Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: триумф в личной жизни и надежная протекция

Раков ждет триумф в личной жизни / УНИАН

В субботу, 28 марта, будет 5 лунный день и международный праздник Час Земли 2020. В этот день не всем можно расслабляться, представителям некоторых знаков Зодиака придется проявить мудрость.

В первый выходной день Девам грозят издевки, а Весам – проблемные знакомства. Скорпионы могут обзавестись надежной протекцией, а Ракам светит триумф в личной жизни.

Как советует провести выходной гороскоп на 28 марта 2020 года

Чего стоит ожидать земным знакам

Гороскоп на 28 марта 2020 года – Дева

Не навязывайте родным свою позицию и не учите их чему-либо, если вас об этом не просят. Излишняя активность может стать причиной издевок.

Гороскоп на 28 марта 2020 – Козерог

Откажитесь от посиделок, стоит поберечь себя. Не устраивайте конфликты, особенно с ранимыми людьми. Экономьте.

Гороскоп на завтра – Телец

Поберегите здоровье, не ешьте то, от чего вам может стать плохо. Вы можете сами спровоцировать финансовые проблемы.

Чего стоит ожидать водным знакам

Гороскоп на 28 марта 2020 года – Рыбы

Пока не совершайте шаги, которые могут изменить вашу судьбу. Постарайтесь не поддаваться панике.

Гороскоп на 28 марта 2020 – Скорпион

Гормоны начинают "бурлить", если вы одиноки – самое подходящее время для поиска пары.

Читайте также"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на головуМожно начать какое-то новое дело.

Гороскоп на завтра – Рак

Есть шанс стать триумфатором на любовном фронте – запаситесь терпением и отправляйтесь на поиски того/той единственной.

Чего стоит ожидать воздушным знакам

Гороскоп на 28 марта 2020 года – Весы

Посидите дома, не стоит искать любовные приключения. Если у вас что-то болит, не пытайтесь забыть о проблеме, стоит что-то предпринять, возможно, болезнь серьезная.

Гороскоп на 28 марта 2020 – Водолей

Не старайтесь любым способом выделиться. Занимайтесь своими делами и не беритесь за то, в чем не разбираетесь.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Научитесь слушать то, что вам говорит близкий человек, и конфликтов станет намного меньше. Постарайтесь правильно питаться.

Чего стоит ожидать огненным знакам

Гороскоп на 28 марта 2020 года – Стрелец

Не бойтесь советоваться с друзьями, возможно, вы видите только верхушку айсберга. Не испытывайте свое здоровье на прочность.

Гороскоп на 28 марта 2020 – Лев

Не дайте агрессии погубить теплые чувства. Мудрость поможет найти выход из любой сложной ситуации.

Гороскоп на завтра – Овен

Лучше отказаться от покупок, особенно – от дорогих. Постарайтесь отказаться от действий, которые могут свести на нет уже приложенные усилия.