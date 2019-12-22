22 декабря – какой сегодня праздник: зимнее солнцестояние и День Анны

День энергетика 2019 также празднуется сегодня, 22 декабря.
22 декабря 2019 – сегодня праздник яркий, наэлектризованный.
День энергетика 2019 отмечают Украина и Россия. Поздравления с Днем энергетика коллегам и друзьям – в прозе официальные и коллегам-друзьям шуточные и даже матерные – читайте в нашем материале С Днем энергетика – поздравления прикольные и живые открытки.
Также Украина празднует День работников дипломатической службы.
На 22 декабря в этом году выпал и день зимнего солнцестояния 2019. Подробнее читайте в нашем материале День зимнего солнцестояния 2019 – ритуалы, приметы, что подать на стол.
По народному календарю, 22 декабря – Анна Темная.
22 декабря: праздник церковный
22 декабря в православии отмечается зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
В день Анны родители молятся за детей, беременные – о хороших родах и здоровье для малыша и себя. А те, только хочет ребенка, – молятся святой Анне о беременности. Детальнее читайте в нашем матриале День святой Анны 2019 – в чем помогает и что нельзя делать.
Также чествуется икона Божией Матери Нечаянная Радость.
Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать. Причем в этот день постятся даже беременные (в иные дни им можно пост не держать).
22 декабря: приметы
Именно с Анны начинается суровая, темная зима. Недаром на День святой Анны приходится и день зимнего солнцестояния – сутки с самой длинной ночью в году.
Есть такие приметы 22 декабря на погоду:
- иней – к доброму урожаю;
- ветра нет – к урожаю фруктов;
- какая погода до полудня – такая и до конца декабря простоит, после полудня – такая будет до конца зимы;
- дождь – к дождливой весне;
- снег с просветом у изгороди лежит – к урожайному году, плотный снег – наоборот;
- солнечный день – на Новый год солнечно будет.
22 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Беременные в этот день старались не выходить из дому: по поверью, если попасться на глаза больному человеку или калеке – то и ребенок может таким родиться. Так что женщины старались не рисковать.
Также бремененные не вяжут, не шьют и не разводят огонь – тоже ради здоровья малыша: чтоб не было родимых пятен, не завязалась пуповина и т.п.
Пчеловоды в этот день читают над ульями специальный заговор на здоровье пчелиного улья.
По народным поверьям, 22 декабря нельзя:
- ходить в лес – волки в этот день считаются особо опасными;
- ссориться;
- женщинам – заниматься домашними трудами: святая Анна – покровительница большинства женских профессий, в ее день принято отдыхать.
22 декабря: именины
День ангела справляют Анна, Александр, Василий и Владимир, Степан.
Поздравления для Анны на ее именины 22 декабря – в прозе, стихах и картинки – тщательно отобрал Главред. А заодно и привітання з Анною на украинском языке – в нашем материале Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки.
22 декабря: кто родился
22 декабря родились такие знаменитости:
- 1833 — украинская писательница и поэтесса, переводчица Марко Вовчок.
- 1858 — итальянский композитор Джакомо Пуччини.
- 1937 — советский и российский писатель, автор книг для детей, телеведущий Эдуард Успенский.
- 1962 — британский актер, режиссер, двукратный номинант Оскара Рэйф Файнс (Список Шиндлера, Красный дракон, 007: Координаты Скайфолл, Отель Гранд Будапешт и др.).
- 1972 — французская актриса, певица, модель Ванесса Паради.