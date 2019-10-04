Придавят проблемы: астролог предупредила об опасностях в начале октября

Астролог Международной астрологической Академии предупредила о неблагоприятном времени для сексуальной активности

Согласно Ведической астрологии с 27 сентября – по 9 октября 2019 года Солнце находится в 13 лунном созвездии Хаста – Златорукая звезда. Эта накшатра полностью расположена в знаке Девы с 10° до 23°20’ и имеет божественную природу, быстрый и легкий нрав, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

В комментарии Главреду она подчеркнула, что Хаста дарует целительские способности, которые могут человеку помочь избавиться не только от болезней физических, но также от болезней разума, люди с таким влиянием могут передавать знания.

Астролог сообщила, что Хаста способствует деторождению, поэтому все мероприятия и операции, связанные с рождением ребенка, лучше всего проводить, когда Луна находится именно в этой накшатре.

Лунных созвездий – 27, по 2,5 в каждом Знаке, иногда они расположены полностью в знаке, а бывает, что занимают 2 смежных знака

"Главные планетные влияния на эту накшатру оказывают Луна и Меркурий. Луна придает эмоции, заботу и чувствительность этой накшатре. Именно это Лунное влияние делает Хасту специалистом в домашней и семейной жизни. Для нее важен дизайн, элементы интерьера, они любят украшать свой дом картинами и красивыми вещами ручной работы. Хасты — очумелые ручки, они не могут ни минуты сидеть сложа руки, любят наводить порядок в доме. Это творческие люди. Влияние Меркурия делает Хасту веселой и беззаботной, спасая ее от депрессии. В Хасте разум (Меркурий) управляет умом (Луной), что предпочтительнее для Вселенной. Луна может воспринимать, но не делать умозаключений, которые являются деятельностью Меркурия. Меркурий направляет Луну, в то время как Луна питает Меркурий", - утверждает эксперт.

Астролог также предупредила о наиболее благоприятных и неблагоприятных видах деятельности в этот период и дала советы по решению возникающих проблем:

Благоприятная деятельность

• хорошо для заключения выгодных сделок;

• любая бизнес деятельность, требующая такта и прозорливости;

• покупки и продажи, особенно таких вещей как злаки, текстиль и т.д.;

• все виды хобби;

• любая деятельность, требующая мастерства рук и повторения;

• искусства, ремесла, гончарное или ювелирное дело;

• деятельность, вызывающая смех; фокусы; игры; воровство;

• путешествий и перемены места жительства;

• хорошо для бракосочетания;

• посадка семян и садоводство в целом;

• занятий с детьми, работа по дому;

• изучение наук, астрологии, изучение языков.

Неблагоприятная деятельность

• планирование долгосрочных целей;

• не способствует расслаблению и бездеятельности;

• неблагоприятно для большинства видов ночной деятельности и сексуальной активности.

Коррективные меры

• ранний подъем и гимнастика Сурья Намаскар;

• утром передать энергию глаз рукам, читая молитву, и попросить высшие силы направить ее на совершение благих дел. И для людей Хасты это их самое важное правило;

• хорошо носить все светлые оттенки, особенно зеленый. Белый также хорошо подходит. Избегать ярких тонов.

Гимнастика Сурья Намаскар

Как известно Западная астрология опирается на 12 Знаков Зодиака. В то же время Индийская астрология смотрит значительно выше и изучает Лунные созвездия. Их называют "накшатры", что в переводе буквально "карта неба".

Если Знаков Зодиака 12, то Лунных созвездий – 27, по 2,5 в каждом Знаке, иногда они расположены полностью в знаке, а бывает, что занимают 2 смежных знака.