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День Ильи: какой сегодня праздник 2 августа, приметы, именины

2 августа 2020, 00:19

Сегодня звучат поздравления с Днем ВДВ в России, а православные поздравляют друг друга с Днем Ильи. Приметы 2 августа связаны со свадьбой.

Ильин день - 2 августа праздник ВДВ и День Ильи - что нельзя делать
Ильин день - 2 августа праздник ВДВ и День Ильи - что нельзя делать / 1zoom.ru

2 августа 2020 – сегодня праздник окончания купального сезона. Это Ильин день 2020 – или день пророка Илии.

Как поздравлять с праздником – читайте в нашем материале День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами.

Еще Украина отмечает День Воздушных сил ВСУ, а Россия празднует День Воздушно-десантных войск – знаменитый День ВДВ, когда бойцы купаются в фонтанах. В Беларуси проходит День десантников и сил специальных операций ВС.

Мир празднует День железнодорожника, Казахстан – День работников транспорта, а Азербайджан – День национального кино.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День сидения на подоконниках;
  • День рождения почтового ящика;
  • День книжки-раскраски и День сестры в США.

По народному календарю, 2 августа – Ильин день.

2 августа – праздник церковный

Православные 2 августа отмечают День памяти святого пророка Илии.

На Илью принято молиться о хорошей погоде: просить о дожде или сухой поре (что нужнее).

Читайте такжеТочный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники Богородицы

2 августа – приметы

Считается, что со Дня Ильи начинается осенняя пора: "На Илью до обеда лето, а после обеда осень". В то же время, по примете, перестают кусаться комары и мухи.

Есть такие приметы 2 августа на погоду:

  • ливень – к богатому урожаю зерновых на следующий год;
  • глухой гром – жди тихого дождя, гулкий – жди ливня;
  • гром беспрерывный – к граду;
  • гром гремит не резко и долго – к ненастью, а если отрывисто и недолго – к ясной погоде.

2 августа – что нельзя делать в День Ильи, а что нужно

Начать Ильин день нужно с помещения церкви – особенно, чтобы помолиться святому о замужестве (незамужним) и семейном благополучии (тем, кто уже женат).

В этот день не принято ссориться – наоборот, праздник Ильи отлично подходит для примирения и разрешения ссор.

После того, как прошел Ильин день – нельзя купаться в открытой воде. Зато можно и нужно умываться водой дождевой.

Дождевая вода в Ильин день считается целебной: якобы лечит болезни глаз и снимает порчу.

И небольшое уточнение, касательно того, можно ли мыться в Ильин день. Запрет на купание относится лишь к природным водоемам – так что принимать душ и ванну можно смело. И даже нужно – в целях соблюдения гигиены.

Также этот день отлично подходит для сбора лекарственных трав.

В этот день не выпускали за порог домашнюю скотину: иначе в них, мол, может вселиться нечисть. В то же время не пускали в дом дворовых собак и кошек – чтоб не навлечь на жилище молнию.

Нужно ли поститься в Ильин день? Необязательно: Успенский пост 2020 еще не наступил, так что можно смело побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.

По народным поверьям, 2 августа нельзя:

  • работать, особенно в поле;
  • пересчитывать финансовые накопления – к бедности;
  • ловить рыбу;
  • купаться;
  • часто смотреть в зеркало – чтоб не лишиться жизненных сил;
  • есть землянику после Ильи – всё время сонным будешь ходить;
  • ссориться.

Детальнее читайте в нашем материале Когда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин день.

2 августа – именины

Именинник дня – Илья.

День ангела также справляют Александр, Алексей и Афанасий, Георгий, Ефим и Иван, Константин и Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва и Сергей, Тихон и Федор.

2 августа – кто родился

2 августа родились такие знаменитости:

  • 1932 — британский актер Питер О'Тул (известен по фильмам Как украсть миллион, Калигула, Последний император).
  • 1961 — российский переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин (автор переводов голливудских блокбастеров).
  • 1976 — австралийский актер Сэм Уортингтон (Прошлой ночью в Нью-Йорке, Аватар и др.).
  • 1977 — американский актер Эдвард Фёрлонг (Джон Коннор из Терминатора 2).

День Ильи праздник приметы традиции
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