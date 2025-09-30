Почему 1 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В среду, 1 октября, верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Его истоки уходят в Х век. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 1 октября
В Константинополе, во Влахернском храме, где хранилась риза Божией Матери, произошло знамение: во время ночной молитвы преподобный Андрей Юродивый вместе со своим учеником Епифанием увидели Богородицу, простершую свой омофор (покров) над людьми. Это было воспринято как знак ее покровительства и защиты всех христиан. Покров символизирует покровительство, защиту и духовную поддержку Божией Матери для всех, кто с верой обращается к ней. Этот праздник учит доверять ее небесному покрову и искать в молитве мира и силы.
Что нельзя делать 1 октября
- Запрещается тяжело работать - считается, что Богородица накрывает землю "покровом", а потому нарушать его в этот день трудом большой грех.
- Нельзя заниматься хозяйством в огороде - земля "отдыхает".
- Не следует отказывать в помощи - люди верили, что Матерь Божья обязательно воздаст добром за добрые поступки.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- солнечная и теплая погода - к короткой и мягкой зиме;
- на Покров дождь - ждите затяжную зиму с частыми оттепелями;
- южный ветер - будет теплая зима;
- на деревьях еще много листьев - до долгой зимы;
- гуси улетают в теплые края на Покров - зима придет рано;
- белки активно утепляют гнезда - ждите лютую зиму.
В народе 1 октября носило название Покров. Кроме того, что это важный церковный праздник, желтые листья уже покрывают землю своим "покровом". А еще с этого дня начинаются настоящие холода.
Именины 1 октября
Какие завтра именины: Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера.
Талисманом человека, рожденного 1 октября, является жадеит. Камень наделяют многочисленными целительными силами. В частности, еще с давних времен существовало убеждение, что жадеит способен дарить спокойный сон и приносить в человеческую жизнь чувство гармонии и равновесия.
