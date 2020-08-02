День Ильи: какой сегодня праздник 2 августа, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем ВДВ в России, а православные поздравляют друг друга с Днем Ильи. Приметы 2 августа связаны со свадьбой.
2 августа 2020 – сегодня праздник окончания купального сезона. Это Ильин день 2020 – или день пророка Илии.
Как поздравлять с праздником – читайте в нашем материале День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами.
Еще Украина отмечает День Воздушных сил ВСУ, а Россия празднует День Воздушно-десантных войск – знаменитый День ВДВ, когда бойцы купаются в фонтанах. В Беларуси проходит День десантников и сил специальных операций ВС.
Мир празднует День железнодорожника, Казахстан – День работников транспорта, а Азербайджан – День национального кино.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День сидения на подоконниках;
- День рождения почтового ящика;
- День книжки-раскраски и День сестры в США.
По народному календарю, 2 августа – Ильин день.
2 августа – праздник церковный
Православные 2 августа отмечают День памяти святого пророка Илии.
На Илью принято молиться о хорошей погоде: просить о дожде или сухой поре (что нужнее).
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2 августа – приметы
Считается, что со Дня Ильи начинается осенняя пора: "На Илью до обеда лето, а после обеда осень". В то же время, по примете, перестают кусаться комары и мухи.
Есть такие приметы 2 августа на погоду:
- ливень – к богатому урожаю зерновых на следующий год;
- глухой гром – жди тихого дождя, гулкий – жди ливня;
- гром беспрерывный – к граду;
- гром гремит не резко и долго – к ненастью, а если отрывисто и недолго – к ясной погоде.
2 августа – что нельзя делать в День Ильи, а что нужно
Начать Ильин день нужно с помещения церкви – особенно, чтобы помолиться святому о замужестве (незамужним) и семейном благополучии (тем, кто уже женат).
В этот день не принято ссориться – наоборот, праздник Ильи отлично подходит для примирения и разрешения ссор.
После того, как прошел Ильин день – нельзя купаться в открытой воде. Зато можно и нужно умываться водой дождевой.
Дождевая вода в Ильин день считается целебной: якобы лечит болезни глаз и снимает порчу.
И небольшое уточнение, касательно того, можно ли мыться в Ильин день. Запрет на купание относится лишь к природным водоемам – так что принимать душ и ванну можно смело. И даже нужно – в целях соблюдения гигиены.
Также этот день отлично подходит для сбора лекарственных трав.
В этот день не выпускали за порог домашнюю скотину: иначе в них, мол, может вселиться нечисть. В то же время не пускали в дом дворовых собак и кошек – чтоб не навлечь на жилище молнию.
Нужно ли поститься в Ильин день? Необязательно: Успенский пост 2020 еще не наступил, так что можно смело побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.
По народным поверьям, 2 августа нельзя:
- работать, особенно в поле;
- пересчитывать финансовые накопления – к бедности;
- ловить рыбу;
- купаться;
- часто смотреть в зеркало – чтоб не лишиться жизненных сил;
- есть землянику после Ильи – всё время сонным будешь ходить;
- ссориться.
Детальнее читайте в нашем материале Когда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин день.
2 августа – именины
Именинник дня – Илья.
День ангела также справляют Александр, Алексей и Афанасий, Георгий, Ефим и Иван, Константин и Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва и Сергей, Тихон и Федор.
2 августа – кто родился
2 августа родились такие знаменитости:
- 1932 — британский актер Питер О'Тул (известен по фильмам Как украсть миллион, Калигула, Последний император).
- 1961 — российский переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин (автор переводов голливудских блокбастеров).
- 1976 — австралийский актер Сэм Уортингтон (Прошлой ночью в Нью-Йорке, Аватар и др.).
- 1977 — американский актер Эдвард Фёрлонг (Джон Коннор из Терминатора 2).