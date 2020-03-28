УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успех

28 марта 2020, 12:14

Рыбам в воскресенье посоветовали избегать стрессов.

Новая искра спрогнозирована Стрельцам – Гороскоп на 29 марта 2020 года
Стрельцам спрогнозирована новая искра / Reuters

В воскресенье, 26 марта, будет 6 лунный день – растущая Луна может растревожить нескольких знаков Зодиака. В последний выходной день этой недели не все будут взвинчены – гороскоп на 26 марта 2020 года для некоторых знаков очень светлый.

Звезды спрогнозировали Скорпионам новую искру, а Львам – сладкий успех в общении.

К чему себя готовить водным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Скорпион

Не стоит ждать одобрений ваших действий, просто делаете то, что считаете нужным. Между вами и приятным человеком может проскочить искра.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Рыбы

Не принимайте решения на эмоциях. Займитесь домашними делами и оберегайте себя от ненужных стрессов.

Гороскоп на завтра – Рак

Не делайте поспешные выводы, возможно, вам не хватит знаний для того, чтобы поставить правильный "диагноз". Пора придумывать, как провернуть новое дело.

К чему себя готовить земным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Козерог

Посидите дома и попытайтесь не ссориться с близкими. Откажитесь от конфликтных тем. Займитесь делом, которое вам по душе.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Телец

Пора оторваться от умственного труда и поднапрячь мышцы. Отгоните хмурые мысли и попытайтесь расслабиться.

Гороскоп на завтра – Дева

Побольше радуйте разными мелочами своих близких людей. Можно расширить круг общения, не будьте слишком резкими.

К чему себя готовить огненным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Лев

Не бойтесь общаться, но не говорите резкие слова – поберегите души собеседников. Наслаждайтесь свободным временем.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Овен

Идите к победе на личном фронте – если вы захотите, то сможете победить одиночество. Не берите деньги в долг.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Трезво оценивайте то, что вокруг вас происходит. Не вмешивайтесь в конфликты, возможно, вы не правильно что-то поняли.

К чему себя готовить воздушным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Водолей

Если вы захотите, то сможете покорить сердце человека, который вам понравится. Отложите дела, связанные с деньгами.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Близнецы

Не стоит ввязываться в разные каверзы, даже самые безобидные. Приведите в порядок финансовые дела.

Гороскоп на завтра – Весы

Не открывайте душу незнакомцам. Займитесь физическим трудом – он может принести не только пользу, но и удовольствие.

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успех». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:33
Карантин в Украине: в ГПСУ рассказали, как пересечь "закрытую границу"
12:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успех
12:10
"Некому буде спасать": украинцы нагло скрывают от врачей симптомы коронавируса Видео
11:53
Подозрение на коронавирус: в Минздраве рассказали, что делать пациентам без декларации
11:30
Драконовский карантин в Киеве: что запретят продавать в магазинах
11:13
Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности Видео
11:11
Коронавирус устроил громкие похороны старого мира мнение
10:33
"Вжарит минус": синоптики предупредили о губительной непогоде в Украине
10:30
Новая атака коронавируса: в Киеве подскочило число зараженных Видео
10:05
Весенний маникюр 2020 - в моде французский маникюр и ногти с "коронавирусом": фото Фото
09:49
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко высказался о "голоде" Видео
09:48
Правительство слепых ведет Украину по минному полю мнение
09:40
"Похожий на Путина" Кучма сделал странное заявление по Крыму Видео
09:10
Эксперт рассказал о единственной защите от коронавируса Видео
08:33
Коронавирус в Украине найден в еще одном крупном городе Видео
08:32
"Минздрав будет гореть в аду": депутат ужаснулся, как его друзей "лечили" от коронавируса Видео
08:29
Голод скоро станет страшнее коронавируса мнение
07:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: триумф в личной жизни и надежная протекция Видео
07:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 28 марта Видео
07:13
Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты Видео
07:11
Спасение от коронавируса: эксперт рассказала, что блокирует COVID-19
06:50
Украине придется выбрать один из двух кошмарных вариантов, чтобы сохраниться мнение
06:25
Как коронавирус подкосит гривну: астролог дал прогноз курса доллара
06:10
День ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины Дениса
06:04
"В попку, через черный ход": Модель PlayBoy засветила сочные ягодицы на развратном фото
05:57
Защита от вирусов: как правильно спать и не болеть
05:29
Саввин день 2020 – что за праздник и что категорически нельзя делать
04:51
"Я бы вдула": "Гомосячина" Панин без трусов показал новый разврат на фото
04:43
Теплого Олексія 2020 – від прикмет до привітань на Теплого Олекси
04:22
Яростный напор: астролог рассказала, кого ждет неожиданная удача
03:48
Чем запасаться на карантине: назван лучший продукт
03:03
Нарушали карантин: полиция сорвала геям оргию с наркотиками
02:42
Именины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020
02:17
Бороться придется долго: в Гарварде озвучили сроки завершения пандемии COVID-19
01:59
В Минздраве просят "доносить" на тех, кто нарушает режим самоизоляции Видео
01:40
Легла и просит: модель Playboy ищет секс-напарника на карантин
01:13
В Италии приняли важное решение по украинским заробитчанам Видео
00:55
Комаровский заявил, что популярный среди украинцев аппарат бесполезен при коронавирусе Видео
00:24
Въезд в Киев будет закрыт до 24 апреля – депутат Видео
00:19
28 марта – какой сегодня праздник: Час Земли и перевод времени в Украине Видео
27 марта, пятница
23:59
18 зараженных медиков: в области вспышка коронавируса из-за ошибки Минздрава Видео
23:55
"Гореть вам в аду": Кудрявцева сдала тест на коронавирус и высказалась
23:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 27 марта
23:41
Разумков высказался о проведении заседания Рады "во дворе"
23:26
В Украине количество подтвержденных Covid-19 превысило 300 человек Видео
23:20
"Хитрые" джинсы: модные джинсы, которые сделают фигуру идеальной - фото Фото
22:56
Готовьте маски и антисептик: опасная хворь добралась до еще одного города
22:25
Пандемия коронавируса: ждет ли Украину судьба Италии
22:05
"Температура доползала до 39": Акунин рассказал, как переболел коронавирусом Видео
22:04
Тилль Линдеманн не болен коронавирусом - настоящий диагноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять