лучший сериал 2020 года Видео
12:58
Один против всех: зрелищный рекламный ролик супергеройского эксклюзива для PS5 Видео
12:54
Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico Видео
12:37
У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе Видео
12:30
Похудение после 40: диетолог назвала 5 тактик Видео
12:22
Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче
12:17
Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима Видео
12:11
Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью
12:02
Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам Видео
12:00
За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате Видео
11:54
В Кремле сказали, есть ли у Путина серьезная болезнь, и высказались об отставке
11:51
"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ Видео
11:27
СМИ припугнули новой пандемией коронавируса из-за зверьков в Дании
11:26
Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз Видео
11:25
Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина Видео
11:24
"Дело Маркива", успешно завершённое МВД, стало для Украины репутационным - СМИ
11:19
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
Реклама
11:06
Появились первые обзоры на Xbox Series X|S. Что пишут о новых консолях журналисты?
10:55
Disney готовят 3 сезон сериала Мандалорец
10:55
Шмыгаль спрогнозировал подорожание земли в Украине в 5 раз
10:45
Почему вы тренируетесь и не худеете: 9 настоящих причин Видео
10:35
​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым Видео
10:33
"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая Видео
10:23
В Минздраве уточнили, введут ли в Украине "черную" зону карантина Видео
10:16
В Украине нельзя будет купить PlayStation 5 в магазинах на старте продаж
10:16
Украине не поможет ужесточение карантина и новые ограничения мнение
10:00
К чему сняться деньги: о чем говорит "финансовый сон" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять