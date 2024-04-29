УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 30 апреля: что нельзя делать в Страстной вторник

Юлия Закрепа
29 апреля 2024, 11:20
Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 30 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 30 апреля: что нельзя делать в Страстной вторник
Какой праздник 30 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 30 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Великий вторник, апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Какой праздник 30 апреля

В Украине и мире 30 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День пограничника
  • Международный день джаза
  • Национальный праздник Королевства Нидерландов. День Королевы

Церковный праздник 30 апреля

По новому церковному календарю, 30 апреля в Украине продолжается Страстная неделя. 30 апреля в Великий вторник почитается память апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

30 апреля в церкви проводят службы и вспоминают последнюю проповедь Христа в Иерусалимском храме. Тогда Иисус обличил фарисеев и книжников и рассказал несколько притч: о Страшном суде, конце света, десяти девах, талантах и дани кесарю.

В этот день в храмах проходят богослужения: утреня, Пасхальные часы с чтением Евангелия, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров и великое повечерие.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать в Великий вторник

  • В Страстной вторник запрещено громко веселиться и лучше не отмечать дни рождения.
  • В народе считают, что в этот день запрещено венчаться и праздновать свадьбы.
  • Также стоит избегать употребления алкоголя, нельзя ссориться и завидовать.

День Ангела 30 апреля

30 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Пасха апрель Страстная неделя интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Спасательного круга в $61 млрд мало: сколько Киеву нужно денег для ведения войны

Спасательного круга в $61 млрд мало: сколько Киеву нужно денег для ведения войны

11:35 Украина
Угроза для Харькова: в ISW раскрыли, как РФ хочет растянуть силы ВСУ перед наступлением

Угроза для Харькова: в ISW раскрыли, как РФ хочет растянуть силы ВСУ перед наступлением

10:12 Украина
Умер легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины

Умер легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины

10:12 Спорт
Все главные новости

Популярное

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой 17198

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги 15968

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги

Грязь : путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки 10733

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

Состарившаяся Валюха из Сватов с сальными волосами шокировала сеть видеообращением 5630

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

Последние новости

11:35

В Украине с 1 мая серьезно поменяют ПДД: что станет иначе

11:35

Спасательного круга в $61 млрд мало: сколько Киеву нужно денег для ведения войны

11:20

Церковный праздник 30 апреля: что нельзя делать в Страстной вторник

11:14

Как отбелить одеяла и подушки без стирки: желтые пятна исчезнут на глазах

11:01

"Ходила с дыркой на подошве": Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру

Что меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продуктыЧто меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продукты
10:48

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Змеям - стресс, Собакам - судьбоносный момент

10:22

Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыльВидео

10:12

Угроза для Харькова: в ISW раскрыли, как РФ хочет растянуть силы ВСУ перед наступлением

10:12

Умер легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины

Реклама
09:59

"В ее голове ненависть": путинист Киркоров высказался о Пугачевой и налетел на Галкина

09:58

Как правильно провести Чистый четверг 2024: что можно и категорически нельзя делать

09:30

Выезд мужчин за границу в мае: кто имеет право и по какому закону

09:03

Будущие компенсации Украине: две глобальные тенденциимнение

08:44

Погода на Пасху удивит всех: синоптик дал ошеломительный прогноз для Украины

08:43

Гороскоп на завтра 30 апреля: Скорпионам - невероятная удача, Львам - выгорание

08:36

Оккупанты прорвались в два села на Донбассе: где придется останавливать врага

08:33

Украинцам за границей пенсии будут давать иначе: кого это зацепит

07:46

РФ не собирается заканчивать войну в Украине: Песков признался, на что надеется Путин

06:55

От чего нас спас последний Майданмнение

06:50

ВСУ отошли с позиций на Донбассе: в ISW сказали, способствует ли это продвижению РФ

Реклама
05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти слова

04:10

Решение есть: ВСУ могут бить западным оружием по РФ – майор раскрыл сценарий

03:33

Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке

02:45

Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

02:00

Бывшая жена Потапа публично потроллила Настю Каменских

01:40

Головоломка, взрывающая мозг: нужно найти дорогу, которая не похожа на две другиеВидео

01:28

ВСУ неожиданно применили против "Шахедов" тренировочный Як-52: все подробности

28 апреля, воскресенье
23:05

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

22:24

Был намек Буданова: раскрыты неожиданные сроки и направление контрудара ВСУ

21:41

Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

21:36

Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

20:47

Битва Байдена и Трампа за Белый дом: опрос CNN показал свежие рейтинги

20:38

Взрывы и сильный пожар: появились спутниковые кадры аэродрома в РФ после прилета

19:40

Мощный удар по логистике РФ: в ГУР раскрыли детали и показали огненное видеоВидео

18:46

Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

18:42

РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

18:35

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

18:30

Генералов РФ ждут два сценария: в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина

18:02

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

17:30

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

Реклама
17:22

Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

17:03

Jordanluca создал джинсы с имитацией лужи от мочи: они стали хитом продажФото

16:56

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

16:18

ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

16:09

Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз

16:07

Так делали еще наши бабушки: для чего люди перед сном солят носкиВидео

15:55

Боится атак БПЛА: Россия массово отменяет "шествие с дедами" к 9 мая

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги

15:19

Мощные удары по целям в Крыму: Италия присоединилась к поставкам ракет Украине

14:42

Церковный праздник 29 апреля: что нельзя делать в Страстную неделю

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКитайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять