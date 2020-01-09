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Дети, удача и деньги – по чем бьет затмение 10 января – как уберечься

9 января 2020, 10:00

Лунное затмение 10 января 2020 года доставит немало хлопать всем знакам Зодиака – но из него также можно извлечь и выгоду.

Лунное затмение 10 января 2020 – что делать и для кого особо опасно
Лунное затмение 10 января 2020 – что делать и для кого особо опасно / Фото: pixabay.com

Лунное затмение 10 января 2020 начнется в 21:07 по Киеву. Впрочем, влияние всякого затмения захватывает как несколько дней до самого события – так и еще пару дней после.

Тем более что уже 12 января Сатурн соединится с Плутоном, что астрологи уже назвали главной интригой года. То есть влияние лунного затмения плавно перейдет в альянс Сатурна и Плутона. А это грозит миру масштабными военными восстаниями и переворотами (в XX веке эти планеты соединялись трижды: в 1914, 1947 и 1982 годах, что каждый раз вело к катастрофам).

Не будет простым и само затмение.

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Лунное затмение 10 января 2020 – кто в зоне риска

Больше всего, как пишет astroma.su, лунное затмение в январе 2020 повлияет на тех, кто родился:

  • с 26 октября 1954 по 15 октября 1955;
  • 15 марта 1964 по 3 марта 1965;
  • с 30 мая 1973 по 19 июля 1974;
  • с 13 октября 1982 по 25 сентября 1983;
  • с 2 марта 1992 по 18 февраля 1993;
  • с 3 мая 2001 по 15 апреля 2002 года.

Для них период затмения станет временем судьбоносных событий. Не обязательно плохих, но решительно ломающих привычный уклад.

Для них особо важно держать при себе циркон в эти дни.

А Telegram-канал Сухарева башня предупреждает, что лунное затмение 10 января 2020 затронет все области и дела, связанные с Юпитером – дети, удача, сбережения и пр.

Причем в большей степени затмение Луны воздействует на женщин (тогда как солнечное – на мужчин).

"В данном случае явление может изменить отношения с мужем, поскольку в женских гороскопах именно Юпитер символизирует супруга. Причем перемены могут быть кардинальными, учитывая тот факт, что затмение произойдет накануне эпохального соединения Платона и Сатурна (12 января), с которыми Юпитер в данный момент находится в одном знаке. Важно сказать, что плоды лунного затмения проявляются не сразу – порой с задержкой на полгода. Так что будьте готовы", – призвали астрологи.

Лунное затмение 10 января 2020 – что делать, чтоб пошло на пользу

В день лунного затмения 10 января 2020 эксперты советуют:

  • не заниматься ничем важным – просто отдохнуть;
  • поститься – отказаться от мяса и алкоголя.

"Лучше проведите время в обществе супруга. Никаких конфликтов, никакой суеты, избегайте любого негатива. Любое проявление токсичности в этот период может создать вам сложности в ближайшем будущем", – отмечают астрологи.

Ритуалы в лунное затмение. Если солнечное затмение помогает очиститься от проблем духовных (излишняя гордыня, мешающая строить отношения самоуверенность и пр.) – то лунное затмение становится практически идеальным временем избавляться от материальных вредных привычек (курение, ведущее к уродливой полноте переедание и т.п.).

Читайте такжеСтартовал коридор затмений: мольфар объяснила, что делатьНо тут важно не просто определиться с проблемой, визуализировать ее (или записать на бумаге) – но и представить, чем ее нужно подменить. Иначе есть риск, что на освободившееся от дурной привычки место придет другая не лучше.

Для избавления от проблемы проводят медитацию – визуализируя отпускание проблемы от себя подальше.

Лунное затмение 10 января 2020 – на что обратить внимание в главных сферах жизни

Бизнес и деньги: сорвать планы, сделки или покупки может плохая подготовка. Нужен четкий план, составленный заранее, и последовательность.

Любовь, отношения и секс: новые отношения лучше не заводить, перенеся первое свидание на другое время. Иначе отношения могут обрасти какими-то обременительными раздражающими обязательствами. Уже имеющиеся отношения не стоит пытаться укрепить или улучшить магией – результат, скорее всего, будет прямо противоположным.

Здоровье: очищение организма – главная задача в период лунного затмения. К слову, медитацией и прочими практиками также стоит заниматься исключительно после диеты и очищающего душа (можно даже сделать клизму).

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