УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 апреля: любовная приятность и гибель отношений

4 апреля 2020, 08:06

В День Интернета 2020 Козерогам грозят убытки.

Стрельцам грозит гибель отношений – Гороскоп на 4 апреля 2020 года
Отношения Стрельцов могут погибнуть / Reuters

В День Интернета 2020 и в 12 лунный день – суббота, 4 апреля, не обязательно жить виртуальной жизнью, в реале тоже можно получить много разных эмоций.

Гороскоп на 4 апреля 2020 года всех знаков Зодиака насулил Весам приятности в любовной сфере, а Ракам – прибыльные идеи.

Стрельцов звезды предупредили о гибели отношений, а Козерогов – о возможном ущербе.

С чем огненные знаки Зодиака могут столкнуться в праздник

Гороскоп на 4 апреля 2020 года – Лев

Занимайтесь делами, которые вас окрыляют. Воздержитесь от резких высказываний. Можете рассчитывать на поддержку любимого человека.

Гороскоп на 4 апреля 2020 – Овен

Не ввязывайтесь в пустые разговоры и не разбрасывайтесь грубыми словами. Читайте такжеСамый "гадостный" период апреля: астролог назвал грядущие испытанияЗапаситесь терпением, возможно, придется что-то переделывать после коллег.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Родные люди могут дать полезный совет. Не лучшее время для заключения соглашений, все несколько раз обдумывайте. Личная жизнь может измениться.

С чем воздушные знаки Зодиака могут столкнуться в праздник

Гороскоп на 4 апреля 2020 года – Водолей

Пора отоспаться, с новыми силами можно приступить к решению старых проблем и расправиться с ними.

Гороскоп на 4 апреля 2020 – Весы

Постарайтесь не проявлять упрямство там, где оно неуместно. Отсидитесь дома. Будьте готовы к любовной приятности.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Можно о чем-то договариваться и подписывать соглашения, но не забывайте все проверять. Не держите ни на кого зла. Пора подправить здоровье.

С чем земные знаки Зодиака могут столкнуться в праздник

Гороскоп на 4 апреля 2020 года – Козерог

Не доверяйте случайным знакомым, возможно, вас попытаются одурачить. Берегите жилье и свое имущество.

Гороскоп на 4 апреля 2020 – Телец

Отбросьте тяжелые мысли и постарайтесь отдохнуть. Если есть возможность, помогите тем, кто без вас не справится.

Гороскоп на сегодня – Дева

Откажитесь от необдуманных финансовых операций. Постарайтесь воздержаться от резкой критики. Найдите для родных теплые слова.

С чем водные знаки Зодиака могут столкнуться в праздник

Гороскоп на 4 апреля 2020 года – Рак

Могут вспыхивать разные конфликты, постарайтесь "включить миротворца". Не закапывайте свои идеи, они могут оказаться прибыльными.

Гороскоп на 4 апреля 2020 – Скорпион

Выберите сферу, в которой хотите преуспеть, и приступайте к работе. Найдите время для общения с друзьями, которые поднимают вам настроение.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Возможно, кто-то попытается воспользоваться вашей наивностью, не дайте себя в обиду. Можно расширить круг общения – ищите нужные контакты.

Какой совет на День Интернета 2020 дал всем знакам Зодиака астропсихолог Александр Бабич

"Хороший день для охоты, рыбалки", – поделился эксперт.

Астропсихолог спрогнозировал, что сегодняшний день подходит для охоты – Гороскоп на 4 апреля 2020 года
Сегодняшний день подходит для охоты, спрогнозировал астропсихолог / УНИАН

Гороскоп 2020 Зодиак День Интернета
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 апреля: любовная приятность и гибель отношений». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 апреля: любовная приятность и гибель отношений
08:05
В Украине открыли рынок земли: Арахамия анонсировал еще пять земельных законов Видео
07:33
После карантина украинцы, скорее всего, будут думать о разводе - психолог Ольга Королик
07:24
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля Видео
07:11
Чемпионка танців з зірками без белья засветилась на оикровенном фото
06:45
Если ситуация резко не изменится, уже осенью Украину ждут голодные бунты мнение
06:22
Коронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врача
06:03
"Дырка черная, бл*ть, можно порно снимать": Панин показал голый зад на полу кухни
05:55
С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления
05:34
Ученые раскрыли новый факт о коронавирусе: COVID-19 повреждает важный орган
05:02
"Шмыг-шмыг – и всё": чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля
04:29
День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи
04:01
Перекись своими руками: Комаровский дал простой рецепт защиты от коронавируса Видео
03:15
Мозоли в карантине: популярный порносайт запустит свое секс-шоу
02:30
Миллионы безработных: эксперт оценил результаты карантина
01:39
Половая самоизоляция: лучшие секс-игры для карантина
00:55
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
00:32
Под Львовом боевой снаряд с полигона прилетел во двор дома Видео
00:19
4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый Видео
03 апреля, пятница
23:58
На крупный штраф попала украинка, нарушившая самоизоляцию по приезду из Таиланда Видео
23:36
В Днепре из коронавирусной больницы похитили оборудование Видео
23:15
Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020 - кто ушел Видео
23:11
Жена главы МОЗ в день его назначения открыла медфирму: Степанов объяснил Видео
23:10
Лукашенко смело высказался о политике Украины на Донбассе
22:52
Фильмы Disney: график выхода на 2020-2022
22:42
Главврач Александровской больницы назвала стадии и симптомы коронавируса
22:15
Мулатка-порноактриса порадовала фанатов телом в сексуальном белье Фото
22:12
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
22:01
Умер легендарный соул-певец и музыкант Билл Уизерс Видео
21:36
Печальная статистика: Зеленский назвал эпицентры коронавируса в Украине
21:34
"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как наступает смерть от коронавируса Видео
21:00
Киевлян будут тестировать на коронавирус на дому - к кому приедут
20:50
Путин назвал комфортную цену на нефть и договаривается с США и Саудовской Аравией
20:24
Был в тяжелом состоянии: "слуга народа" поборол уханьскую хворь
19:41
Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков Видео
19:37
"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин
19:34
Шазам 2: дата выхода после коронавируса
19:08
В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга Видео
19:04
Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры Видео
18:42
Выпивка и песни: СМИ рассказали, как вернувшиеся с Бали сидят на карантине
18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется вся семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
18:22
Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху
18:15
В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel
18:03
Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава
18:01
Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать Видео
17:36
Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи
17:19
Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина
17:17
Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять