День Федота 2020: какой сегодня праздник 20 июня, приметы

20 июня 2020 – сегодня праздник слонов. И почти праздник солнца. Это летнее солнцестояние 2020 в большинстве стран Европы.
День летнего солнцестояния 2020 – его пик – приходится на 21:44 по UTC сегодня, 20 июня. А вот Украина и Россия летнее солнцестояние отметят глубокой ночью 21 июня – в 00.44 по Киеву (и по Москве тоже).
Пока же ООН проводит Всемирный день беженцев, а мир отмечает Всемирный день защиты слонов в зоопарках и Всемирный день жонглирования.
Аргентина и Финляндия отмечают День флага (каждая страна – своего). В Азербайджане проходит День работников газового хозяйства, а в РФ – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России.
По народному календарю, 20 июня – Федот Страж.
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20 июня – праздник церковный
20 июня в православии почитается память мученика Феодота Анкирского. Он прославился даром исцелять людей.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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20 июня – приметы
Есть такие приметы 20 июня на погоду:
- теплая солнечная погода – жди хорошего урожая зерна, дождливая – плохого качества будет;
- гром – к затяжному дождю, гром гремит в разных местах – к граду и холоду.
20 июня – что нельзя делать, а что нужно
Согласно преданию, Феодот поднял со дна озера и похоронил по-христиански тела семи дев-мучениц. С тех пор считается, что в день Феодота купаться в водоемах можно смело – сам святой присматривает за пловцами, и никакой беде случиться не позволит.
Федот также считается посредником между Небом и земными обитателями. Поэтому в этот день через него можно передать весточку своему личному Ангелу Хранителю.
Лучше всего это делать на берегу водоема. Сначала сказать: "Федот, Федот, открой мне на Небеса проход. Дай мне с моим Ангелом повидаться и лично ему покланяться". После чего озвучить свою просьбу.
Читайте такжеКалендарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020По народным поверьям, 20 июня нельзя:
- скандалить;
- неосторожно обращаться с огнем;
- неуважительно относиться к воде.
20 июня – именины
День ангела справляют Анна, Валерия, Зинаида, Калерия и Мария.
Среди парней именинники – Александр, Андроник и Афанасий, Богдан и Борис, Валентин и Василий, Вениамин, Виктор и Владимир, Григорий, Давид, Иван и Игнатий, Лев, Максим и Михаил, Николай, Павел и Петр, Степан, Тарас, Федор и Федот.
20 июня – кто родился
20 июня родились такие знаменитости:
- 1834 — выдающийся украинский историк, генеалог, источниковед и издатель Александр Лазаревский (близкий знакомый и один из первых биографов поэта Тараса Шевченко).
- 1843 — украинский оперный певец Федор Стравинский (отец выдающегося композитора Игоря Стравинского).
- 1967 — американская киноактриса Николь Кидман (Бэтмен навсегда, Мулен Руж!, Другие, Холодная гора, Большая маленькая ложь и др.).
- 1968 — американский кинорежиссер Роберт Родригес (Город грехов, Четыре комнаты, От заката до рассвета, Дети шпионов и др.).