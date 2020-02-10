Гороскоп на февраль: астролог назвала самые фартовые знаки Зодиака

Сила рождает идею и создает условия для результата / rama108.com

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, 23 лунное созвездие называется Дхаништха или Звездная симфония.

Оно расположено в двух знаках Зодиака - Козероге и Водолее и присуще тем, кто родился с 05 по 18 февраля и во время 21:02-21:55, рассказала она Главреду.

Астролог подчеркнула, что Дхаништха переводится как "тот, кто обладает огромным богатством".

"Проявляется ее характер как демонический, жизненная цель – бескорыстное служение человечеству, принцип – разрушение. Каста земледельцы, слуги. Нрав подвижный, эфемерный", - говорит она.

Ведический астролог обратила внимание на то, что для служения другим следует освободить свою душу от желаний и очиститься изнутри: "Эта стадия обычно приходит после болезненного опыта, в течение которого они учатся отпускать Эго и становятся каналом для трансляции высшей силы, которая будет использована на благо человечеству. Подобно Бхишме из "Махабхараты" они изберают одиночество, чтобы посвятить себя служению высшей цели".

По ее словам, сила созвездия - давать известность и изобилие. Эта сила рождает идею и создает условия, чтобы результаты росли и процветали.

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Костюк пояснила, что символизм накшатры акцентируют на благотворном Дхаништхи - это апогей земных достижений – характеристика, которая часто связана со знаком Козерог. Только тогда, когда эти земные достижения соответствуют законам Вселенной, они имеют какое-то устойчивое значение.

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"Результат - собрать людей, объединить людей ради какого-то дела", - добавила она.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк дала невероятный прогноз на февраль-2020.