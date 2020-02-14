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Каста победителей: астролог дала рецепт успеха в феврале

14 февраля 2020, 05:28

Для достижения результата необходимо войти в определенный резонанс и настроиться на успех.

ведическая астрология
Для достижения результата необходимо войти в определенный резонанс, говорит ведический астролог / ayurveda.ru

Связь лунного созвездия Дханишты с Шивой и Кришной указывает на способность этих людей слышать божественную музыку, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Она обратила внимание на то, что символами созвездия Дханишты являются флейта и барабан.

"Это значит, что пустота человека с Дхаништой будет в нем присутствовать до тех пор, пока он не найдет что-то, чем сможет ее заполнить. Иногда это может быть иллюзорная погоня за пустыми мечтами или же желание воплотить чью-то мечту", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

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Эксперт обратила внимание на то, что этим людям важно научиться писать свою собственную музыку и наполнить свою жизнь любовью, радостью, в противном случае они так и будут ощущать пустоту и фрустрацию внутри себя.

"Здесь есть тяга к высшему знанию и духовной работе, чтобы заполнить себя, иначе душа ощущает пустоту и начинает себя заполнять материальными вещами. Если сравнить то, как маленький ребенок барабанит на барабане и специалист, музыкант, который занимается ударными инструментами, то можно сразу понять разницу между какофонией и симфонией. Безусловно, игра малыша забавна и мила, но когда мы слышим виртуоза, мы понимаем, что это симфония, потому что каждый звук гармоничен и все вместе звуки находятся в гармонии с ритмом", - пояснила ведический астролог.

Она обратила внимание на то, что изучая Дхаништху можно понять, что это симфония, согласие, созвучие человека с природой, с силами природы и Вселенной. 

"Только когда мы настраиваемся, когда человек входит в резонанс с миром, со всеми элементами, то тогда он получает благословение восьми Васу, которые являются божествами этой накшатры", - утверждает она.

Читайте такжеДар небес: астролог рассказала, кому светит крупный прикуп в феврале-2020Астролог добавила, что подобно тому, как инструменты периодически настраивают, чтобы они производили прекрасную музыку, так и людям надо войти в определенный резонанс, настроиться на работу, которой они планируют заняться: "И когда они входят в эту гармонию с самим процессом, они достигают очень высоких результатов. И даже люди базово не имеющие стартового ресурса, могут достигать далекоидущих результатов".

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк назвала самые фартовые знаки Зодиака в феврале.

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