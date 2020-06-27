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Пить воду и находиться в тени: в МОЗ рассказали, как спастись от жары

В Минздраве посоветовали искать тень или оставаться в помещении с кондиционером.

27 июня 2020, 19:03
жара,фонтан
В Минздраве дали советы, как вести себя во время жары / УНИАН

В Минздраве дали советы украинцам, как можно уберечься от экстремальной жары.

Об этом говорится на странице ЦОЗ в Facebook.

"Когда температурные показатели как минимум на 10°C превышают среднюю высокую температуру региона, и это продолжается несколько недель, речь идет о чрезвычайной жаре. Она истощает, негативно влияет на организм, поэтому следует избегать излишних физических нагрузок, правильно питаться и пить, соблюдать режим дня", - отметили в центре.

Следует как можно меньше находиться на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Надо искать прохладу и тень, чтобы тело могло восстановиться. Лучше оставаться в помещении, желательно с кондиционером.

Если дома нет кондиционера, ЦОЗ советует зайти в кондиционированные общественные помещения - даже несколько часов в охлажденном помещении могут помочь телу адаптироваться к жаре на улице. Но необходимо помнить, что резкое и ощутимое изменение температуры создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а длительное переохлаждение ослабляет иммунитет.

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"Осторожно с загаром. Он является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит защититься с помощью крема... Наносите солнцезащитные кремы за 30 минут до выхода на улицу. Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла и таким образом способствовать обезвоживанию организма. Подсказка: ищите средства защиты от солнца с пометкой "Широкий спектр" или "Защита UVA/UVB" - такие продукты действуют лучше. Применяйте их повторно согласно инструкции на этикетке", - добавили в Центре общественного здоровья.

У водоемов и на пляже получить ожоги легче, поэтому здесь следует быть внимательными. Выбирать стоит легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Необходимо также одевать солнцезащитные очки и широкополую шляпу, чтобы затенить лицо, уши и шею.

Нельзя посещать солярии в жару. Важно пить больше воды, но не стоит употреблять жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или много сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости.

ЦОЗ советует замедлить темп: уменьшить интенсивность физических упражнений во время жары. Никогда нельзя оставлять младенцев, старших детей и домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

Напомним, что пока действует ослабление карантина, можно также сходить в общественный бассейн. Но стоит накрепко запомнить правила безопасности в общественных бассейнах.

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