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22 декабря – какой сегодня праздник: зимнее солнцестояние и День Анны

22 декабря 2019, 00:19

День энергетика 2019 также празднуется сегодня, 22 декабря.

22 декабря – праздник зимнего солнцестояния и с Днем энергетика: что нельзя делать, приметы
22 декабря – праздник зимнего солнцестояния и с Днем энергетика: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

22 декабря 2019 – сегодня праздник яркий, наэлектризованный.

День энергетика 2019 отмечают Украина и Россия. Поздравления с Днем энергетика коллегам и друзьям – в прозе официальные и коллегам-друзьям шуточные и даже матерные – читайте в нашем материале С Днем энергетика – поздравления прикольные и живые открытки.

Также Украина празднует День работников дипломатической службы.

На 22 декабря в этом году выпал и день зимнего солнцестояния 2019. Подробнее читайте в нашем материале День зимнего солнцестояния 2019 – ритуалы, приметы, что подать на стол.

По народному календарю, 22 декабря – Анна Темная.

22 декабря: праздник церковный

22 декабря в православии отмечается зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.

В день Анны родители молятся за детей, беременные – о хороших родах и здоровье для малыша и себя. А те, только хочет ребенка, – молятся святой Анне о беременности. Детальнее читайте в нашем матриале День святой Анны 2019 – в чем помогает и что нельзя делать.

Также чествуется икона Божией Матери Нечаянная Радость.

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать. Причем в этот день постятся даже беременные (в иные дни им можно пост не держать).

22 декабря: приметы

Именно с Анны начинается суровая, темная зима. Недаром на День святой Анны приходится и день зимнего солнцестояния – сутки с самой длинной ночью в году.

Есть такие приметы 22 декабря на погоду:

  • иней – к доброму урожаю;
  • ветра нет – к урожаю фруктов;
  • какая погода до полудня – такая и до конца декабря простоит, после полудня – такая будет до конца зимы;
  • дождь – к дождливой весне;
  • снег с просветом у изгороди лежит – к урожайному году, плотный снег – наоборот;
  • солнечный день – на Новый год солнечно будет.

22 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Беременные в этот день старались не выходить из дому: по поверью, если попасться на глаза больному человеку или калеке – то и ребенок может таким родиться. Так что женщины старались не рисковать.

Также бремененные не вяжут, не шьют и не разводят огонь – тоже ради здоровья малыша: чтоб не было родимых пятен, не завязалась пуповина и т.п.

Пчеловоды в этот день читают над ульями специальный заговор на здоровье пчелиного улья.

По народным поверьям, 22 декабря нельзя:

  • ходить в лес – волки в этот день считаются особо опасными;
  • ссориться;
  • женщинам – заниматься домашними трудами: святая Анна – покровительница большинства женских профессий, в ее день принято отдыхать.

22 декабря: именины

День ангела справляют Анна, Александр, Василий и Владимир, Степан.

Поздравления для Анны на ее именины 22 декабря – в прозе, стихах и картинки – тщательно отобрал Главред. А заодно и привітання з Анною на украинском языке – в нашем материале Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки.

22 декабря: кто родился

22 декабря родились такие знаменитости:

  • 1833 — украинская писательница и поэтесса, переводчица Марко Вовчок.
  • 1858 — итальянский композитор Джакомо Пуччини.
  • 1937 — советский и российский писатель, автор книг для детей, телеведущий Эдуард Успенский.
  • 1962 — британский актер, режиссер, двукратный номинант Оскара Рэйф Файнс (Список Шиндлера, Красный дракон, 007: Координаты Скайфолл, Отель Гранд Будапешт и др.).
  • 1972 — французская актриса, певица, модель Ванесса Паради.
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Сейчас вы просматриваете новость «22 декабря – какой сегодня праздник: зимнее солнцестояние и День Анны». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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