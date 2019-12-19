Астролог сказала, каким для Украины будет 2020-й

В 2020-м в Украине ожидаются яркие процессы, спрогнозировала астролог / УНИАН

Астролог Людмила Халанская составила гороскоп на 2020 год и поделилась, что в Украине ожидаются яркие процессы, и они уже начинают вступать в силу.

До начала 2021-го в нашей стране будет благоприятный период для решительных действий, говорится в блоге эксперта на Обозревателе.

Астролог предупредила, что потом ситуация изменится, и в 2022 году возможно новое противостояние народа и власти, однако кровавых событий не будет.

"…бояться нам не нужно - бояться надо тем, кто не хочет меняться, кто всеми силами держится за старую систему - именно против них и будет направлен народный гнев. Но это будет потом", - добавила Халанская.

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал, что в начале 2020 года возможна глобальная катастрофа. Эксперт сообщил, что в январе может начаться мировая холодная война, и Америка может замерзнуть.