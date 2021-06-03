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Праздники в июне 2021: как Украина отмечает День Конституции 2021

3 июня 2021, 06:30

В конце месяца украинцев ожидают длинные выходные.

Праздники в июне 2021 как Украина отмечает День Конституции 2021
Праздники в июне 2021: как Украина отмечает День Конституции 2021 / ZIK

28 июня – праздник главного закона нашей страны. Это День Конституции Украины 2021.

Дата праздника не меняется – только день недели каждый раз разный. Так, День Конституции Украины в 2021 году выпал на понедельник.

Это значит, что последний понедельник месяца будет нерабочим днем: в день чествования Конституции украинцы официально не работают (кроме представителей отдельных профессий, вроде врачей и правоохранителей). Отрабатывать за этот праздник тоже не придется.

Так что в конце месяца украинцев ожидают длинные выходные – с 26 июня (субботы) по 28 июня (понедельник) включительно.

Как переносятся рабочие дни в июне 2021 (Украина), за какие праздники в июне 2021 придется отрабатывать, а за какие – нет, читайте в нашем материале Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021.

Календарь праздников на 2021 год

Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Напомним, в Украине перенесут рабочие дни. Так, отрабатывать за праздничные выходные придется в августе и октябре. Стало известно, как украинцы будут отдыхать в июне и на День Независимости.

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