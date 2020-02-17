  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе

17 февраля 2020, 13:21

Овнам 18 февраля стоит сначала браться за "горящие дела".

Овнам завтра – 18 февраля – грозят пожары на работе – Гороскоп на 18 февраля 2020 года
Овнам завтра грозят "пожары" на работе / УНИАН

Льва гороскоп на 18 февраля 2020 года – вторник, 24/25 лунный день – насулил амурное знакомство, а Ракам – прозрение в карьере.

Водолеям звезды напророчили нового патрона, а Овнов предупредили о возможных "пожарах" на работе.

Гороскоп на завтра – к чему готовиться всем знакам Зодиака

 Какой день светит земным знакам

Гороскоп на завтра – Козерог

Не время расставаться с накопленными деньгами и ввязываться в конфликты. Перестаньте рыться в прошлом и представлять, что "было бы, если бы…". Не планируйте на этот день подвиги.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Телец

Не накаляйте ситуации и не ввязывайтесь в разборки с руководством – отношения очень легко испортить. Займитесь чем-то приятным.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Дева

Не тратьте крупные суммы на то, что вы не планировали покупать. Ищите новые источники информации, она может стать вашим щитом.

Какой день воздушным знакам спрогнозировал гороскоп 2020

Гороскоп на завтра – Весы

Покопайтесь в себе, вероятно, где-то зарыты таланты, которые не были раскрыты. Живите своим умом. 

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Водолей

Общайтесь и присматривайтесь к новым людям, вероятно, среди них найдется ваш новый патрон. Не сильно придирайтесь к знакомым, возможно, они намного лучше, чем вы думаете.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Близнецы

Если хотите выпить шампанского – самое время рисковать. Если есть шанс взяться за перспективные дела – не прохлопайте его. 

Какой день водным знакам спрогнозировал гороскоп на 2020 год

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не скрывайте умения, но показывайте их в подходящей ситуации. Не принимайте решения на эмоциях. Опасайтесь потенциальных опасностей.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Скорпион

Лучше отсидеться дома и разложить чувства по полочкам. Вероятно, появится повод для вечеринки.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Рак

Могут открыться глаза на факты, которых вы не замечали. Прозрение в карьере может повлечь приятные изменения – можно взяться за свое дело. Не стесняйтесь советоваться.

Какой день огненным знакам спрогнозировал гороскоп 2020

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Лев

Проблемы возможны, но вы царственно их преодолеете. Готовьтесь блистать – и амурное знакомство обязательно будет.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Стрелец

В вашем окружении есть люди, которые так и норовят просочиться в ваше сердце. Возможны романы. Из-за конфликта с руководством вероятны новые проблемы.

Гороскоп на завтра – Овен

Постарайтесь не браться за дела, которые не очень важные, если есть то, что реально "горит". Если чувствуете, что нуждаетесь в помощи, – лучше попросите о ней и не мучайтесь в одиночку.

Что астропсихолог Александр Бабич посоветовал на 18 февраля 2020 всем знакам

"В этот день избежите конфликтов и ссор, все сказанные слова могут обернуться для вас не самой лучшей энергией", – сообщил эксперт Главреду.

Александр Бабич посоветовал завтра избегать ссор – Гороскоп на 18 февраля 2020 года
Завтра избегайте ссор, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что 18-22 февраля – после того, как Солнце войдет в Рыбы и произойдет соединение Луны с Плутоном, Сатурном и Марсом в Козероге – ожидается ужасный период, возможны депрессии.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:06
Украинский шутер Metro Exodus снова продается в Steam
13:41
"Давайте их спалим": на Львовщине бунтуют из-за приезда эвакуированных из Китая Видео
13:36
Всегда ведьма 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет Видео
13:26
"Данунах эти круизы": пассажиров "корабля призрака" Diamond Princess начали эвакуировать
13:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе
13:20
В Конституционном суде России объявили СССР "незаконным государством"
12:54
Песков рассказал, движется ли дело по новому Нормандскому саммиту
12:47
В Windows 10 новый баг, который может удалить все ваши файлы
12:44
Разговор Зеленского с Путиным: Песков зажал детали о Минских соглашениях Видео
12:35
В Слуге народа ответили на оскорбления бойцов ВСУ экс-советником Порошенко
12:31
Руководитель Черноморской таможни опроверг обвинения и назвал их манипуляцией актуально
12:27
В Украину пришла ранняя весна: синоптик порадовала прогнозом
12:25
В марте пройдут концерты группы Rock Privet новости компании
12:02
Сел при ветре в 146 км/ч: экстремальная посадка пассажирского самолета попала на видео
12:02
"Когда будут фотографии з Волочковой": Богдан потроллил Сеть фото с Сейшел и получил на орехи
11:57
Порошенко в Мюнхене хотел попасть на панель, но охрана его не пустила Видео
11:55
Совместные патрули на Донбассе: у Путина оценили идею Зеленского
11:36
Alyosha беременна в третий раз - фото
11:35
В Крыму ФСБ задержала члена украинского добробата
11:32
Глава Мюнхенской конференции дал оценку скандальному "мирному плану" для Украины
11:23
Киевлянин посреди улицы устроил хаотичную стрельбу
11:22
Воруют туалетную бумагу: из-за коронавируса Гонконг охватила дикая паника
11:03
Пенсионерку Волочкову оставили без денег
10:58
Весеннее повышение пенсий: экс-министр рассказал, в чем проблема
10:53
Захват Россией активов в Крыму: Нафтогаз уточнил убытки
10:52
Ночью в Киеве пьяный таксист Uber протаранил авто: три девушки - в больнице Фото
10:47
"Хрен ему с редькой": Сенцов рассказал, когда Путин понял, что может потерять Крым
10:15
Синоптик предупредил Украину о погодной опасности
10:13
В росСМИ распереживались из-за планов Госдепа по борьбе с пропагандой в Украине
10:10
Na chui - Тилль Линдеманн представил дебютный клип матерной группы Видео
10:07
Украина превращается в гротеск, где все играют какие-то безумные роли мнение
10:02
Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало копа-виновника аварии
09:41
Гороскоп на 17 февраля всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
09:32
С вещами на выход: эксперт оценил возможность новых отставок во власти
09:30
В Днепре "крымский беглец" на Audi удирал от копов и сбил насмерть мужчину Фото Видео
09:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-02-2020: слепые прослушивания Видео
09:19
В Иране рассказали, пойдут ли на ядерные переговоры с США
08:38
Украинский коронавирус, или Что означает кадровая линька в команде Зеленского мнение
08:33
Названо число украинцев, которые считают россиян "братьями"
07:59
"Должен умереть": Сенцов рассказал, как вернуть Крым и Донбасс
07:30
"Сами не справитесь": эксперт рассказал, как разрешить конфликт на Донбассе
06:59
Число жертв коронавируса опять возросло: свежие данные
06:53
Мюнхенский сговор-2: Европа готовится сдать Украину Путину мнение
06:28
"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной
06:09
Богатство, власть и слава: астролог назвала баловней Фортуны февраля 2020
05:44
Самые модные челки 2020, которые покоряют мир и отлично молодят фото Фото
05:10
С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления
04:25
Кофе продлит жизнь: сколько чашек нужно пить в день
03:42
Грубые проколы в макияже глаз, которые превращают в замухрышку
03:01
Эксперт спрогнозировал, удастся ли США сорвать запуск Северного потока-2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять