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Гороскоп на 15 января всех знаков Зодиака: ценная потеря и развал отношений

15 января 2020, 08:29

Личная жизнь двух знаков Зодиака может кардинально измениться.

Девы 15 января могут потерять что-то ценное - Гороскоп на 15 января 2020 года
Девы сегодня могут потерять что-то ценное / Reuters

В среду, 15 января, в 21-22 лунный день, Девам грозит ценная потеря, а Овнам - плачевные авантюры.

Гороскоп на 15 января 2020 года всех знаков Зодиака предупредил Скорпионов об угрозе развала отношений.

Какие события насулил гороскоп на 2020 огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Овен

Авантюры могут закончиться провалом, а ссоры могут закончиться плачевно. Не стоит рассчитывать на легкий доход.

Гороскоп на 15 января - Лев

Не жалейте времени на общение с близкими людьми, возможно, им понадобится ваша помощь. Остерегайтесь работы, которая может привести к травмам.

Гороскоп на 15 января 2020 года - Стрелец

Не хватайтесь сразу за все дела и не теряйте оптимизм. Прислушивайтесь к своему организму, не медлите, если что-то пошло не так.

Какие события насулил гороскоп 2020 земным знакам

Гороскоп на 15 января - Дева

Будте очень внимательны - можно потерять что-то ценное. Возможно, придется потревожить заначку.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противниковЛичная жизнь может кардинально измениться.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Чтобы заработать, придется приложить много усилий. Держите эмоции при себе, иначе может возникнуть очень серьезный конфликт.

Гороскоп на 15 января 2020 года - Телец

Не тратьте энергию впустую, лучше - распределите ее на важные задачи. Остерегайтесь завистников и не отступайте при первых же трудностях.

Какие события насулил гороскоп на 2020 водным знакам

Гороскоп на 15 января 2020 года - Рыбы

Попытайтесь избавиться от волнения и зависимости от чего-либо. Возьмитесь за свой организм - откажитесь от вредной еды и напитков и добавьте физическую активность.

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Отношения с любимым человеком могут окончательно развалиться. Научитесь наслаждаться жизнью и цените близких.

Гороскоп на 15 января - Рак

Постарайтесь пожалеть себя и не переутомляться. Держите эмоции при себе, иначе - конфликты неизбежны.

Какие события насулил гороскоп 2020 воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Водолей

Есть шанс встретить человека, который станет вашим спутником жизни. Не рвите жилы, но и не отсиживайтесь в углу.  

Гороскоп на 15 января 2020 года - Весы

Не "забивайте" на новые идеи - они могут принести дополнительный доход. Попытайтесь найти время для близких. Возможен "удар" по здоровью.

Гороскоп на 15 января - Близнецы

Возможны непростые жизненные ситуации, может понадобиться помощь близких людей. Правильно рассчитывайте силы и не беритесь за неподъемные дела.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака - назвал неудачников и счастливчиков. По словам астролога, крайне неудачным 2020-й будет для Раков, а очень позитивным - для Козерогов.

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