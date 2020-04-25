Как поздравить с Красной горкой 2020 – открытки и тексты

Красная горка празднуется не менее весело, чем Пасха – так что и православные поздравления с Красной горкой мы подобрали душевные и красивые.
С Красной горкой 2020 поздравления дарят ровно через неделю после Пасхи. Пожелания своими словами и открытки на Красную горку выбирают искренне, от всей души. Ведь Красная горка – это праздник из светлого пасхального цикла.
Что за праздник Красная горка – ее приметы и традиции, что нельзя делать на Красную горку – и как привлечь к себе богатство в этот день, мы уже писали в материале Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство.
Этот день еще называют Фомино воскресенье или Антипасха. Последнее название вовсе не означает, что это какое-то противопоставление Пасхе или ее антипод – нет, это наоборот переводится как подобная или повторная Пасха. То есть возможность для всех православных еще раз отпраздновать Воскресение Господне 2020.
В сегодняшнем материале – душевные и красивые поздравления с Красной горкой – в картинках, в прозе или стихах.
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Красная горка – поздравления в прозе, стихах, смс
Пускай Красная горка подарит прекрасное весеннее настроение и много позитива! Пусть каждый день будет полон радостных событий, огромного счастья и искренней любви! Желаю, чтобы лучики добра освещали твою жизнь и наполняли ее светом!
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Веселое поздравление на Красную горку:
До чего прекрасный праздник –
Смех, веселье, пир горой!
Медовуха, пиво, пряник –
Отрывайся день-деньской!
Пой, пляши, резвись, играйся –
Жизнь – прекрасна и одна,
Веселись и развлекайся!
С Красной горкой! И до дна!
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Красная горка – поздравление в прозе короткое:
Поздравляю с Красной горкой. Хочу пожелать хорошего весеннего настроения, всплеска положительных эмоций, весёлых улыбок и незабываемых встреч!
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В Антипасху радостью наполнен каждый час
И несет она нам веру в Бога,
В то, что рядом Он, спасет, утешит нас,
Благословит на подвиги и новую дорогу.
В Антипасху стоит только захотеть
И вернется к нам сегодня убеждение
В то, что люди смогут лицезреть
Бога к нам святое возвращение.
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Поздравление с Красной горкой маме:
С незапамятных времен
Праздник Красной горки
Отмечает весь народ
Радостно и громко.
Светом солнечных лучей
Небо озарится,
Мама, в жизни пусть твоей
Все осуществится!
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Красная горка – поздравление своими словами:
Пусть с приходом Красной Горки в ваш дом прибудут любовь, благополучие и счастье. Пусть весна вступит в свои права не только в природе, но и в вашей душе, подарит вам свою теплоту и нежность, окутает своим ласковым ветерком и заставит верить в чудо. Любите, будьте любимы и здравствуйте!
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Красная горка – праздник веселья,
Смеха, улыбок, сюрпризов, цветов!
Пусть будет бодрым твое настроение,
Душу согреет весна и любовь!
Радуйся солнцу, миру и счастью,
С верою в лучшее жизнью иди,
Пусть стороною обходит ненастье,
Только успехи встречают в пути!
***
Поздравляю с Красной горкой
И желаю, чтоб печаль
Разлетелась на осколки,
Открывая счастья даль,
Пусть веселья будет много,
Чтоб тревог исчезла тень,
Пусть запомнится надолго
Этот праздник, этот день!
***
Поздравление с Красной горкой подруге:
В свои законные права
На праздник Горки красной
Вступает радостно весна —
На улице прекрасно.
И в этот день желаю я
Подруге бесконечно:
Пусть добротой живет душа,
А счастье будет вечным!