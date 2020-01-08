8 января – какой сегодня праздник: Собор Пресвятой Богородицы, приметы

Что нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы, а что нужно, а также приметы 8 января – выяснил Главред.
8 января 2019 – сегодня праздник святой.
Православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы2020 и именины Марии. Детальнее читайте в нашем материале День Марии 8 января – что нельзя делать и как поздравлять.
В Армении проходит День донора.
По народному календарю, 8 января – День повитух. В старину именно на Собор Пресвятой Богородицы сговаривались о родах с повитухами, принося им всякие презенты. А те в ответ угощали беременных своей кашей. Отсюда второе название дня – Бабьи каши. Детальнее читайте в нашем материале
8 января: праздник церковный
8 января отмечается большой православный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
Собором праздник именуется потому, что посвящен не одной только Богородице (как, например, праздник Успение Пресвятой Богородицы или Покрова Пресвятой Богородицы) – а сразу сонму святых, жизнь которых тесно связана с Богоматерью и Спасителем. Это и святой Иосиф Обручник, и святой Иаков, и царь Давид.
В частности, сегодня молятся святому Давиду – покровитель музыкантов. Его просят помочь искоренять в себе злобу и справляться с гневом.
Поста нет.
8 января: приметы
Есть такие приметы 8 января на погоду:
- крик синиц утром – к вечернему морозу;
- погода ясная – будет хороший урожай проса;
- мороз и вьюга – к холодному лету;
- вороны галдят – к метелям и снегопадам;
- северный ветер – к похолоданию.
8 января: что нельзя делать, а что нужно
С этого дня девушки уже начинали гадать. Причем считается, что гадания на замужество именно в этот день – самые верные и точные.
Читайте такжеПростые гадания на Рождество на суженого с расческой и не толькоЕсли в доме есть новорожденный, то его сегодня поднимают над своей головой – чтоб малыш рос здоровым, высоким, красивым и крепким.
Хорошей приметой считается приход гостей. Их непременно нужно пригласить за стол и чем-нибудь угостить – тогда дому на целый год достаток обеспечен.
По народным поверьям, 8 января нельзя:
- покупать веревки и всё, что из них сделано – к повешенному в доме;
- готовить/есть кисель – тоже к покойнику;
- выбрасывать именно сегодня разбитую посуду и какой-либо хлам – к несчастью;
- не пускать в дом колядников – к бедности и горестям.
8 января: именины
День ангела справляют Анфиса и Мария, Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Иосиф, Ефим, Исаакий, Константин, Леонид, Михаил и Николай.
Главная именинница, конечно же, Мария. Детальнее читайте в нашем материале День Марии 8 января – что нельзя делать и как поздравлять.
8 января: кто родился
8 января родились такие знаменитости:
- 1886 — украинский актер театра и кино Степан Шкурат (Ливень, Земля, Чапаев, Вий и др.).
- 1888 — украинский театральный режиссер, актер театра и кино Гнат Юра (Запорожец за Дунаем, Тарас Шевченко, Сто тысяч и др.).
- 1935 — американский певец и актер, "король рок-н-ролла" Элвис Пресли.
- 1942 — британский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг.
- 1947 — британский рок-музыкант и актер Дэвид Боуи.
- 1947 — актриса театра и кино Марина Неелова (Старая, старая сказка, Красавец-мужчина, Дорогая Елена Сергеевна, Сибирский цирюльник, Карп отмороженный и др.).
- 1975 — украинская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира (2005) и Олимпийских игр (2006) Елена Грушина.
- 1984 — глава КНДР Ким Чен Ын.
- 2011 — наследники датского престола Винсент и Йозефина.