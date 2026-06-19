День летнего солнцестояния 2026: что категорически нельзя делать в этот день

В народных поверьях день летнего солнцестояния считался временем, когда природа достигает пика своей силы и активности.

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День летнего солнцестояния 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Когда наступит день летнего солнцестояния в 2026 году

Что категорически нельзя делать в этот день

В воскресенье, 21 июня 2026 года, наступит день летнего солнцестояния — одно из важнейших астрономических событий года. Именно в этот день жители Северного полушария увидят самый длинный световой день и самую короткую ночь. Для многих народов мира эта дата издавна имела особое значение и была связана с природными циклами, плодородием, обновлением и силой Солнца.

Главред расскажет, чего категорически нельзя делать в этот день.

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Почему день летнего солнцестояния считается особенным

Летнее солнцестояние наступает из-за наклона земной оси относительно Солнца. В этот момент Северное полушарие получает наибольшее количество солнечного света в течение года, а Солнце поднимается выше всего над горизонтом. После этой даты световой день начинает постепенно сокращаться.

В древности люди внимательно наблюдали за природными явлениями, поэтому солнцестояние имело для них символическое значение. Во многих культурах этот день воспринимали как момент наибольшей силы природы. Его связывали с достатком, урожаем, здоровьем и жизненной энергией, пишет Oboz.ua.

В славянской традиции летнее солнцестояние было тесно связано с обрядами очищения, почитанием Солнца, сбором трав и празднествами под открытым небом. Люди старались провести этот день в гармонии с собой и окружающим миром, веря, что настроение и поступки могут повлиять на будущее.

Чего нельзя делать в день летнего солнцестояния

Ссориться

Одним из самых известных народных запретов были конфликты. Наши предки верили, что ссоры, обиды и агрессия в день летнего солнцестояния могут надолго оставить негативный след в жизни человека.

Именно поэтому в этот день советовали не выяснять отношения, не провоцировать споры и не возвращаться к старым обидам. Наоборот, особенно ценились спокойное общение, искренние разговоры и примирение. Считалось, что доброжелательность и сдержанность помогают сохранить внутреннее равновесие и способствуют хорошим переменам.

Отказывать в помощи

Люди верили, что любое доброе дело, совершенное в этот день, обязательно вернется сторицей. Именно поэтому не рекомендовали оставаться равнодушными к чужим просьбам и проблемам. Если была возможность помочь, поддержать словом или делом, это считалось хорошей приметой. Зато черствость и нежелание протянуть руку помощи, по поверьям, могли обернуться трудностями для самого человека в будущем.

Зацикливаться на плохом

Считалось, что настроение в день летнего солнцестояния способно повлиять на события ближайших месяцев.

Поэтому люди старались не жаловаться на жизнь, не зацикливаться на неудачах и не поддаваться мрачным мыслям. Самый длинный день в году принято было встречать с благодарностью, спокойствием и хорошим настроением.

Конечно, такие представления относятся к народным верованиям и не имеют научного подтверждения. Однако даже сегодня многие люди используют эту дату как повод отвлечься от повседневных забот и уделить внимание собственному эмоциональному состоянию.

Делать что-то со злыми намерениями

Еще одно распространенное предостережение касалось поступков, связанных с завистью, местью, обманом или желанием навредить другим.

Наши предки верили, что любой негатив, заложенный в поступках в этот день, может обернуться против человека. Поэтому день солнцестояния старались посвящать делам, которые приносят пользу и преследуют благие цели.

Благоприятными считались забота о доме, наведение порядка, работа на земле, общение с родными, планирование будущего и дела, которые помогают улучшить жизнь.

Проводить весь день в закрытом помещении

Поскольку летнее солнцестояние приходится на самый длинный день в году, у многих народов существовала традиция проводить как можно больше времени на свежем воздухе.

Люди выходили встречать рассвет, работали в саду, отдыхали у водоемов или просто прогуливались. Считалось, что в этот день особенно важно почувствовать связь с природой и воспользоваться максимальной продолжительностью светового дня.

Что можно делать в день летнего солнцестояния

Народные традиции не только устанавливали определенные запреты, но и предлагали занятия, которые считались благоприятными для этого дня.

Летнее солнцестояние хорошо подходит для отдыха на природе, семейного общения, неспешных прогулок и планирования будущего. Многие люди используют эту дату как возможность замедлить привычный ритм жизни, навести порядок в доме и уделить больше времени близким.

Также с днём солнцестояния связывали добрые намерения и внутреннее обновление. Именно поэтому в народе было принято благодарить за достижения, загадывать желания и задумываться об изменениях, которые хочется воплотить в ближайшее время.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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