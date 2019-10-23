Астролог назвал топ-3 самых жестоких и самых гуманных знака Зодиака

Астролог рассказал, какой знак Зодиака наиболее гуманен, а какой - с легкостью идет по трупам

Среди всех знаков Зодиака условно можно выделить топ-3 самых опасных и жестоких знаков и топ-3 самых человечных, считает астролог Влад Росс. Во всех остальных знаках эти качества проявлены не так ярко или более-менее сбалансированы, отметил астролог в комментарии Главреду.

Топ-3 самых гуманных знака Зодиака:

1 место. Самые человечные люди – это представители знака Водолей. Водолеи – самые разумные, гуманные, очень любящие и ценящие природу. Часто это люди с глобальным мышлением и широкими взглядами. При этом они не понимают, почему в мире столько сыр-бора из этих жалких денег. Для Водолея важнее – люди. Неспроста именно Водолей – знак дружбы и человечности. Славяне под покровительством Водолея, а потому славяне по праву считаются самым человечным народом.

Читайте также"Тянет кого-то кинуть": назван самый большой предатель среди знаков Зодиака2 место. Следующими по человечности и гуманности являются Рыбы. Это объясняется тем, что Рыбы находятся под покровительством двух планет любви: управляет ими планета высшей любви – Нептун, а также в этом знаке Зодиака находится другая планета "земной" любви – Венера. Так что Рыбы всегда изначально настроены на человечность и любовь. Они часто идут по благостному пути и готовы отдать другому последнюю рубаху. Рыбам свойственно самопожертвование. Часто они отказываются от собственных желаний и потребностей во имя любимого человека. Они могут жертвовать многим, касающимся их самих, ради высших целей, например, ради открытия новых земель или исследования чего-либо. Этот знак Зодиака связан с религией и высшей любовью, а также верой и надеждой.

3 место. Третьими по человечности являются Стрельцы. Им свойственна широта взглядов, понимание, сострадательность. Это знак учительства. Это знак широкого мировоззрения и больших пространств. Стрельцам свойственен энтузиазм и стремление к глобальным открытиям.

Топ-3 самых жестоких и опасных знака:

1 место.Скорпионы, вне всякого сомнения, по этим параметрам на первом месте. Так уж повелось, что именно среди самых жестоких убийц, преступников и маньяков больше всего Скорпионов. Насилие и контрабанда связаны именно с этим знаком. Скорпионы ради достижения собственной цели способны на всё, жестоко мстить и убивать. Скорпионы ни перед чем не останавливаются. Часто этот знак Зодиака изображали не только как скорпиона, но и как волка, ската и других хищных опасных существ. Скорпионы ради наживы и чего-то важного для них способны идти на сделку с совестью. Например, тот же Водолей никогда не пойдет на сделку с совестью, а Скорпион – запросто, не задумываясь.

Читайте такжеИнтроверты и экстраверты: к какой группе относится каждый из знаков Зодиака2 место. Выстраивая свои отношения с Козерогами, помните, что представители этого знака – на втором месте по жестокости. Козероги способны пробить всё и всех, пойти по трупам ради своего. Особенно если Козерога прельщает какой-то влиятельный пост или прибыльное место, манит власть и успех, будьте с ним на чеку. Козерогом управляет пробивная планета – Сатурн, плюс Марс в экзальтации. Козероги настолько зацикливаются на себе, что не видят никого и ничего вокруг.

3 место. Среди опасных и жестоких знаков Зодиака на третьем месте – Овны. О жестокости и опасности того или иного знака свидетельствуют ярко проявленные Марс и Сатурн. Так, в Овне Марс – в обители, но Сатурн – в падении. То есть они не так опасны, как Скорпионы, но и с ними не стоит расслабляться. Овны нередко бывают отъявленными грабителями, наемниками и убийцами. Некоторые Овны, правда, оказываются способными обуздать свою природу, свойственную их знаку Зодиака – тогда они становятся успешными спортсменами. В таком случае агрессия и упорство Марса идет на упорные физические тренировки. Овны очень воинственны и агрессивны. Женщины-Овны всегда воюют со своими мужьями.

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