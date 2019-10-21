Интроверты и экстраверты: к какой группе относится каждый из знаков Зодиака

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака - экстраверты, какие - интроверты

Все знаки Зодиака, хоть условно, можно классифицировать и разделить на интровертов и экстравертов. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Самые большие экстраверты – мужские огненные знаки Зодиака. Это – Овен, Лев и Стрелец. Именно представители этих Знаков – наиболее общительны, эмоциональны и открыты", - отметил он.

Так, по мнению астролога, Овны по праву занимают первое место среди экстравертов, поскольку они всегда очень подвижны и всегда находятся (или стремятся быть) в центре внимания,

Читайте также"Тянет кого-то кинуть": назван самый большой предатель среди знаков Зодиака"На втором месте, то есть более умеренные экстраверты – другие мужские знаки Зодиака, знаки Воздуха. Речь идет о Близнецах, Весах и Водолеях. Им свойства экстравертов присущи, но в меру", - объяснил Росс.

Росс отметил, что самые большие интроверты – это иньские, то есть женские, знаки Воды.

"Не первом месте – Рыбы, на втором – Раки, на третьем – Скорпионы. Представители этих знаков любят побыть в одиночестве, закрыты и малообщительны. Рыбы наиболее задумчивые, спокойные и мечтательные из всех интровертов. Более умеренные интроверты – знаки Земли: Девы, Тельцы и Козероги", - резюмировал он.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.