Почему 30 сентября нельзя осуждать других: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
29 сентября 2025, 13:11
32
30 сентября запрещается сплетничать, осуждать других - лучше провести день в молитвах.
30 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать
30 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 сентября
  • Что нельзя делать 30 сентября
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 30 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Григория, епископа Великой Армении. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 сентября

Григорий происходил из знатного рода. Его отец, по преданию, был связан с армянским царским двором, но за участие в заговоре против царя Трдата III был казнен. Малого Григория спасли: его воспитали в Каппадокии в христианском духе, где он получил основательное образование и крестился.

видео дня

Вернувшись на родину, он стремился обратить армянский народ ко Христу. Но царь Трдат, ревностный почитатель языческих богов, узнав о его вере, жестоко наказал его: Григория бросили в темницу в глубокую яму, где он пробыл, по преданию, 13 лет.

Когда царь Трдат тяжело заболел, только молитва Григория исцелила его. Тогда царь обратился ко Христу и позволил святому проповедовать веру по всей стране.

Григория поставили первым католикосом (патриархом) Армении. Он основал храмы, монастыри, воспитывал новых священников. Свое служение он воспринимал как мученический подвиг, потому что пережил преследования, невзгоды и заключения.

В конце жизни святой уединился в пустыне, где и отошел к Господу около 326 года. Его мощи впоследствии были перенесены в разные места и стали источником бессчетных чудес.

Что нельзя делать 30 сентября

  • Не следует обижать детей, женщин - это день, когда особенно чтят женскую веру, терпение и материнскую жертвенность.
  • Нельзя нарушать обещания - именно 30 сентября слова обладают особой силой и любая неправда быстро обернется против человека.
  • Запрещается сплетничать, осуждать других - лучше провести день в молитвах.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • тихая и ясная погода - ждите долгую и сухую осень, мягкую зиму;
  • солнечный и теплый день - тепло продержится еще несколько недель;
  • птицы высоко летят - к хорошей погоде;
  • услышать гром в этот день - на малоснежную зиму;
  • утром летает много паутины - ждите длинную и сухую осень.

В народе 30 сентября носило название Григорий Зимовец. Ибо уже с этого времени ожидали первые признаки холодов.

Именины 30 сентября

Какие завтра именины: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

Талисманом человека, рожденного 30 сентября, является опал. С древнейших веков камень наделяли особой силой защиты. Опал воспринимали как талисман, открывающий путь к успеху в делах и хранящий человеческое сердце от недугов.

