  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: путч в личной жизни и буря страсти

14 февраля 2020, 13:06

У Овном в Сретение 2020 может обостриться интуиция.

Овнам в Сретение 2020 грозит путч в личной жизни – Гороскоп на 15 февраля 2020 года
В Сретение 2020 Овнам грозит путч в личной жизни / УНИАН

В субботу, 15 февраля – праздник по православному календарю Сретение Господне 2020, а по народному – Громница (22 лунный день), может оказаться страстной для Львов и Овнов.

Львам гороскоп на 15 февраля 2020 года напрогнозировал бурю страстей, а Овнам – путч в личной жизни.

Какой гороскоп на завтра составлен на праздничный день для всех знаков Зодиака

Сретение 2020: что светит огненным знакам

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Лев

Откажитесь от хвастовства и не прикрывайтесь именами покровителей. Не задирайте нос и попытайтесь быть "поближе к народу".

Гороскоп на завтра – Овен

Крепитесь, личная жизнь может перевернуться с ног на голову. Интуиция может обостриться – пользуйтесь ситуацией.

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Стрелец

Иногда перемены – к лучшему, но в праздник не спешите отправлять свою жизнь в новое русло. Не обязательно всю работу сваливать на свои плечи.

Громница 2020: что светит водным знакам

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не разбрасывайтесь идеями, их могут подхватить и раскрутить ваши коллеги. Не позволяйте себе расслабляться на работе - худшие качества быстрее замечают, чем лучшие.

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Рак

Нерешенные проблемы оставьте на более благоприятный день. Может ухудшиться самочувствие. Попытайтесь отдохнуть и телом, и душой.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Скорпион

Идеи могут умыкнуть, не швыряйтесь ими. Пора придумать, как пополнить запасы сил. Уделите время самым любимым.

Гороскоп 2020: что светит земным знакам

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Козерог

Необдуманное кокетство может повлечь неожиданные последствия. Личная жизнь может измениться. Не бесите коллег.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Телец

Любовный фронт порадует – возможны приятности. Вкладывайте в дела душу и попытайтесь не действовать на эмоциях.

Гороскоп на завтра – Дева

Иногда бездействие может принести меньше вреда, чем какое-то действие. Недоброжелатели способны на гадости, помните это.

Гороскоп на 2020 год: что светит воздушным знакам

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Весы

Откажитесь от изменений во внешности и будьте очень внимательными - как дома, так и в дороге. Остерегайтесь надувательства.

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Водолей

Состояние здоровья может ухудшиться, не навредите сами себе – постарайтесь отказаться от всяких вредностей. Держитесь подальше от потенциальных опасностей, в частности, обходите стороной толпу.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Доброжелательность на работе может принести "плюшки". Возможно, лучше воздержаться от очень серьезных шагов.

Совет на Сретение 2020 от астропсихолога Александра Бабича

Александр Бабич спрогнозировал, что завтра можно путешествовать – Гороскоп на 15 февраля 2020 года
Завтра можно путешествовать, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Отличное время для путешествий. Вы смело можете планировать поездки на длительные строки", – поделился эксперт с Главредом.

Напомним, в гороскопе на февраль 2020 года для всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс, говорится, что на протяжении месяца неудачи грозят Раки, Близнецы, Весы и Овны.

Гороскоп 2020 Александр Бабич
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: путч в личной жизни и буря страсти». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:31
Расстрел пластического хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого
14:14
"Сиси-писи, голые жопы": Собчак топлес показала "групповушку"
14:03
Война на Донбассе: в Мюнхене согласовали 12 шагов к миру
14:02
Зеленский несет чушь: почему украинцам не светят польские зарплаты
13:57
14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика Видео
13:55
Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" убивает двух зайцев мнение
13:49
В семейках и на гулянке: в Сети показали новые фото юного Гончарука Фото
13:42
"Срамота какая, интим напоказ": Бузова без белья показала секс-сюрприз
13:38
Как скачать видео и музыку с ВКонтакте - топ лучших сервисов и приложений
13:37
Борьба с килограммами – и с пистолетом: в киевском спортзале устроили стрельбу
13:31
Чем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений Порошенко мнение
13:21
Не только в Раде: в польском Сейме скандал из-за депутатского фака Видео
13:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: путч в личной жизни и буря страсти
13:04
Доставка посылок AliExpress: в Новой Почте пожаловались на коронавирус
12:59
"Стоять на коленях": Лукашенко рассказал, как Путин намекает на присоединение
12:50
PlayStation 5 из-за дефицита компонентов может стоит дороже, чем ожидалось
12:50
Настя Каменских и Juan Magan: Lollipop - премьера и перевод песни Видео
12:24
"Желание подождать": в Минздраве заявили о "тормозах" медреформы Видео
12:22
Все детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально Видео
12:20
В Минобороны открестились от ликвидации призыва на срочную службу
12:17
Сюжет о Зеленском и Патрушеве: в ОП собрались судиться з журналистами
12:02
Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных
11:49
"Встреча" Зеленского и Патрушева: в Кремле отреагировали
11:35
"Зимы не будет": климатолог дала пугающий прогноз для Украины
11:33
"Свидетельствует о признании": экс-главарь "ДНР" заявил о возвращении Суркова
11:16
Бэтмен 2021: дата выхода, сюжет, актеры и первый тизер Видео
11:03
"До +10": прогноз погоды для Киева на ближайшие дни Фото
11:02
Болели шесть человек: в Одессу прибыл контейнеровоз из Китая
10:58
Еще одна церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
10:45
"Секс с утра": Тина Кароль засветила грудь в День святого Валентина
10:43
Расследование по Зеленскому в Омане: Мендель заступилась за своего шефа
10:32
У долгожданной новой части Half-Life появилась дата выхода
10:31
"Покажем всем": Витренко подал в суд из-за невыплаты ему миллионной премии
10:31
"Всплеск русофобии": в РФ озверели из-за новых санкций США
10:05
Убил кочергой и закопал в огороде: в Северной Осетии экс-прокурор жестоко расправился с женой
09:57
"Малейшую ошибку": Иран разразился угрозами в адрес Израиля и США
09:41
Россия не вернет контроль над границей Украины - эксперт
09:40
Наши дорогие: почему поиск директора Укрзализныци обойдется в круглую сумму мнение
09:27
No Time To Die - Billie Eilish представила саундрек к Бонду Видео
09:20
Не отпускай 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-02-2020 Видео
09:15
Гороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьер Видео
09:02
Названа новая дата эвакуации украинцев из Уханя
08:55
В ВОЗ дали пугающий прогноз по коронавирусу Видео
08:32
На путинской псарне началась грызня за передел украденного мнение
08:27
Диетолог рассказал, почему на завтрак нельзя есть бананы
08:24
Вирус в Китае: разработан действенный способ лечения пневмонии Видео
07:57
В Кабмине показали варианты интерфейса "паспорта в смартфоне"
07:38
"Ниже стран второго мира": политолог рассказал о курсе путинской эпохи
07:30
Повсюду брызги крови: на Харьковщине ротвейлер загрыз ребенка и сильно покусал его бабушку Видео
07:15
Подари мне счастье 2020: актеры и график выхода серий Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять