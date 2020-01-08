8 января – какой сегодня праздник: Собор Пресвятой Богородицы, приметы

8 января – праздник Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, приметы интересные / 1zoom.ru

8 января 2019 – сегодня праздник святой.

Православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы2020 и именины Марии. Детальнее читайте в нашем материале День Марии 8 января – что нельзя делать и как поздравлять.

В Армении проходит День донора.

По народному календарю, 8 января – День повитух. В старину именно на Собор Пресвятой Богородицы сговаривались о родах с повитухами, принося им всякие презенты. А те в ответ угощали беременных своей кашей. Отсюда второе название дня – Бабьи каши. Детальнее читайте в нашем материале

8 января: праздник церковный

8 января отмечается большой православный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

Собором праздник именуется потому, что посвящен не одной только Богородице (как, например, праздник Успение Пресвятой Богородицы или Покрова Пресвятой Богородицы) – а сразу сонму святых, жизнь которых тесно связана с Богоматерью и Спасителем. Это и святой Иосиф Обручник, и святой Иаков, и царь Давид.

В частности, сегодня молятся святому Давиду – покровитель музыкантов. Его просят помочь искоренять в себе злобу и справляться с гневом.

Поста нет.

8 января: приметы

Есть такие приметы 8 января на погоду:

крик синиц утром – к вечернему морозу;

погода ясная – будет хороший урожай проса;

мороз и вьюга – к холодному лету;

вороны галдят – к метелям и снегопадам;

северный ветер – к похолоданию.

8 января: что нельзя делать, а что нужно

С этого дня девушки уже начинали гадать. Причем считается, что гадания на замужество именно в этот день – самые верные и точные.

Читайте такжеПростые гадания на Рождество на суженого с расческой и не толькоЕсли в доме есть новорожденный, то его сегодня поднимают над своей головой – чтоб малыш рос здоровым, высоким, красивым и крепким.

Хорошей приметой считается приход гостей. Их непременно нужно пригласить за стол и чем-нибудь угостить – тогда дому на целый год достаток обеспечен.

По народным поверьям, 8 января нельзя:

покупать веревки и всё, что из них сделано – к повешенному в доме;

готовить/есть кисель – тоже к покойнику;

выбрасывать именно сегодня разбитую посуду и какой-либо хлам – к несчастью;

не пускать в дом колядников – к бедности и горестям.

8 января: именины

День ангела справляют Анфиса и Мария, Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Иосиф, Ефим, Исаакий, Константин, Леонид, Михаил и Николай.

Главная именинница, конечно же, Мария. Детальнее читайте в нашем материале День Марии 8 января – что нельзя делать и как поздравлять.

8 января: кто родился

8 января родились такие знаменитости: