Как поздравить с Красной горкой 2020 – открытки и тексты

Красная горка 2020 - поздравления - картинки, гиф, проза, стихи

С Красной горкой 2020 поздравления дарят ровно через неделю после Пасхи. Пожелания своими словами и открытки на Красную горку выбирают искренне, от всей души. Ведь Красная горка – это праздник из светлого пасхального цикла.

Что за праздник Красная горка – ее приметы и традиции, что нельзя делать на Красную горку – и как привлечь к себе богатство в этот день, мы уже писали в материале Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство.

Этот день еще называют Фомино воскресенье или Антипасха. Последнее название вовсе не означает, что это какое-то противопоставление Пасхе или ее антипод – нет, это наоборот переводится как подобная или повторная Пасха. То есть возможность для всех православных еще раз отпраздновать Воскресение Господне 2020.

В сегодняшнем материале – душевные и красивые поздравления с Красной горкой – в картинках, в прозе или стихах.

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Красная горка – поздравления в прозе, стихах, смс

Пускай Красная горка подарит прекрасное весеннее настроение и много позитива! Пусть каждый день будет полон радостных событий, огромного счастья и искренней любви! Желаю, чтобы лучики добра освещали твою жизнь и наполняли ее светом!

***

Веселое поздравление на Красную горку:

До чего прекрасный праздник –

Смех, веселье, пир горой!

Медовуха, пиво, пряник –

Отрывайся день-деньской!

Пой, пляши, резвись, играйся –

Жизнь – прекрасна и одна,

Веселись и развлекайся!

С Красной горкой! И до дна!

***

Красная горка – поздравление в прозе короткое:

Поздравляю с Красной горкой. Хочу пожелать хорошего весеннего настроения, всплеска положительных эмоций, весёлых улыбок и незабываемых встреч!

***

В Антипасху радостью наполнен каждый час

И несет она нам веру в Бога,

В то, что рядом Он, спасет, утешит нас,

Благословит на подвиги и новую дорогу.

В Антипасху стоит только захотеть

И вернется к нам сегодня убеждение

В то, что люди смогут лицезреть

Бога к нам святое возвращение.

***

Поздравление с Красной горкой маме:

С незапамятных времен

Праздник Красной горки

Отмечает весь народ

Радостно и громко.

Светом солнечных лучей

Небо озарится,

Мама, в жизни пусть твоей

Все осуществится!

***

Красная горка – поздравление своими словами:

Пусть с приходом Красной Горки в ваш дом прибудут любовь, благополучие и счастье. Пусть весна вступит в свои права не только в природе, но и в вашей душе, подарит вам свою теплоту и нежность, окутает своим ласковым ветерком и заставит верить в чудо. Любите, будьте любимы и здравствуйте!

***

Красная горка – праздник веселья,

Смеха, улыбок, сюрпризов, цветов!

Пусть будет бодрым твое настроение,

Душу согреет весна и любовь!

Радуйся солнцу, миру и счастью,

С верою в лучшее жизнью иди,

Пусть стороною обходит ненастье,

Только успехи встречают в пути!

***

Поздравляю с Красной горкой

И желаю, чтоб печаль

Разлетелась на осколки,

Открывая счастья даль,

Пусть веселья будет много,

Чтоб тревог исчезла тень,

Пусть запомнится надолго

Этот праздник, этот день!

***

Поздравление с Красной горкой подруге:

В свои законные права

На праздник Горки красной

Вступает радостно весна —

На улице прекрасно.

И в этот день желаю я

Подруге бесконечно:

Пусть добротой живет душа,

А счастье будет вечным!

Красная горка – поздравления-открытки и картинки

Красная горка – поздравления-открытки и картинки / bonnycards.ru

Красная горка – поздравления-открытки и картинки / bonnycards.ru

Красная горка – поздравления-открытки и картинки / bonnycards.ru