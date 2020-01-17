Яркий триумф: астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года

Несмотря на множество проблем, рожденным в январе светит победа, утверждает астролог.
Лунное созвездие, дарующее 100% победу, принадлежит Уттара Ашадхе, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.
По ее словам, оно соответствует рожденным с 11 по 23 января и его называют Универсальной Звездой, что переводится как "непобедимый" или "окончательная победа", пояснила она Главреду.
"Это - человеческая накшатра, ее жизненная цель – желание души завершить путь, принцип – разрушение. Каста управленцы, воины. Нрав неподвижный, спокойный, устойчивый", - говорит астролог.
Она отметила, что избавление от эго и соединение с вселенским разумом становится первостепенной задачей, а изменения и внутренняя потребность оставить круг несчастий позади настолько сильны, что Уттара Ашадха иногда теряет свою связь с миром.
"Уттара Ашадха говорит о финальной, конечной победе. В начале жизни люди сталкиваются со множеством проблем, но в конце они становятся известными, получают различные блага и занимают очень сильную позицию. Сила созвездия в том, что ему даруется неоспоримая окончательная победа. Ее сила - это не личная сила, а коллективная сила, которая возникает благодаря союзу с высшими силами добра, когда человек искренне и бескорыстно пытается установить праведность над неправедностью. Финальная победа происходит, потому что Уттара Ашадха получает благословения божеств 10 Вишвадэватов", - утверждает ведический астролог.
Эксперт уточнила, что желание накшатры – одержать победу и никогда эту победу не потерять, а результат – стать победителем, которого никто не сможет превзойти.
Читайте такжеПерст судьбы: астролог рассказала, кого ждет чудо в 2020 году
Она также рассказала, что символами накшатры являются бивень слона и доски кровати.
Бивень - самая ценная часть в анатомии слона:
- Слоны очень ревностно охраняют свои бивни. В стаде слонов считается, что именно из-за бивней один из слонов становится лидером (по форме, длине, размеру этого бивня). Отсюда Уттара Ашадха имеет много общего с вопросами руководства.
- Бивень используют также для защиты. Так он помогает убирать препятствия.
- Бивень символизирует сильный воинственный дух. Он полезен слонам в сражении. Как и предшественница, Пурвашадха, Уттарашадха имеет много общего с агрессивными действиями и войной.
- Слоновий бивень очень дорогой - он показатель статуса.
- Все короли, в том числе Индра, король Богов, должны были ездить на слонах во время шествий и во время войны. Поэтому Уттара Ашадха имеет прямую связь с царством и всеми обязанностями, которые оно влечет за собой. В некотором смысле, ответственность является самым важным ключевым словом для этой накшатры.
- Слон является символом богатства и процветания, дает возможность достичь высокое положение в обществе.
- Бивень слона также считается символом проникновения. Это означает проникновенное умственное, понимание и способность проникать в новые области деятельности. Он также передает определенное чувство бесстрашия.
Доски кровати - это ложе аскета без комфорта (простая, без удобств):
- Люди Уттара Ашадхи могут достичь высокого положения, но они всегда будут вести простую жизнь.
- Простой хороший отдых очень важен для них.
- Они могут вести публичную жизнь, но быть при этом одинокими.
- Это также символ того, что человек переходит на другой уровень эволюции.
Читайте такжеГороскоп 2020: переломный год грозит фатальными потерями – астролог
Напомним, ранее астролог назвала самый везучий знак Зодиака.