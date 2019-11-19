  1. Главная
  3. Гороскоп

Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на 19 ноября 2019

19 ноября 2019, 08:33

Ракам в День мужчин 2019 не стоит надрывать пупок.

Сегодня у Козерогов может осуществиться мечта - Гороскоп на завтра
В международный день мужчин 2019 у Козерогов может осуществиться мечта / Скриншот

В Международный мужской день (День мужчин 2019) - во вторник, 19 ноября, Водолеям и Стрельцам грозят неожиданные подвохи, Ракам - перепалка с начальством, а Тельцам - бестолковые придирки. 

Стрельцам и Львам гороскоп на сегодня рекомендует думать перед тем, как что-то говорить второй половинке - их слова могут "расшифровать" абсолютно неправильно. А самый радужный прогноз составлен для Козерогов - им стоит рассчитывать на осуществление мечты.

Гороскоп на 19 ноября 2019: кому что может омрачить или "осветить" день

Гороскоп на сегодня - Водолей

Не самый лучший день, чтобы знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь предельно аккуратно общаться с новыми знакомыми - не стоит при первой же возможности рассказывать семейные тайны и вытаскивать "грязное белье". Не издевайтесь над организмом - и не думайте об экстремальных диетах.

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Стрелец

Вряд ли новые знакомства окажутся полезными. Добро, сделанное в День мужчин 2019 младшим коллегам, может неожиданно вылезти боком. Повремените с достаточно дорогими покупками. 

Гороскоп на сегодня - Рак

Одевайтесь потеплее, пейте тепленькое, не нервничайте и не перечьте начальству - последняя рекомендация может сберечь много нервов. Не надрывайте пупок - день неблагоприятный для сверхзадач. 

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Телец

Если дипломатичность не помогает - не бойтесь "включать" праведный гнев. Есть шанс закрутить интрижку. Гороскоп 2019 рекомендует прислушиваться к своему организму - если что-то болит, не стоит просто "закидываться" обезболивающими.

Гороскоп на сегодня - Лев

Если хотите избежать размолвок с любимым человеком - лучше все ему/ей разложите по полочкам. Настраивайте себя на позитив, и проблемы не смогут проломить вашу защиту. Удачное время, чтобы прикупить недвижимость. 

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Козерог

Будьте снисходительнее к близким и к себе. Вашу уникальность и внутреннюю красоту могут заметить, и ваша мечта найти подходящего человека для создания семьи может осуществиться. 

Напомним, гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака прогнозировал, что для Козерогов будут открыты все дороги, Львам прогнозировались новые проекты, Тельцам - предательства и конфликты, Ракам - незаслуженное наказание, Стрельцам - новые возможности заработка, а Водолеям - новшества.

гороскоп Зодиак День мужчин
Сейчас вы просматриваете новость «Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на 19 ноября 2019». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:39
Стало известно, куда отбуксируют возвращенные Россией корабли
08:33
Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на 19 ноября 2019
08:30
Как с гуся вода: ждет ли Порошенко реальное наказание мнение
08:28
Встреча Зеленского и Путина: в Кремле не исключили общение президентов тет-а-тет
07:58
Особый статус Донбасса: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый закон Видео
07:31
В Нафтогазе рассказали, будет ли "нормандская четверка" обсуждать вопрос газа Видео
07:13
"Сиськи, секси бейба": Слава Каминская засветила соски
07:02
"Зимой без транзита не замерзнем": Оржель резко ответил России Видео
06:54
Путин испугался Гааги мнение
06:36
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
06:17
"Загнанный зверь": эксперт объяснил "жест доброй воли" Кремля
05:54
День мужчин 2019 – поздравления и прикольные открытки с Днем мужчин Фото
05:29
Самая эффективная развивающая игрушка только одна - Комаровский
05:05
Стало понятно, что Порошенко пока не посадят мнение
04:37
Умелый лизинг: советы мужчинам по крутому и качественному куннилингусу
04:28
Прогноз магнитных бурь на 20-21 ноября 2019 преподнес сюрпризы: к чему готовиться Видео
04:01
Газовый конфликт: эксперт рассказал, заплатит ли Газпром компенсацию Украине
03:15
Lindemann в Киеве: открылась продажа билетов на концерт Видео
02:32
Поиграть в трубочиста: эксперты рассказали о "подводных камнях" анального секса
02:16
В Сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык
02:04
Ученые нашли универсальное средство для борьбы с депрессией
01:53
"Русню вешать": в Сети высмеяли озеленение в "ЛНР"
01:33
В Хмельницком чиновник тащил привязанную к машине собаку по асфальту
01:05
"Где сиськи?": Настя Ивлеева без штанов развращает молодого мужа Фото
00:44
"Экстремальный рост цен": Оржель озвучил последствия прекращения транзита Россией
00:20
19 ноября – какой сегодня праздник: поздравления на День мужчин и приметы Видео
18 ноября, понедельник
23:59
Эксперт пояснил, помешает ли Северному потоку-2 строительство норвежского газопровода Baltic Pipe
23:31
"Еще один референдум": Навальный рассказал о планах на Крым в случае прихода к власти
23:03
Министр обороны не считает возврат кораблей доброй волей России Видео
22:37
Россия атаковала ВСУ со своей территории: один боец тяжело ранен
21:58
"Посадить продажную скотыняку": Герус на графике показал мотив нападения Ляшко Видео
21:56
Кошевой сказал, кого Зеленский хочет убрать Видео
21:19
Во Львове друзья призывника жестоко избили принесшего повестку офицера
21:16
Детсады, больницы, дома, ТЦ: Харьков напугали массовым "минированием"
21:01
"Свой гарем": оппозиционер рассказал, как шикует Лукашенко
20:38
"За*ницей чувствует": блогер пояснил, зачем Ляшко напал на Геруса Видео
20:04
Во Львове хирурги сформируют пол годовалому малышу
19:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 25 и 26 серия смотреть онлайн 18-11-2019 Видео
19:22
Дело главы правления Укрэксимбанка: прокуратура - "в пролете", банкир - на свободе Видео
19:05
"Могли б и на пейджер продублировать": Нафтогаз получил транзитное предложение Газпрома Видео
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019 Видео
18:54
Боевики "ДНР" передали Украине тело без органов и лица под видом пленного
18:52
Топ-модель по-украински: участницу срочно госпитализировали
18:52
"Путинизм" в Грузии: Майдан жестко разогнали - причина протестов и главные факты Фото Видео
18:47
Рождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать Видео
18:01
"Надо ждать сюрпризов": эксперт без оптимизма оценил уступки России по возврату кораблей
17:59
"Гомофобное общество": Панин с ногой в заду назвал россиян уродами
17:59
Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в "нормандском формате"
17:37
Прокуратура просит арест: стали известны дата и время суда над Ляшко
17:28
"Будет принято решение": Рябошапка не отрицает претензии ГБР к Порошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять