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Яркий триумф: астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года

17 января 2020, 05:45

Несмотря на множество проблем, рожденным в январе светит победа, утверждает астролог.

ведическая астрология
Рожденным в январе светит победа, говорит ведический астролог / regeneratione.ru

Лунное созвездие, дарующее 100% победу, принадлежит Уттара Ашадхе, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, оно соответствует рожденным с 11 по 23 января и его называют Универсальной Звездой, что переводится как "непобедимый" или "окончательная победа", пояснила она Главреду.

"Это - человеческая накшатра, ее жизненная цель – желание души завершить путь, принцип – разрушение. Каста управленцы, воины. Нрав неподвижный, спокойный, устойчивый", - говорит астролог.

Она отметила, что избавление от эго и соединение с вселенским разумом становится первостепенной задачей, а изменения и внутренняя потребность оставить круг несчастий позади настолько сильны, что Уттара Ашадха иногда теряет свою связь с миром.

"Уттара Ашадха говорит о финальной, конечной победе. В начале жизни люди сталкиваются со множеством проблем, но в конце они становятся известными, получают различные блага и занимают очень сильную позицию. Сила созвездия в том, что ему даруется неоспоримая окончательная победа. Ее сила - это не личная сила, а коллективная сила, которая возникает благодаря союзу с высшими силами добра, когда человек искренне и бескорыстно пытается установить праведность над неправедностью. Финальная победа происходит, потому что Уттара Ашадха получает благословения божеств 10 Вишвадэватов", - утверждает ведический астролог.

Эксперт уточнила, что желание накшатры – одержать победу и никогда эту победу не потерять, а результат – стать победителем, которого никто не сможет превзойти.

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Она также рассказала, что символами накшатры являются бивень слона и доски кровати.

Бивень - самая ценная часть в анатомии слона:

  • Слоны очень ревностно охраняют свои бивни. В стаде слонов считается, что именно из-за бивней один из слонов становится лидером (по форме, длине, размеру этого бивня). Отсюда Уттара Ашадха имеет много общего с вопросами руководства.
  • Бивень используют также для защиты. Так он помогает убирать препятствия. 
  • Бивень символизирует сильный воинственный дух. Он полезен слонам в сражении. Как и предшественница, Пурвашадха, Уттарашадха имеет много общего с агрессивными действиями и войной. 
  • Слоновий бивень очень дорогой - он показатель статуса. 
  • Все короли, в том числе Индра, король Богов, должны были ездить на слонах во время шествий и во время войны. Поэтому Уттара Ашадха имеет прямую связь с царством и всеми обязанностями, которые оно влечет за собой. В некотором смысле, ответственность является самым важным ключевым словом для этой накшатры.
  • Слон является символом богатства и процветания, дает возможность достичь высокое положение в обществе.
  • Бивень слона также считается символом проникновения. Это означает проникновенное умственное, понимание и способность проникать в новые области деятельности. Он также передает определенное чувство бесстрашия.

Доски кровати - это ложе аскета без комфорта (простая, без удобств):

  • Люди Уттара Ашадхи могут достичь высокого положения, но они всегда будут вести простую жизнь.
  • Простой хороший отдых очень важен для них.
  • Они могут вести публичную жизнь, но быть при этом одинокими.
  • Это также символ того, что человек переходит на другой уровень эволюции.

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Напомним, ранее астролог назвала самый везучий знак Зодиака.

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