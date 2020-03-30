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Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 марта: высокие отношениям и невидимая защита

30 марта 2020, 08:43

В понедельник Скорпионам лучше не браться за дела, от которых их воротит.

Козероги могут построить высокие отношения – Гороскоп на 30 марта 2020 года
Сегодня Козероги способны построить высокие отношения / Reuters

В предпоследний день марта и 7 лунный день – понедельник, 30 число, "полнеющая" Луна может вызывать восторг и тревогу у ряда знаков Зодиака. У многих представителей зодиакального круга есть причины для тревоги, но кто-то беспокоится зря.

Гороскоп на 30 марта 2020 года благоприятный для Козерогов и Рыб. Козероги могут выстроить высокие отношения, а Рыбам светит невидимая защита.

Как провести день земным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 марта 2020 года – Телец

Не беритесь за реформирования жизни, откажитесь от решения денежных вопросов. Доведите до конца начатые дела.

Гороскоп на 30 марта 2020 – Дева

Вы сможете достичь цели, если будете двигаться медленно и уверенно в одиночку.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на завтра: "отрытый клад" и провальная грызняПрисмотритесь, возможно кто-то вам очень сильно завидует. Не провоцируйте зависть.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Вам под силу выстроить высокие отношения – не бойтесь открывать душу и рассмотрите внутреннюю красоту вашей половинки. 

Как провести день водным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 марта 2020 года – Рыбы

Можно отправиться в небольшое путешествие. Не бойтесь начинать дела, все получиться с первого раза. 

Гороскоп на 30 марта 2020 – Скорпион

Откажитесь от дел, которые вызывают отвращение. Не перегружайте себя, иначе – организм может дать сбой.

Гороскоп на сегодня – Рак

Не повышайте голос, особенно во время общения с руководством. Лучше всего обходить начальство стороной. Делитесь идеями.

Как провести день воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 марта 2020 года – Близнецы

Не обижайте любимого человека – вместо упрека придумайте комплимент. Можно завязывать новые отношения и давать старт делам.

Гороскоп на 30 марта 2020 – Весы

Откажитесь от мести. Возможны негативные перемены в личной жизни. Придется потратить много сил, чтобы справиться с домашними делами.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Берегите вещи, которые очень цените. Не тратьте лишние деньги. Из-за транжирства возможны ссоры с близким человеком.

Как провести день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 марта 2020 года – Овен

Возможна неожиданная и очень приятная встреча. Не отказывайтесь от начала важных дел. Думайте перед тем, как что-то делать.

Гороскоп на 30 марта 2020 – Стрелец

Личная жизнь может измениться. Служебные романы противопоказаны.

Читайте также"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовниковОтвлекитесь от экранов, например, сделайте зарядку.

Гороскоп на сегодня – Лев

В расходах постарайтесь придерживаться золотой середины – не тратьте слишком много, но и не скупитесь. Десять раз подумайте перед тем, как проявлять инициативу.

Какой совет на 30 марта всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

"Хороший день для того, чтобы распланировать целый год", – сообщил эксперт Главреду.

Александр Бабич поделился, что сегодня можно выстроить планы на целый год – Гороскоп на 30 марта 2020 года
Сегодня можно выстроить планы на целый год, поделился Александр Бабич / УНИАН

Гороскоп 2020 Зодиак
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