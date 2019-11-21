Гороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губу

В год Белой Металлической Крысы звезды сулят Девам карьерный скачок / Скриншот

Символ 2020 года по китайскому календарю - Белая Металлическая Крыса. Считается, что под влиянием этого знака восточного Зодиака в следующем году окажутся все знаки западного Зодиака.

Крыса начнет "хозяйничать" после наступления китайского нового года - в следующем году китайский Новый год наступит 25 января.

Гороскоп на 2020 всех знаков Зодиака сулит ряду знаков уйму приятностей, в частности, Дев ждет карьерный скачок, а Овнам придется закатать губу.

Что звезды сулят всем знакам Зодиака в 2020-м году

Овен - гороскоп на 2020

Овны могут наткнуться на приятную находку / sobakidendy-news.ru

Проведя внутренние раскопки, можно наткнуться на приятную находку. В начале года возможны приятные изменения в сфере карьеры. Будьте внимательными - судьба может подбросить шанс, главное - воспользоваться им и основательно потрудиться.

Во второй половине 2020 года возможны щекотливые амурные дела, новые проекты и серьезная прибыль. Не теряйте голову и не горячитесь. Зимой можно расстаться с крупной суммой - например, прикупить то, о чем мечтали. Возможно из-за непредвиденных расходов придется немного закатать губу и экономить.

Читайте такжеПрибыльная халтура и подстава: кому гороскоп на завтра сулит держать нос по ветруСимвол 2020 года не обидит Овнов в любовной сфере - одиночки могут влюбиться и начать строить отношения, а семейным Овнам главное серьезно не "накосячить". В конце года можно пожинать плоды приложенных усилий, есть вероятность существенного улучшения финансового положения.

Гороскоп на 2020 для Овнов:

Самый удачный месяц - апрель;

Самые благоприятные месяцы - май, июль;

Самый негативный месяц - сентябрь.

Телец - гороскоп на 2020

У Тельцов любовные дела отойдут на второй план

В начале года Тельцы, как и зачастую, будут упорно трудиться для улучшения благосостояния, и это у них будет хорошо получаться - труды будут вознаграждены. Заработанные деньги не обязательно прятать под матрас - можно их куда-то инвестировать и рассчитывать на прибыль. Амурные дела отойдут на второй план.

Весна окажется продуктивным периодом для деловых отношений и продвижения бизнеса. Вероятность того, что Тельцы завяжут новые отношения очень маленькая.

Символ 2020 года не обделит Тельцов яркими эмоциями - их можно будет получить летом. Яркие воспоминания будут согревать душу осенью и зимой, когда придется основательно потрудиться.

Гороскоп на 2020 для Тельцов:

Самый удачный месяц - апрель;

Самые благоприятные месяцы - июнь, июль;

Самый негативный месяц - ноябрь.

Близнецы - гороскоп на 2020

Близнецам светят соблазны / sobakidendy-news.ru

Близнецов в первые месяцы нового года пробьет на коммуникабельность, и они буквально будут нарасхват - есть вероятность деловых предложений и улучшения положения на карьерной лестнице. Лучше отказаться от серьезных трат.

Весной могут раскрыться секреты, вероятны критические ситуации в отношениях и повышение дохода.

Вторая половина года может подбросить соблазны. Не забывайте, что 2020 год Крысы Металлической - будьте холодными, как метал, и не дайте пламени страсти съесть отношения, которые строились годами.

В конце весны - в начале лета одинокие Близнецы могут активно искать человека, который ему по душе.

Гороскоп на 2020 для Близнецов:

Самый удачный месяц - август;

Самые благоприятные месяцы - февраль, май;

Самый негативный месяц - апрель.

Рак - гороскоп на 2020

Раки могут меняться / sobakidendy-news.ru

Бурные отмечания новогодних праздников или навалившаяся работа могут подкосить Раков, поэтому стоит поберечь свое здоровье. В начале года смело мечтайте и воплощайте мечты в жизнь.

На стыке весны и лета могут опускаться руки из-за того, что желаемое не воплотилось в жизнь - не унывайте и продолжайте трудиться - символ 2020 года благосклонен к "трудяжкам". Есть вероятность пополнить кошелек.

Осенью приложите максимум усилий в том направлении, которое считаете самым перспективным. С конца лета и до начала октября можно потратить крупную сумму.

Зимой вероятны перемены к лучшему, но не без ваших усилий - меняйтесь и меняйте мир вокруг себя. На протяжении следующего года у Раков не ожидаются кардинальные перемены в личной жизни.

Гороскоп на 2020 для Раков:

Самый удачный месяц - август;

Самые благоприятные месяцы - октябрь, июль;

Самый негативный месяц - март.

Лев - гороскоп на 2020

Львам звезды сулят неожиданные финансовые вливания / sobakidendy-news.ru

Первые месяцы нового года могут оказаться страстными, возможно, придется поставить на место, коллегу, который попытается выехать на вашей спине. Если достойно разрулите конфликт - в 2020 год Крысы станет возможным подъем по карьерной лестнице.

Весной возможны неожиданные финансовые вливания. До лета тщательно продумайте планы и шаги для их достижения, а потом действуйте и можете рассчитывать на получение плодов. Летом можно напрячь начальство - попросить прибавку к зарплате.

Читайте такжеГороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетовОсень станет благоприятным периодом для творчества и обустройства быта. Зимой в жизни Львов не ожидаются "революции". Львов могут подкупить лестью и фактически заманить в новые отношения.

Гороскоп на 2020 для Львов:

Самый удачный месяц - ноябрь;

Самые благоприятные месяцы - август, сентябрь;

Самый негативный месяц - апрель.

Дева - гороскоп на 2020

Дева светит карьерный скачок / sobakidendy-news.ru

На протяжении первой половины года возможен карьерный скачок и судьбоносное знакомство. Конец весны - начало лета могут запомниться кардинальными переменами. Прислушивайтесь к голосу разума и к своей интуиции, а не к советам других людей.

Символ 2020 года будет помогать Девам, которые работают усердно и с душой. Вторая половина года может запомниться завалами на работе и возникновением теплых чувств к коллеге. Не спешите бросаться в омут с головой.

Осенью не стоит тратиться на азартные игры. В 2020-м Девы могут получить сразу несколько источников дополнительного дохода. Полученные деньги тратьте с умом - крупные покупки и инвестиции лучше не совершать в марте, в июле и в ноябре.

Гороскоп на 2020 для Дев:

Самый удачный месяц - сентябрь;

Самые благоприятные месяцы - июль, октябрь, ноябрь;

Самый негативный месяц - май.

Весы - гороскоп на 2020

Весам стоит воздержаться от неоправданного риска / sobakidendy-news.ru

Новый год может начаться очень бурно - стоит подготовиться к активному общению, разным приятностям и поберечь душевые силы, - в противном случае можно стать выжатым лимоном.

В 2020 год Крысы воздержитесь от неоправданного риска и дурацких затей. Весной возможны непредвиденные расходы, однако осенью бюджет может пополнится – возможно, вы возьметесь за новое дело.

Вторая половина года благоприятна для улучшения состояния здоровья - побалуйте себя и потратьте деньги, например, на поездку на курорт. Если захочется серьезного улучшения финансового положения - придется основательно потрудиться: будет результат - возможен больший доход.

Свободные Весы будут склонны менять партнеров, как перчатки, а в жизни "окольцованных" не ожидаются кардинальные перемены.

Гороскоп на 2020 для Весов:

Самый удачный месяц - декабрь;

Самые благоприятные месяцы - январь, октябрь;

Самый негативный месяц - март.

Скорпион - гороскоп на 2020

Скорпионам грозят финансовые проблемы / sobakidendy-news.ru

В начале года могут навалиться проблемы с кошельком, возможны склоки, но есть и очень позитивный момент - вероятна светлая любовь. В центре вашего внимания на протяжении второй части года окажется семья.

Зимой может захотеться что-либо учудить. Не забывайте - символ 2020 года - Крыса, это животное на востоке считается мудрым и поэтому в 2020-м лучше воздержаться от дурацких авантюр.

Год не порадует огромными доходами, возможен даже дефицит, поэтому лучше быть поужимистее. В апреле, в сентябре и в декабре можно получить достаточно крупные суммы.

Гороскоп на 2020 для Скорпионов:

Самый удачный месяц - ноябрь;

Самые благоприятные месяцы - март, октябрь;

Самый негативный месяц - август.

Стрелец - гороскоп на 2020

Стрельцы могут оказаться на мели / sobakidendy-news.ru

Праздники могут изрядно потрепать кошелек, и есть риск в начале года оказаться на финансовой мели. В карьерном плане противопоказано пытаться усидеть на двух стульях - можете рухнуть и потерять оба мести.

Помните - 2020 год Крысы, а это животное считается трудолюбивым, поэтому не ищите легких путей для улучшения финансового состояния, а трудитесь в поте лица. Весной или осенью можно решаться на серьезные покупки.

Вторая половина года может преподнести неприятные "нежданчики", мелкие бытовое проблемы, ссоры со второй половинкой, возможны проблемы со здоровьем, но к концу 2020-го "тучи разойдутся". В новом году окольцованные Стрельцы, которые хотели свободы, могут получить, а свободные - могут встретить любовь всей своей жизни.

Гороскоп на 2020 для Стрельцов:

Самый удачный месяц - декабрь;

Самые благоприятные месяцы - сентябрь, октябрь;

Самый негативный месяц - август.

Козерог - гороскоп на 2020

Козерогам звезды сулят страсти / sobakidendy-news.ru

С начала года стоит вгрызаться в гранит науки - новые знания помогут не только расширить кругозор, но и улучшить благосостояние. Возможно, в феврале вам удастся вытащить счастливый билет на поезд в новую жизнь.

Вторая половина года может быть наполнена страстями - как на работе, так и в личной жизни. Старайтесь быть искренними, не быть ножом в спину и все конфликты удастся погасить. Трудолюбие будет поощрено - возможны премии или повышение.

Денежными могут оказаться три периода: начало года - март, начало апреля - июль, начало августа - конец октября, вторая половина - ноября - конец декабря. Любовная сфера у семейных Козерогов будет похожа на море - то штиль, то шторм, а одинокие Козероги могут влюбиться в человека, который им недоступен.

Гороскоп на 2020 для Козерогов:

Самый удачный месяц - март;

Самые благоприятные месяцы - январь, февраль;

Самый негативный месяц - сентябрь.

Водолей - гороскоп на 2020

Водолеям придется изрядно потрудиться / sobakidendy-news.ru

В начале года звезды сулят Водолеям фарт, могут сбыться мечты. Будет тяга к очень бурной деятельности, но стоит поберечь силы, чтобы весной не слечь. Пытайтесь быть мудрее и не наживайте врагов. Можно отправиться в дальнее путешествие, присмотреться к окружающим - возможно, вторая половинка совсем рядом.

На протяжении второй половины года придется изрядно потрудиться, чтобы достичь желаемого. Символ 2020 года неблагосклонен к авантюристам, поэтому десять раз подумайте перед тем, как ввязываться в авантюры.

Не стоит разбрасываться деньгами. В середине января кошелек может серьезно похудеть, однако не стоит расстраиваться - деньги в скором времени удастся вернуть. Во второй половине апреля нужно быть очень внимательными при совершении покупок.

Гороскоп на 2020 для Водолеев:

Самый удачный месяц - февраль;

Самые благоприятные месяцы - март, апрель;

Самый негативный месяц - ноябрь.

Рыбы - гороскоп на 2020

Рыбам светит непростой служебный роман / sobakidendy-news.ru

Начало года для Рыб будет благоприятным, но можно приболеть и долго отходить. Для того, чтобы добиться новых высот в карьере придется что-то изменить, но не прекращать трудиться с прежней напористостью.

Вторая половина 2020-го может быть очень благоприятной - можно реализовать даже тайные мечты и желания, но не стоит гнаться за двумя зайцами. Свободным Рыбам звезды сулят знакомство с человеком, который может изменить их жизнь, возможен непростой служебный роман.

Окольцованные Рыбы могу расстаться со спутником жизни из-за накопившихся претензий и проблем. Семью можно сохранить, если поддерживать друг друга и не филонить. Финансовое положение улучшиться, в конце января и февраля придется часто открывать кошелек. В июле стоит быть очень внимательными, тратя крупные суммы.

Гороскоп на 2020 для Рыб: