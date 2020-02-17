Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе

Овнам завтра грозят "пожары" на работе / УНИАН

Льва гороскоп на 18 февраля 2020 года – вторник, 24/25 лунный день – насулил амурное знакомство, а Ракам – прозрение в карьере.

Водолеям звезды напророчили нового патрона, а Овнов предупредили о возможных "пожарах" на работе.

Гороскоп на завтра – к чему готовиться всем знакам Зодиака

Какой день светит земным знакам

Гороскоп на завтра – Козерог

Не время расставаться с накопленными деньгами и ввязываться в конфликты. Перестаньте рыться в прошлом и представлять, что "было бы, если бы…". Не планируйте на этот день подвиги.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Телец

Не накаляйте ситуации и не ввязывайтесь в разборки с руководством – отношения очень легко испортить. Займитесь чем-то приятным.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Дева

Не тратьте крупные суммы на то, что вы не планировали покупать. Ищите новые источники информации, она может стать вашим щитом.

Какой день воздушным знакам спрогнозировал гороскоп 2020

Гороскоп на завтра – Весы

Покопайтесь в себе, вероятно, где-то зарыты таланты, которые не были раскрыты. Живите своим умом.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Водолей

Общайтесь и присматривайтесь к новым людям, вероятно, среди них найдется ваш новый патрон. Не сильно придирайтесь к знакомым, возможно, они намного лучше, чем вы думаете.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Близнецы

Если хотите выпить шампанского – самое время рисковать. Если есть шанс взяться за перспективные дела – не прохлопайте его.

Какой день водным знакам спрогнозировал гороскоп на 2020 год

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не скрывайте умения, но показывайте их в подходящей ситуации. Не принимайте решения на эмоциях. Опасайтесь потенциальных опасностей.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Скорпион

Лучше отсидеться дома и разложить чувства по полочкам. Вероятно, появится повод для вечеринки.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Рак

Могут открыться глаза на факты, которых вы не замечали. Прозрение в карьере может повлечь приятные изменения – можно взяться за свое дело. Не стесняйтесь советоваться.

Какой день огненным знакам спрогнозировал гороскоп 2020

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Лев

Проблемы возможны, но вы царственно их преодолеете. Готовьтесь блистать – и амурное знакомство обязательно будет.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Стрелец

В вашем окружении есть люди, которые так и норовят просочиться в ваше сердце. Возможны романы. Из-за конфликта с руководством вероятны новые проблемы.

Гороскоп на завтра – Овен

Постарайтесь не браться за дела, которые не очень важные, если есть то, что реально "горит". Если чувствуете, что нуждаетесь в помощи, – лучше попросите о ней и не мучайтесь в одиночку.

Что астропсихолог Александр Бабич посоветовал на 18 февраля 2020 всем знакам

"В этот день избежите конфликтов и ссор, все сказанные слова могут обернуться для вас не самой лучшей энергией", – сообщил эксперт Главреду.

Завтра избегайте ссор, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что 18-22 февраля – после того, как Солнце войдет в Рыбы и произойдет соединение Луны с Плутоном, Сатурном и Марсом в Козероге – ожидается ужасный период, возможны депрессии.