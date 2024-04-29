Церковный праздник 30 апреля: что нельзя делать в Страстной вторник

Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 30 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой праздник 30 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 30 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Великий вторник, апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Какой праздник 30 апреля

В Украине и мире 30 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

День пограничника

Международный день джаза

Национальный праздник Королевства Нидерландов. День Королевы

Церковный праздник 30 апреля

По новому церковному календарю, 30 апреля в Украине продолжается Страстная неделя. 30 апреля в Великий вторник почитается память апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

30 апреля в церкви проводят службы и вспоминают последнюю проповедь Христа в Иерусалимском храме. Тогда Иисус обличил фарисеев и книжников и рассказал несколько притч: о Страшном суде, конце света, десяти девах, талантах и дани кесарю.

В этот день в храмах проходят богослужения: утреня, Пасхальные часы с чтением Евангелия, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров и великое повечерие.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать в Великий вторник

В Страстной вторник запрещено громко веселиться и лучше не отмечать дни рождения.

В народе считают, что в этот день запрещено венчаться и праздновать свадьбы.

Также стоит избегать употребления алкоголя, нельзя ссориться и завидовать.

День Ангела 30 апреля

30 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

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