  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог сказала, каким для Украины будет 2020-й

19 декабря 2019, 05:43

Украине грозит новое противостояние народа и власти, но не в 2020-м, спрогнозировала астролог.

Астролог спрогнозировала, что в 2020-м в Украине ожидаются яркие процессы - Гороскоп 2020
В 2020-м в Украине ожидаются яркие процессы, спрогнозировала астролог / УНИАН

Астролог Людмила Халанская составила гороскоп на 2020 год и поделилась, что в Украине ожидаются яркие процессы, и они уже начинают вступать в силу.

До начала 2021-го в нашей стране будет благоприятный период для решительных действий, говорится в блоге эксперта на Обозревателе.

Астролог предупредила, что потом ситуация изменится, и в 2022 году возможно новое противостояние народа и власти, однако кровавых событий не будет.

"…бояться нам не нужно - бояться надо тем, кто не хочет меняться, кто всеми силами держится за старую систему - именно против них и будет направлен народный гнев. Но это будет потом", - добавила Халанская.

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал, что в начале 2020 года возможна глобальная катастрофа. Эксперт сообщил, что в январе может начаться мировая холодная война, и Америка может замерзнуть.

астролог Людмила Халанская гороскоп на 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог сказала, каким для Украины будет 2020-й». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:58
Украинский скандал в США: палата представителей объявила импичмент Трампу
06:48
Imagine Dragons перестают существовать
06:35
В МВД рассказали, сколько человек пострадали от столкновений под Радой
06:16
Красотка-порнозвезда лукаво и похабно сфотографировалась в сексуальном белье Фото
06:10
Привітання з Миколаєм 2019 – картинки та тексти добрі та щирі Фото
05:43
Астролог сказала, каким для Украины будет 2020-й
05:23
Как пить и не пьянеть - полезные хитрости и важные советы
04:59
"Угадайте, кто без трусиков": Maruv показала откровенное фото
04:45
День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца
04:27
В Черкассах горе-подрядчик во время ремонта дорог заасфальтировал люки
04:14
Социологи выяснили, как россияне относятся к Зеленскому
03:47
"Ударил в лицо": "священник"-попрошайка напал на женщину в Киеве Видео
03:33
На еврейском кладбище в Словакии вандалы разрушили 59 памятников - опубликовано фото
03:09
В деле организатора псевдореферендума "ДНР" наметился новый поворот
02:40
Атака с черного хода: эксперты рассказали, как обойтись без боли при анальном сексе
02:24
Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
01:59
"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже
01:44
"Назвал Путина сволочью": отец Зеленского надеется на мир на Донбассе
01:17
Эксперт рассказал, почему США решили долбануть санкциями по Северному потоку-2
01:16
"Сочная, покажи дырку": голая Ирина Морозюк произвела фурор
01:06
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина
00:45
Голые мужики на заставке: Егор Крид раскрыл тайны Киркорова Видео
00:19
19 декабря – какой сегодня праздник: с Днем адвоката и что делать на святого Николая
00:00
"Все, что можно – нужно продать": Гордон высказался про рынок земли в Украине Видео
18 декабря, среда
23:42
Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег
23:25
В Раде отвергли изменения Зеленского по децентрализации – что теперь
23:01
Порошенко, Кличко и Ярош: как Луценко день рождение отгулял в ресторане фигуранта дела
22:55
Барселона и Реал сыграли в нулевую ничью
22:54
Барселона - Реал: онлайн-трансляция Эль Класико
22:33
Валюта, чтоб деньги хранить в 2020 году – эксперты ошарашили ответом
22:22
Россия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле
22:03
Украинцы смогут ездить без виз в Северную Македонию: названа дата
22:00
Ливерпуль на последних секундах добил Монтеррей и вышел в финал Клубного чемпионата мира
22:00
Сериал Відморожений: 9, 10, 11, 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019 Видео
21:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
21:13
Ответ Варфоломею: Киево-Печерская лавра решила открыть приход в Канаде
21:08
ООН выставила России ультиматум по Крыму: что требуют
21:03
Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной
20:34
В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России
20:14
"Великий человек": в "ДНР" уважили Сталина
20:12
В Днепре начали строить еврейский жилой центр площадью 12 тысяч квадратных метров
20:10
"Испания, сядь и поговори": перед матчем Барселона - Реал будет вывешен баннер каталонской организации
19:42
Барселона - Реал: возле стадиона проходят массовые протесты
19:37
Елизавета II ищет редактора для соцсетей: какую зарплату предлагают во дворце
19:18
"Массово мочить": Сеть негодует из-за разнесенного фанатами вагона электрички
19:13
Джошуа выбрал между Усиком и Пулевым
19:00
Голос Країни 10: Monatik стал третьим судьей шоу в 2020 году Видео
18:53
"Вопиющие нарушение": Цемах пожаловался в ЕСПЧ на Украину и Нидерланды
18:44
Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании
18:21
"Стремится к нулю": Коболев оценил шансы подписать контракт на транзит газа Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять