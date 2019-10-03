Гороскоп на октябрь 2019: кому ждать свержения с пьедестала, финансовых провалов и несчастных случаев

Козерогам стоит опасаться низвержение с пьедестала, привел астролог гороскоп на октябрь 2019 / Скриншот

На протяжении второго месяца осени самые серьезные неприятности звезды сулят трем представителям зодиакального круга - Телец, Козерог и Рак, привел гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака астролог Влад Росс.

Тельцам грозят финансовые провалы, Козерогам - свержение с пьедестала, а Ракам - несчастные случая.

Гороскоп октябрь 2019: чего ждать всем знакам Зодиака

Гороскоп Овен 2019

В жизни Овнов "нарисуются" открытые враги. Представителя этого знака стоит опасаться споров и судов. Овны могут потерять вторую половинку.

Гороскоп Телец 2019

Тельцам, кроме финансового провала, грозят сложности в карьере. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. 20 октября Тельцы могут встретить человека, с которым проведут оставшуюся часть жизни.

Гороскоп на октябрь 2019 Близнецы

Близнецы могут удачно трудоустроиться и получить хорошие перспективы карьерного роста. Благоприятный период для выезда на работу за границу. Удачное время для оздоровления.

Гороскоп Рак 2019

Ракам удача будет улыбаться на протяжении первой части октября - можно преобразиться, встретить нового важного партнера. В частности, Ракам может подфартить на любовном "фронте".

Во второй половине октября рожденные под этим знаком люди могут потерять должность. Также им грозят несчастные случаи и аварии.

Гороскоп Лев 2019

Львы являются счастливчиками октября, особенно им будет везти в делах, которые касаются инвестиций в жилье. Некоторые вопросы могут быть решены благодаря старым связям. Благоприятен переезд. Хорошее время для крупных покупок.

Гороскоп Дева 2019

Неудачное время для путешествий, лучше не ездить куда-либо на своей машине. Возможны проблемы во время переговоров. Лучше не менять работу. Во второй половине октября можно делать крупные покупки, начинать ремонт.

Гороскоп Весы 2019

Для Весов октябрь будет очень непростым - могут возникнуть проблемы со здоровьем, вероятны серьезные неприятности на работе. Возможна угроза увольнения. Есть угроза склок и развода. Представители этого знака, которые родились в сентябре, могут очутиться в травмпункте.

Гороскоп Скорпион 2019

В жизни Скорпионов все может измениться вблизи 3 октября - могут пойти в совершенно другую сторону. Их ждет удача в жизненных ставках. В конце октября Скорпионам грозит опасность в дальних путешествиях и поездках. Лучше отказаться от инвестиций.

Гороскоп Стрелец 2019

Стрельцам стоит ожидать вхождения в новый коллектив, работы над новыми проектами. Они могут заняться новым делом и добиться успешных результатов. Результат работы Стрельцов будет зависеть от того, кто их окружает.

Гороскоп Козерог 2019

Козерогам грозит свержение с пьедестала - могут потерять звания, регалии или посты. Рожденным под этим знаком людям "светят" сложные ситуации с властями или начальниками. Лучше вести себя очень тихо и не затевать ничего нового.

Гороскоп октябрь 2019 - Водолей

Водолеям стоит ожидать очень классного периода, можно достичь целей, добиться успеха относительно протекции. Водолеи могут оказаться на самой высокой ступени пьедестала. Чтобы получить что-то новое - придется отказаться от чего-то старого.

Гороскоп Рыбы 2019

Рыбам противопоказан даже минимальный риск в финансовой сфере, поскольку он может привести к банкротству. Представителям этого знака грозит ревность со стороны второй половинки. Даже самые мелкие измены могут стать явными и стать причиной неприятностей.