Яркий триумф: астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года

Рожденным в январе светит победа, говорит ведический астролог / regeneratione.ru

Лунное созвездие, дарующее 100% победу, принадлежит Уттара Ашадхе, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, оно соответствует рожденным с 11 по 23 января и его называют Универсальной Звездой, что переводится как "непобедимый" или "окончательная победа", пояснила она Главреду.

"Это - человеческая накшатра, ее жизненная цель – желание души завершить путь, принцип – разрушение. Каста управленцы, воины. Нрав неподвижный, спокойный, устойчивый", - говорит астролог.

Она отметила, что избавление от эго и соединение с вселенским разумом становится первостепенной задачей, а изменения и внутренняя потребность оставить круг несчастий позади настолько сильны, что Уттара Ашадха иногда теряет свою связь с миром.

"Уттара Ашадха говорит о финальной, конечной победе. В начале жизни люди сталкиваются со множеством проблем, но в конце они становятся известными, получают различные блага и занимают очень сильную позицию. Сила созвездия в том, что ему даруется неоспоримая окончательная победа. Ее сила - это не личная сила, а коллективная сила, которая возникает благодаря союзу с высшими силами добра, когда человек искренне и бескорыстно пытается установить праведность над неправедностью. Финальная победа происходит, потому что Уттара Ашадха получает благословения божеств 10 Вишвадэватов", - утверждает ведический астролог.

Эксперт уточнила, что желание накшатры – одержать победу и никогда эту победу не потерять, а результат – стать победителем, которого никто не сможет превзойти.

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Она также рассказала, что символами накшатры являются бивень слона и доски кровати.

Бивень - самая ценная часть в анатомии слона:

Слоны очень ревностно охраняют свои бивни. В стаде слонов считается, что именно из-за бивней один из слонов становится лидером (по форме, длине, размеру этого бивня). Отсюда Уттара Ашадха имеет много общего с вопросами руководства.

Бивень используют также для защиты. Так он помогает убирать препятствия.

Бивень символизирует сильный воинственный дух. Он полезен слонам в сражении. Как и предшественница, Пурвашадха, Уттарашадха имеет много общего с агрессивными действиями и войной.

Слоновий бивень очень дорогой - он показатель статуса.

Все короли, в том числе Индра, король Богов, должны были ездить на слонах во время шествий и во время войны. Поэтому Уттара Ашадха имеет прямую связь с царством и всеми обязанностями, которые оно влечет за собой. В некотором смысле, ответственность является самым важным ключевым словом для этой накшатры.

Слон является символом богатства и процветания, дает возможность достичь высокое положение в обществе.

Бивень слона также считается символом проникновения. Это означает проникновенное умственное, понимание и способность проникать в новые области деятельности. Он также передает определенное чувство бесстрашия.

Доски кровати - это ложе аскета без комфорта (простая, без удобств):

Люди Уттара Ашадхи могут достичь высокого положения, но они всегда будут вести простую жизнь.

Простой хороший отдых очень важен для них.

Они могут вести публичную жизнь, но быть при этом одинокими.

Это также символ того, что человек переходит на другой уровень эволюции.

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